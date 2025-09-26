Pour sa première soirée européenne, Mathys De Carvalho a affiché de la personnalité, livrant une très bonne performance. De quoi se voir félicité par Paulo Fonseca.

Après sa découverte de la Ligue 1 vendredi dernier face à Angers (1-0), Mathys De Carvalho était lancé dans le grand bain jeudi aux Pays-Bas. Aux côtés de Tyler Morton, patron dans l'entrejeu, le footballeur de 20 ans était titulaire contre Utrecht (0-1) pour entamer la Ligue Europa. Un choix judicieux, tant il a franchi avec calme et sérénité cette nouvelle étape.

Âgé de 20 ans, il ne s'est absolument pas caché (75 ballons touchés), réussissant 46 de ses 55 passes tentés et gagnant de nombreux duels au sol (10 sur 14). Pas inhibé par cette scène qu'il fallait appréhender, il a parfois donné l'impression d'être un "vieux briscard" pour glaner des fautes (7). On retient aussi son activité tout au long des 90 minutes.

"Le meilleur joueur de l'équipe", Fonseca

Du déchet un peu certes (11 pertes de balles), mais il a semblé "grandir" dans la rencontre, ce qui est toujours bon signe. De quoi glaner les louanges de son entraîneur. "Je n'aime pas parler des individualités, mais là, je dois faire une exception. Mathys a été le meilleur élément de l'équipe. Il a été incroyable. Un jeune joueur qui joue pour la première fois une compétition comme celle-ci, en étant en plus titulaire... Je suis très content parce qu'il a démontré beaucoup de personnalité et de caractère, a souligné Paulo Fonseca. Il a gagné beaucoup de second ballon. J'ai aimé sa performance."

Derrière le trio qui se dessine au milieu, Tyler Morton - Tanner Tessmann - Corentin Tolisso, l'OL a donc finalement un peu de réserve, et de la jeunesse. Après Khalis Merah, l'Olympique lyonnais pourrait avoir une bonne surprise avec Mathys De Carvalho cette saison. Rappelons qu'il a paraphé son premier contrat professionnel en juillet dernier.