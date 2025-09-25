Utrecht - OL (0-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Incapable d'être dangereux pendant plus d'une heure, l'OL a fait le dos rond avant de s'imposer sur la plus petite des marges à Utrecht (0-1). Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

Le match de vieux briscard de De Carvalho

Pour une première titularisation, la pression était clairement là. Après dix premières minutes en pros vendredi dernier contre Angers, Mathys De Carvalho a enchaîné avec un premier onze de départ ce jeudi à Utrecht. Tout ne fut pas parfait pour le jeune Portugais, avec quelques passes ratées, notamment dans le premier acte. Mais, au fur et à mesure que la rencontre s'est prolongée dans la soirée, la pression s'est petit à petit évaporée et les prises d'initiative bien plus intéressantes, tout comme les duels gagnés (12 sur 16).

Jouant vers l'avant la plupart du temps, De Carvalho a surtout agi comme un joueur d'expérience quand le match le demandait. Un petit brin de vice qui a plutôt permis à l'OL de souffler sur la fin de la rencontre avec des fautes et des coup-francs bien grattés pour assurer la victoire (0-1). À 20 ans, le milieu plait à Paulo Fonseca depuis le début de l'été et ce premier rendez-vous européen devrait conforter le coach dans sa capacité à pouvoir compter sur son compatriote, qui reste encore perfectible malgré tout.

On a moins aimé

Des Tchèques peu inspirés

De ce rendez-vous aux Pays-Bas, Pavel Sulc en attendait certainement beaucoup. Cantonné à un rôle de joker de luxe depuis le début de la saison, le meneur avait une belle opportunité de se mettre en évidence face à Utrecht. Placé dans sa position préférentielle de numéro 10, il a pourtant très peu pesé dans le jeu offensif lyonnais. Peu trouvé, l'ancien du Sparta Prague a fait beaucoup de fautes, au point de récolter un jaune en deuxième mi-temps. Cependant, son travail de sape à la fin du match a fait du bien, et c'est à mettre à son crédit. Mais fort logiquement, on est en droit d'attendre mieux de Sulc, surtout après ses bonnes entrées.

Il n'a pas été le seul à ne pas être dans son assiette puisque toute l'attaque de l'OL a été en dedans. Fofana a eu quelques fulgurances, Satriano a tenté de peser dos au but, tandis que Karabec a été bien trop discret. Après avoir complètement raté sa tête à la 10e, l'ailier n'a presque pas existé ce jeudi soir. Sa patte gauche n'a pas régalé alors qu'il a quasiment joué toute son heure de jeu au même rythme. L'Europe, une marche trop haute ?