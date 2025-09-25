Actualités
Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
Mathys De Carvalho au duel lors d’Utrecht – OL (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Utrecht - OL (0-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Incapable d'être dangereux pendant plus d'une heure, l'OL a fait le dos rond avant de s'imposer sur la plus petite des marges à Utrecht (0-1). Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    Le match de vieux briscard de De Carvalho

    Pour une première titularisation, la pression était clairement là. Après dix premières minutes en pros vendredi dernier contre Angers, Mathys De Carvalho a enchaîné avec un premier onze de départ ce jeudi à Utrecht. Tout ne fut pas parfait pour le jeune Portugais, avec quelques passes ratées, notamment dans le premier acte. Mais, au fur et à mesure que la rencontre s'est prolongée dans la soirée, la pression s'est petit à petit évaporée et les prises d'initiative bien plus intéressantes, tout comme les duels gagnés (12 sur 16).

    Jouant vers l'avant la plupart du temps, De Carvalho a surtout agi comme un joueur d'expérience quand le match le demandait. Un petit brin de vice qui a plutôt permis à l'OL de souffler sur la fin de la rencontre avec des fautes et des coup-francs bien grattés pour assurer la victoire (0-1). À 20 ans, le milieu plait à Paulo Fonseca depuis le début de l'été et ce premier rendez-vous européen devrait conforter le coach dans sa capacité à pouvoir compter sur son compatriote, qui reste encore perfectible malgré tout.

    On a moins aimé

    Des Tchèques peu inspirés

    De ce rendez-vous aux Pays-Bas, Pavel Sulc en attendait certainement beaucoup. Cantonné à un rôle de joker de luxe depuis le début de la saison, le meneur avait une belle opportunité de se mettre en évidence face à Utrecht. Placé dans sa position préférentielle de numéro 10, il a pourtant très peu pesé dans le jeu offensif lyonnais. Peu trouvé, l'ancien du Sparta Prague a fait beaucoup de fautes, au point de récolter un jaune en deuxième mi-temps. Cependant, son travail de sape à la fin du match a fait du bien, et c'est à mettre à son crédit. Mais fort logiquement, on est en droit d'attendre mieux de Sulc, surtout après ses bonnes entrées.

    Il n'a pas été le seul à ne pas être dans son assiette puisque toute l'attaque de l'OL a été en dedans. Fofana a eu quelques fulgurances, Satriano a tenté de peser dos au but, tandis que Karabec a été bien trop discret. Après avoir complètement raté sa tête à la 10e, l'ailier n'a presque pas existé ce jeudi soir. Sa patte gauche n'a pas régalé alors qu'il a quasiment joué toute son heure de jeu au même rythme. L'Europe, une marche trop haute ?

    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Un missile de Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht (0-1)
    5 commentaires
    1. Avatar
      piedicortedigaggio - jeu 25 Sep 25 à 23 h 36

      KARABEC, est-ce qu'on peut le faire rentrer uniquement pour tirer les corners ? J'ai l'impression que c'est le seul truc qu'il fait bien. (En tous cas c'est mieux que les corners cloches de Morton...)
      Sinon que c'est pauvre. Tellement peu influent... Vivement le retour de Nuamah...

      J'ai trouvé les matchs de SULC et SATRIANO corrects : difficiles mais volontaires. Je trouve qu'ils sont importants.

      DE CARVALHO intéressant défensivement et dans le combat, mais un peu emprunté quand même avec le ballon.

    2. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - jeu 25 Sep 25 à 23 h 39

      Si Sulc n'a pas eu beaucoup de ballons, il ne risque pas de briller.

    3. Avatar
      Interol - jeu 25 Sep 25 à 23 h 54

      Laissons les 2 tchèques prendre leurs marques. Ils ont déjà montré de bonnes choses, et ils ont même déjà dépassé mes espérances depuis qu'ils ont arrivés. Je en les voyais pas s'intégrer au collectif aussi vite. Mais bon bien sûr qu'ils vont en faire d'autres des matchs neutres. Ces matchs contre une équipe très engagée va leur faire du bien. Je pense aussi qu'il faudrait mettre un peu Karabec un peu plus sur le banc pour le laisser travailler tranquillement. On a d'autres possibilités, on l'a vu.
      Pareil pour Moreira, il fait de bonnes rentrées. Mais laissons le travailler tranquillement à l'entraînement et faire de bonnes entrées 20 30 min encore quelques temps. Il a besoin de travailler tactiquement. Mais il a faim, c'est bien.

    4. Avatar
      Mopi do Brasil - ven 26 Sep 25 à 0 h 00

      On a ressenti l'absence de Coco pour solidifier le milieu, faire les appels justes et trouver les bonnes passes offensives.

    5. Avatar
      Fabkidugone - ven 26 Sep 25 à 0 h 03

      tranquillou les commentaires ! faut regarder la compo du départ ! chaud sur le papier...même brouillon y a une empreinte et du mouvement ! les autres s épuisent comme Angers et bim ! 6 matchs 5 victoire et 5 clean shit !! qui dit mieux en Europe ???? à 10 on en prend 3 !
      si on perd à Lille c logique si on gagne ça veut dire quelque choses

