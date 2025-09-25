Bien trop inoffensif pour espérer quelque chose, l’OL a pu compter sur un but somptueux de Tessmann pour repartir avec les trois points des Pays-Bas (0-1). Mais il faudra faire plus que ce qui a été montré ce jeudi soir face à Utrecht.

La dernière sortie de l’OL en Coupe d’Europe remonte à seulement six mois. Pourtant, bien des choses ont changé dans le club lyonnais. Il est passé tout proche de la mort, a dû vendre certains cadres et faire un recrutement à prix réduit. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il n’y avait plus que six rescapés de la douloureuse soirée d’Old Trafford.

Cet OL version 2025-2026 a perdu en expérience et cela s’est clairement ressenti ce jeudi soir pour la première sortie européenne de la saison. Sur le terrain d’Utrecht, la formation lyonnaise n’a clairement pas mis l’intensité qu’il fallait pour s’offrir un succès tranquille. Et puis un éclair de génie et une frappe surpuissante de Tanner Tessmann à un quart d’heure de la fin ont permis à l’OL de commencer parfaitement cette 38e campagne européenne (victoire 1-0).

Aucun tir cadré à la pause

Mais que ce fut compliqué pour les coéquipiers de Nicolas Tagliafico. Privés de Corentin Tolisso et avec quatre nouveaux éléments par rapport à Angers, les Lyonnais ont ronronné pendant de très longues minutes. Le premier quart d’heure a d’ailleurs été à l’avantage d’Utrecht, très actif dans le pressing et qui a poussé Greif à la parade dès la 4e minute. Une première alerte suivie d’une deuxième sur le corner qui a suivi.

Après l’orage, l’OL a réussi à mettre un peu plus le pied sur le ballon, sans pour autant se montrer vraiment dangereux. Karabec a complètement manqué sa tête (10e) tandis que Satriano n’a pas réussi à conclure une touche jouée rapidement (41e). Dans un match plombé par les fautes, les deux équipes sont rentrées dos à dos aux vestiaires avec aucun tir cadré à se mettre sous la dent.

Trois points qui font du bien

La physionomie de la deuxième période a été différente de la première avec des Lyonnais directement dedans. Sans une parade réflexe de Barkas, Ruben Kluivert aurait vécu un retour gagnant à Utrecht. Finalement, le Néerlandais a vécu une soirée contrastée. Dans la foulée de cette parade, Tagliafico n’est pas passé loin d’ouvrir le score. Peu satisfait de ce qu’il a vu pendant une heure, Paulo Fonseca s’est permis un quadruple changement qui s’est finalement transformé en coaching gagnant.

En envoyant un missile dans la lucarne opposée dix minutes après son entrée, Tessmann a validé un mouvement où les quatre entrants (Mailtland-Niles, Moreira et Ghezzal) ont été impliqués. Un soulagement pour l’OL, mais pas forcément la fin des soucis rhodaniens. Utrecht a logiquement poussé avec le duo Haller - Min en pointe et les maladresses néerlandaises (81e, 88e) ont évité de commencer cette campagne sur un score nul. Cette courte mais précieuse victoire sera à faire fructifier dans une semaine à domicile contre Salzbourg.