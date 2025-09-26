Actualités
Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
Mathys De Carvalho, milieu de l’OL

Utrecht - OL (0-1) : Mathys De Carvalho applaudi par Paulo Fonseca

  • par Gwendal Chabas

    • Pour sa première soirée européenne, Mathys De Carvalho a affiché de la personnalité, livrant une très bonne performance. De quoi se voir félicité par Paulo Fonseca.

    Après sa découverte de la Ligue 1 vendredi dernier face à Angers (1-0), Mathys De Carvalho était lancé dans le grand bain jeudi aux Pays-Bas. Aux côtés de Tyler Morton, patron dans l'entrejeu, le footballeur de 20 ans était titulaire contre Utrecht (0-1) pour entamer la Ligue Europa. Un choix judicieux, tant il a franchi avec calme et sérénité cette nouvelle étape.

    Âgé de 20 ans, il ne s'est absolument pas caché (75 ballons touchés), réussissant 46 de ses 55 passes tentés et gagnant de nombreux duels au sol (10 sur 14). Pas inhibé par cette scène qu'il fallait appréhender, il a parfois donné l'impression d'être un "vieux briscard" pour glaner des fautes (7). On retient aussi son activité tout au long des 90 minutes.

    "Le meilleur joueur de l'équipe", Fonseca

    Du déchet un peu certes (11 pertes de balles), mais il a semblé "grandir" dans la rencontre, ce qui est toujours bon signe. De quoi glaner les louanges de son entraîneur. "Je n'aime pas parler des individualités, mais là, je dois faire une exception. Mathys a été le meilleur élément de l'équipe. Il a été incroyable. Un jeune joueur qui joue pour la première fois une compétition comme celle-ci, en étant en plus titulaire... Je suis très content parce qu'il a démontré beaucoup de personnalité et de caractère, a souligné Paulo Fonseca. Il a gagné beaucoup de second ballon. J'ai aimé sa performance."

    Derrière le trio qui se dessine au milieu, Tyler Morton - Tanner Tessmann - Corentin Tolisso, l'OL a donc finalement un peu de réserve, et de la jeunesse. Après Khalis Merah, l'Olympique lyonnais pourrait avoir une bonne surprise avec Mathys De Carvalho cette saison. Rappelons qu'il a paraphé son premier contrat professionnel en juillet dernier.

    à lire également
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
    Utrecht - OL (0-1) : Mathys De Carvalho applaudi par Paulo Fonseca 07:30
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 25/09/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Un missile de Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht (0-1) 25/09/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    De Carvalho et Sulc titulaires pour Utrecht - OL 25/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) sur le cinquième but de Manchester United
    Utrecht - OL : seulement six rescapés de la soirée à Old Trafford 25/09/25
    Les joueurs d'Utrecht à l'entraînement
    En affrontant l’OL, Utrecht va mettre fin à une disette de 15 ans 25/09/25
    Le virage sud au Parc OL
    OL - Angers : deux interdictions de stade suite à l’épisode du drapeau algérien 25/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    La Ligue Europa, une manne financière pour l'OL 25/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maéline Mendy à l'entraînement de l'OL
    Mercato : Mendy prolonge à l’OL Lyonnes mais file au Paris FC 25/09/25
    Les supporters de l'OL contre Manchester United à Old Trafford
    Utrecht - OL : 700 supporters lyonnais attendus 25/09/25
    Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht
    Utrecht avec Min ou Haller en pointe contre l’OL ? 25/09/25
    La déception des joueurs de l'OL à Manchester
    L’OL et le "souvenir impossible à effacer" de Manchester United 25/09/25
    Jean-Michel Aulas, président de l'OL
    Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon 25/09/25
    Ruben Kluivert, défenseur néerlandais passé par le FC Utrecht
    Kluivert (OL) : "Revenir à Utrecht me donne des frissons" 25/09/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Utrecht - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 25/09/25
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Un OL pas aussi expérimental qu’espéré à Utrecht ? 25/09/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant Utrecht - OL : "Jouer avec ambition et confiance" 25/09/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Utrecht - OL : Kluivert titulaire, "trois ou quatre changements" attendus 24/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut