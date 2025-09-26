Utrecht - OL (0-1) : un quadruple changement qui change tout

Si les quatre entrants de la 65e minute non pas livrés la même prestation, ils ont tous été impliqués sur le but lyonnais à Utrecht (0-1). Une singularité.
Ce n'est clairement pas dans les habitudes de Paulo Fonseca de fonctionner ainsi, mais bien lui en a pris sur le coup. Jeudi à Utrecht (1-0), l'entraîneur de l'OL, qui cette fois-ci était sur le banc, a procédé à un quadruple changement à la 65e minute de jeu. Dans l'idée de préserver des titulaires (Nicolas Tagliafico, Malick Fofana et Tyler Morton notamment), mais aussi de redynamiser sa formation.
Car même si les Lyonnais avaient le pied sur le ballon depuis le début du deuxième acte, ça ronronnait fort du côté de Moussa Niakhaté et ses partenaires. Il faut certes de la patience contre un adversaire bien organisé, mais on ne voyait pas très bien comment ils allaient parvenir à déstabiliser ce bloc.
Moreira très remuant et impactant
Alors sont entrés Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Afonso Moreira et Rachid Ghezzal. Et dix minutes plus tard, sur une action enclenchée par l'Anglais, bien poursuivie par le Portugais et prolongée par le Franco-Algérien, c'est l'Américain qui a délivré les Rhodaniens d'une frappe merveilleuse.
Un mouvement assez fluide, permis surtout par la présence du droitier Maitland-Niles à gauche, avec une passe fuyante dans la course de Moreira et non du défenseur. Ghezzal, en difficulté par ailleurs, a eu la bonne idée de remettre puis de s'effacer devant l'arrivée de Tessmann, que l'on voit prendre de plus en plus de confiance.
Des changements prévus par le staff
Il n'est pas banal que quatre entrants soient tous impliqués sur une même réalisation, et cela enchante évidemment Fonseca. "Nous avons seulement deux jours pour récupérer avant Lille (match dimanche à 17h15). Je ne dois pas penser à cette affiche, mais je dois gérer quand même, expliquait-il. On avait prévu ces changements. Ils ont amené beaucoup d'énergie et ils ont eu la bonne attitude. Je suis très content de ce qu'ils ont montré, de leur état d'esprit."
Une première vague programmée, et qui a offert la victoire à l'OL aux Pays-Bas. Par la suite, l'entraîneur n'a pas trouvé utile de toucher à son 11, hormis dans le temps additionnel avec Khalis Merah, au relai de Pavel Šulc. Martin Satriano, qui semblait émoussé, ou Ruben Kluivert, en délicatesse à ce poste d'arrière-droit, auraient éventuellement pu laisser leur place. Mais ici, les choix donnent raison à Fonseca.
Franchement, ça a été laborieux, on s'est fait bouger, grosse intensité en face à domicile, mais on a gagné
on est sur un nuage, pourvu que ça dure
bravo et félicitation à tous, coach staff joueur et supporters, allez l'ol !!
4 changement, du rarement vu
Bien aimé la rentrée de moreira
C'est énorme ce qu'on arrive a faire avec notre effectif, mais quel début de saison !!
des jeunes prometteurs encadré par quelques cadres expérimenté
des transferts à 4 ou 5 m, sulc a 7,5 et morton à 10 pour les plus gros
On est pas comme certains gros club a poser des 60 80 m pour des transferts voir plus
Quand tu vois Liverpool lacher 140 m sur 1 joueur, mais c'est complètement dingue et indécent
on en est loin, on fait avec nos moyens, mais ça a bien bossé
Les résultats sont la, et nous supporter, nous sommes aux anges, pourvu que ça dure
6 matchs joués, 5 victoires, 3 buts encaissés en infériorité numérique... L'attaque laisse encore à désirer mais ça reste tout de même un sacré début de saison compte tenu du contexte estival! Chapeau à tout le monde au club !
Bon coaching de Fonseca qui a su renforcer l'équipe au bon moment pour aller gagner le match
A ce jour, beau taux de réussite chez les jeunes déjà lancés. Merah, Carvalho, Moreira; seul Kluivert fait problème, mais a un poste qui n’est pas le sien. J’attends avec impatience Barisic, Molebe et AGR.
Je reste très optimiste pour la suite et les ressources nécessaires pour jouer 3 compétitions.