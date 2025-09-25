Bien trop inoffensif pour espérer quelque chose, l’OL a pu compter sur un but somptueux de Tessmann pour repartir avec les trois points des Pays-Bas (0-1). Mais il faudra faire plus que ce qui a été montré ce jeudi soir face à Utrecht.
La dernière sortie de l’OL en Coupe d’Europe remonte à seulement six mois. Pourtant, bien des choses ont changé dans le club lyonnais. Il est passé tout proche de la mort, a dû vendre certains cadres et faire un recrutement à prix réduit. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il n’y avait plus que six rescapés de la douloureuse soirée d’Old Trafford.
Cet OL version 2025-2026 a perdu en expérience et cela s’est clairement ressenti ce jeudi soir pour la première sortie européenne de la saison. Sur le terrain d’Utrecht, la formation lyonnaise n’a clairement pas mis l’intensité qu’il fallait pour s’offrir un succès tranquille. Et puis un éclair de génie et une frappe surpuissante de Tanner Tessmann à un quart d’heure de la fin ont permis à l’OL de commencer parfaitement cette 38e campagne européenne (victoire 1-0).
Aucun tir cadré à la pause
Mais que ce fut compliqué pour les coéquipiers de Nicolas Tagliafico. Privés de Corentin Tolisso et avec quatre nouveaux éléments par rapport à Angers, les Lyonnais ont ronronné pendant de très longues minutes. Le premier quart d’heure a d’ailleurs été à l’avantage d’Utrecht, très actif dans le pressing et qui a poussé Greif à la parade dès la 4e minute. Une première alerte suivie d’une deuxième sur le corner qui a suivi.
Après l’orage, l’OL a réussi à mettre un peu plus le pied sur le ballon, sans pour autant se montrer vraiment dangereux. Karabec a complètement manqué sa tête (10e) tandis que Satriano n’a pas réussi à conclure une touche jouée rapidement (41e). Dans un match plombé par les fautes, les deux équipes sont rentrées dos à dos aux vestiaires avec aucun tir cadré à se mettre sous la dent.
Trois points qui font du bien
La physionomie de la deuxième période a été différente de la première avec des Lyonnais directement dedans. Sans une parade réflexe de Barkas, Ruben Kluivert aurait vécu un retour gagnant à Utrecht. Finalement, le Néerlandais a vécu une soirée contrastée. Dans la foulée de cette parade, Tagliafico n’est pas passé loin d’ouvrir le score. Peu satisfait de ce qu’il a vu pendant une heure, Paulo Fonseca s’est permis un quadruple changement qui s’est finalement transformé en coaching gagnant.
En envoyant un missile dans la lucarne opposée dix minutes après son entrée, Tessmann a validé un mouvement où les quatre entrants (Mailtland-Niles, Moreira et Ghezzal) ont été impliqués. Un soulagement pour l’OL, mais pas forcément la fin des soucis rhodaniens. Utrecht a logiquement poussé avec le duo Haller - Min en pointe et les maladresses néerlandaises (81e, 88e) ont évité de commencer cette campagne sur un score nul. Cette courte mais précieuse victoire sera à faire fructifier dans une semaine à domicile contre Salzbourg.
On prend ! Puis gagner à 10 contre 11 c’est une belle performance. Jouer sans arrière droit c’était risqué mais bon choix de Fonseca !
Franchement, Kluivert n'a pas fait un match beaucoup plus immonde que celui de Tagliafico...
Un peu quand même.
Offensivement ils étaient tous les deux aussi transparents mais défensivement Kluivert est hyper fébrile et a peur de s'engager.
Immonde? Faut pas pousser! Ces jugements à ,l'emporte-pièce et très subjectifs suivant les préférences n'apportent décidément rien.
Tagliafico a été en dessous de son niveau de l'an dernier, mais n'a sûrement pas été "immonde". Kluivert en revanche, sans être immonde a multiplié les mauvais choix et les duels perdus. Peut-être pas placé à son meilleur poste, mais très franchement inquiétant en tenant compte de la légèreté de l'effectif en défense centrale, là où il devrait jouer.
Faut pas aimer le foot pour dire que Tagliafico a fait un match immonde. Il a été particulièrement mis sous pression, et il a répondu par l'abnégation et le duel. Engagement 100 % sur chaque ballon. Et au final il a plutôt bien tenu son couloir. Un match de capitaine. Même si on prend la foudre, on baisse pas la tête et on rentre dedans, on reste dans le match. Un exemple. Et c'est pas surprenant.
Bravo Tessman
3 pts épivoilà
Tout le monde a gagné sauf Nice, donc logique respectée 😁
6 matchs : 4 victoires 1-0.
Ça raconte qqch.
En dehors de Fofana l'attaque est bien flippante pour l'instant, j'espère qu'elle va faire mieux parce que quand on va se farcir les gros morceaux ça risque de nous faire tout drôle...
Il a fait quoi, Fofana, concrètement, sur les deux derniers matchs?
Je l'ai trouvé hyper remuant il a rendu un peu fou la défense hollandaise, bien meilleur que contre Angers.
Fofana a fait deux (voire trois) bons matchs sur six depuis le début de saison.
Depuis le départ de Mikau et la blessure d'Abner c'est compliqué quand même
ça me rappelle Montpellier quand ils ont été champion de France avec Giroud
Lille aussi, quand ils ont été champions, c'était avec plein de victoires étriquées 1-0
Punaise ce fut dur. Les néerlandais sont les maîtres de l'agressivité voir de l'anti-jeu. Qu'on finisse avec plus de jaune qu'eux me parait dingue. Après niveau jeu c'était pas fou mais honnêtement les autres avaient l'air tellement plus frais c'était net. Donc on prend ça fait plaisir mais effectivement espérons que l'on montre plus de jeu dans le futur.
Sinon vite fait niveau individuel, greif niveau sérénité dans le jeu au pied c'est top. Tessman ce héros encore. Les tchèques c'était un peu des fantômes karabec titulaire à chaque match ça ressemble à du par défaut en fait.
Satriano dans le jeu j'ai pas encore vu.
Bon bravo quand même à l'EQUIPE.
Les grosses équipes en Europe c’est capable d’aller gagner à l’extérieur en faisant tourner contre des équipes qui donnent tout et qui te mettent une grosse pression.
Les titulaires pour dimanche ont pu souffler , les jeunes comme De Carvalho Moreira ont pris de l’expérience ( plus compliqué pour Kluivert mais l’expérience il l’a prend quand même )
Satriano prend ses marques
Bref que du positif
Sulc et Taglia : très bons.
De Carvalho : prometteur.
Moreira : très bonne rentrée.
Sulc et Taglia meilleurs que De Carvalho ?
Je les ai trouvé très discrets.
Discrets mais importants.
Tout à fait d'accord avec le lyonniste. Gagner des duels, compenser et faire mal à l'adversaire ça compte aussi. Ça compte même énormément. Surtout quand l'adversaire a la bave aux lèvres.
Le plus important ce sont les 3 pts
Bravo surtout au travail de Fonseca avec 5 clean sheets sur 6 matchs
Et c'était audacieux avec De Carvalho titulaire je trouve
Par contre Kluivert à droite je pense que ce n'est pas son poste préférentiel ....
Même Merah a pu se reposer pour dimanche
Kluivert est un défenseur central.
Non, le plus important c'est le collectif. Et il va ressortir grandi de ce match de combattants dans un stade bouillant.
Lyon, Lille et le psg ont gagné et picétou
Les joueurs d'Utrecht ont fait beaucoup de fautes en première mi-temps sans prendre de carton, l'OL en 2e en a pris 4 😠
Strasbourg joue quand la Conférence Ligue ?
Merci Juni
Intéressant Moreira, on le savait qu'il courait vite et il avait envie ce soir , les entrants ont fait le travail
Le 2 octobre Poupette
Pour ta question, le match du RCSA à Liberec aura lieu le 2 octobre.
Cette équipe me plaît, tellement longtemps qu'on a pas vu ce style d'équipe à Lyon, de la solidité et surtout moins de starlettes !
L'OL est 11e (sur 36).
9eme en fait
Fofana est moins bon depuis que Abner est blessé, ils avaient des automatismes tout les 2 que l'on ne retrouve pas avec Tagliafico.
Tagliafico est beaucoup trop discret offensivement, hélas. On a vu la différence avec l'entrée de Maitland.
AMN tout comme Moreira ont bien profité de l'usure de l'équipe adverse. Ça sert aussi à ça le coaching. J'aurais notamment voulu voir Fofana rentrer à la 65ème minute et mettre à mal la défense adverse comme il ne peut pas le faire aussi efficacement quand il a trois joueurs frais sur le dos et les protège-tibia (ou les chevilles).
C'est tout benef, personne gagne facilement en EL, Lille à galèrer aussi..
Pas de buts encaissé, en faisant tourner, que demande le peuple..
Le mercato de l'été dernier a été super bien réussi compte tenu des moyens légers
Comme quoi, acheter des tas de joueurs a 25 millions n'est pas un gage de réussite
1 er gros test a l'ext de la saison a lille dimanche
Bravo pour ce travail collectif et cette victoire très importante. Maintenant on voit un peu les limites de l'effectif. Notre style de jeu est quand même energivore et si on veut aller loin dans tout les tableaux il faut prier pour que mangala et nuamah reviennent rapidement et il faut recruter impérativement un défenseur central kluivert ne m'ayant absolument pas convaincu.
Une bonne victoire sans être brillant mais on prend .
Les jeunes auront découvert la coupe d'europe et n'ont pas été ridicules à l'instar de Carvalho , très propre dans le jeu .
ça manque de punch offensif on n'a toujours pas de buteur , c'est compliqué , fofana le seul à mettre de la vitesse et la il est un peu émoussé ces temps ci .
Un autre est rapide et peut être interessant , c'est moreira .
La défense est plus solide , ce qui permet de faire des résultats , mais il faudra être plus performant offensivement .
Satriano s'est bien battu , mais Sulc lui a pas donné un seul ballon .
Lille n'a pas fait mieux j'ai vu leur résumé et ils s'en sortent bien car en face ils ont eu pas mal d'occasions , beaucoup plus que les bataves ce soir .
Prochain match : OL - Salzburg le 2 octobre. La semaine prochaine.
Salzburg qui a perdu 1-0 à domicile face au FC Porto.
Salzburg équipe du chapeau 1 donc sur le papier un des matches les plus durs.
Le Betis sera l'autre équipe du chapeau 1, à l'extérieur.
Pour le chapeau 2, à voir.
PAOK Salonique en fin de parcours.
Et Tel Aviv normalement, mais il est possible que l'équipe du pays génocidaire soit suspendu.
J'ai vu les 4 entrants je me suis dit "chouette, avec quasi le 11 titulaire on va etre plus tranchant"... Puis j'ai vu les sortants et j'ai vite changé d'avis. Tessman pour Morton, AMN pour Tagliafico, Paulo a clairement joué le ménagement physique! Ça passe à la chatte mais ça sera pas toujours le cas, je vois vraiment pas comment on va pouvoir jouer sérieusement les 2 compétitions jusqu'au mercato...
Notre force c'est clairement la triplette Tessman-Morton-Tolisso, sans faire offense a de Carvalho et Sulc qui font pas un match dégueulasse, quand il nous en manque 2 sur les 3 ça patine méchamment! Je plains Satriano, il a vécu 95 minutes de grande solitude malgré une sacrée débauche d'énergie! Si Moreira gagne en sérénité ça pourrait donner quelque chose, sa vitesse m'impressionne! Tessman est en mission spéciale pour Dieu visiblement,...
Kluivert je sais que c'est pas son poste mais que c'était approximatif dans le pressing, il m'a coûté quelques années d'espérance de vie!
De Carvalho a plutôt fait un meilleur match que Morton, je trouve.
l'équipe type on la connait clairement maintenant , je pense qu'il va la mettre contre lille
greif
amn mata niakhaté taglia/abner
tessman tolisso morton
karabec ( par défaut ) satriano fofana
"Paulo Fonseca (1,72) est l’entraîneur de l' @OL ayant la pire moyenne de buts encaissés par match en compétition officielle devant Vladimir Kovačević (1,66)"
Stat de la fin de saison dernière.
Fonseca était le pire coach de l'histoire de l'OL sur le plan défensif.
Et cette saison, à l'inverse, il fait un début d'exercice excellent en matière défensive.
C'est clairement pas anodin et on peut saluer le technicien portugais d'avoir su s'adapter et progresser afin d'éliminer ses errements honteux de la saison dernière.
C'est d'autant plus essentiel que contrairement à l'année passée il aura moins de ressources offensives pour le sauver.
Ne manque plus qu'il fasse une interview mea culpa sur son arrogance qui nous a sabordé le printemps dernier et l'on pourra enfin tourner la page.
Est-ce que MLJ n'avait pas parler de faire évoluer le jeu de l'OL, ou quelque chose comme ça ?
Bah je pense que par la force des choses, avec les départs de Cherki, Lacaz, Mikau et la blessure de Nuamah, il ne nous reste que Fofana par rapport à la saison passée sur le plan offensif.
Et les joueurs offensifs étant plus chers que ceux du milieu ou de la défense, bah l'OL a du en interne tabler sur des stratégies plus défensives pour pallier ces manques offensifs.
Si Fonseca arrive à s'adapter à ça alors qu'il est de base un coach plutôt offensif (même s'il se chie souvent dessus en fin de match, cf Lille OL 2024, Lille Nice 2024, MU OL 2025, etc) on pourra lui accorder ce mérite.
Il n'a plus akoukou et bien d'autres qui sont partis
Il n'a plus un milieu lent comme il l'était avec matic
C'est le recrutement qui fait que l'OL est solide, on aurait bosz, le Guen ou dupraz sur le banc, ça serait pareil que Fonseca
Le mérite de Fonseca par contre est d'avoir su faire rentrer les 4 joueurs qui nous ont fait gagner le match ce soir
Clairement le remaniement de notre milieu et la perte de joueurs offensifs majeurs a forcé de facto le coach à tabler sur des stratégies moins offensives.
🇫🇷 Clubs français ayant disputé le plus de saisons en Coupe d'Europe :
- Olympique Lyonnais 38
- Olympique de Marseille 35
- Paris SG 34
- Girondins de Bordeaux 34
- AS Monaco 34
- FC Nantes 25
- AS Saint-Étienne 23
- AJ Auxerre 19
- LOSC 17
- OGC Nice 16
- RC Lens 16
- Stade Rennais 15 #UEL #FCUOL
--
De loin l'argument numéro 1 qu'Aulas utilisera pour sa campagne à la mairie de Lyon !
" L'OGC Nice n'a remporté aucun de ses 13 derniers matchs européens (4 nuls, 9 défaites) soit la plus mauvaise série pour un club français en Coupe d'Europe depuis le LOSC de août 2014 à décembre 2019 (17)."
Nice c'est tellement honteux...
Après faut aussi dire que Utrecht est une équipe du chapeau 4 (la 2ème la plus faible qu'on est censés rencontrer, derrière Go Ahead Eagles à domicile) et que c'est quand même bien nul à chier.