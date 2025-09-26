Actualités
Malick Fofana lors d'OL - Auxerre
Malick Fofana lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l’OL ira à Auxerre le 23 novembre (15h)

  • par David Hernandez

    • Dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, l’OL ira à Auxerre. Cette rencontre se jouera le dimanche 23 novembre à 15h.

    Que de changements dans la programmation des journées de Ligue 1 et ce ne sont pas les supporters qui vont s'en plaindre. Alors que l'OL a disputé jeudi soir son premier match de Ligue Europa, le club lyonnais sait déjà quand il se rendra à Auxerre... dans deux mois. La chaîne Ligue 1+ et la LFP avaient annoncé en début de saison vouloir anticiper au maximum pour une meilleure logistique. Ils tiennent parole pour le moment. Après la trêve internationale de novembre, Paulo Fonseca et ses joueurs se rendront donc en Bourgogne le dimanche 23 novembre à 15h.

    Pas de Ligue Europa, quatre jours plus tard ?

    Cette rencontre comptant pour la 13 journée du championnat interviendra deux semaines après le choc au Parc OL contre le PSG. Précèdera-t-elle un match de Ligue Europa ? Rien n'est moins sûr puisque le 27 novembre, l'OL doit se frotter au Maccabi Tel Aviv sur terrain neutre. Or, ces dernières heures, des voix, notamment à l'ONU, se sont élevées pour pousser la FIFA et l'UEFA à exclure Israël de toutes les compétitions internationales et européennes. Ce qui pourrait donc entraîner une absence de match à cette date du 27 novembre.

    Laisser un commentaire

