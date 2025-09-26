Utrecht - OL (0-1) : un quadruple changement qui change tout

Si les quatre entrants de la 65e minute non pas livrés la même prestation, ils ont tous été impliqués sur le but lyonnais à Utrecht (0-1). Une singularité.

Ce n'est clairement pas dans les habitudes de Paulo Fonseca de fonctionner ainsi, mais bien lui en a pris sur le coup. Jeudi à Utrecht (1-0), l'entraîneur de l'OL, qui cette fois-ci était sur le banc, a procédé à un quadruple changement à la 65e minute de jeu. Dans l'idée de préserver des titulaires (Nicolas Tagliafico, Malick Fofana et Tyler Morton notamment), mais aussi de redynamiser sa formation.

Car même si les Lyonnais avaient le pied sur le ballon depuis le début du deuxième acte, ça ronronnait fort du côté de Moussa Niakhaté et ses partenaires. Il faut certes de la patience contre un adversaire bien organisé, mais on ne voyait pas très bien comment ils allaient parvenir à déstabiliser ce bloc.

Moreira très remuant et impactant

Alors sont entrés Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Afonso Moreira et Rachid Ghezzal. Et dix minutes plus tard, sur une action enclenchée par l'Anglais, bien poursuivie par le Portugais et prolongée par le Franco-Algérien, c'est l'Américain qui a délivré les Rhodaniens d'une frappe merveilleuse.

Un mouvement assez fluide, permis surtout par la présence du droitier Maitland-Niles à gauche, avec une passe fuyante dans la course de Moreira et non du défenseur. Ghezzal, en difficulté par ailleurs, a eu la bonne idée de remettre puis de s'effacer devant l'arrivée de Tessmann, que l'on voit prendre de plus en plus de confiance.

Des changements prévus par le staff

Il n'est pas banal que quatre entrants soient tous impliqués sur une même réalisation, et cela enchante évidemment Fonseca. "Nous avons seulement deux jours pour récupérer avant Lille (match dimanche à 17h15). Je ne dois pas penser à cette affiche, mais je dois gérer quand même, expliquait-il. On avait prévu ces changements. Ils ont amené beaucoup d'énergie et ils ont eu la bonne attitude. Je suis très content de ce qu'ils ont montré, de leur état d'esprit."

Une première vague programmée, et qui a offert la victoire à l'OL aux Pays-Bas. Par la suite, l'entraîneur n'a pas trouvé utile de toucher à son 11, hormis dans le temps additionnel avec Khalis Merah, au relai de Pavel Šulc. Martin Satriano, qui semblait émoussé, ou Ruben Kluivert, en délicatesse à ce poste d'arrière-droit, auraient éventuellement pu laisser leur place. Mais ici, les choix donnent raison à Fonseca.