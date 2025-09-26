Actualités
Les joueurs de l'OL avec Fonseca
Les joueurs de l’OL avec Fonseca (@UEFA)

Utrecht - OL (0-1) : un quadruple changement qui change tout

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Si les quatre entrants de la 65e minute non pas livrés la même prestation, ils ont tous été impliqués sur le but lyonnais à Utrecht (0-1). Une singularité.

    Ce n'est clairement pas dans les habitudes de Paulo Fonseca de fonctionner ainsi, mais bien lui en a pris sur le coup. Jeudi à Utrecht (1-0), l'entraîneur de l'OL, qui cette fois-ci était sur le banc, a procédé à un quadruple changement à la 65e minute de jeu. Dans l'idée de préserver des titulaires (Nicolas Tagliafico, Malick Fofana et Tyler Morton notamment), mais aussi de redynamiser sa formation.

    Car même si les Lyonnais avaient le pied sur le ballon depuis le début du deuxième acte, ça ronronnait fort du côté de Moussa Niakhaté et ses partenaires. Il faut certes de la patience contre un adversaire bien organisé, mais on ne voyait pas très bien comment ils allaient parvenir à déstabiliser ce bloc.

    Moreira très remuant et impactant

    Alors sont entrés Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Afonso Moreira et Rachid Ghezzal. Et dix minutes plus tard, sur une action enclenchée par l'Anglais, bien poursuivie par le Portugais et prolongée par le Franco-Algérien, c'est l'Américain qui a délivré les Rhodaniens d'une frappe merveilleuse.

    Un mouvement assez fluide, permis surtout par la présence du droitier Maitland-Niles à gauche, avec une passe fuyante dans la course de Moreira et non du défenseur. Ghezzal, en difficulté par ailleurs, a eu la bonne idée de remettre puis de s'effacer devant l'arrivée de Tessmann, que l'on voit prendre de plus en plus de confiance.

    Des changements prévus par le staff

    Il n'est pas banal que quatre entrants soient tous impliqués sur une même réalisation, et cela enchante évidemment Fonseca. "Nous avons seulement deux jours pour récupérer avant Lille (match dimanche à 17h15). Je ne dois pas penser à cette affiche, mais je dois gérer quand même, expliquait-il. On avait prévu ces changements. Ils ont amené beaucoup d'énergie et ils ont eu la bonne attitude. Je suis très content de ce qu'ils ont montré, de leur état d'esprit."

    Une première vague programmée, et qui a offert la victoire à l'OL aux Pays-Bas. Par la suite, l'entraîneur n'a pas trouvé utile de toucher à son 11, hormis dans le temps additionnel avec Khalis Merah, au relai de Pavel Šulc. Martin Satriano, qui semblait émoussé, ou Ruben Kluivert, en délicatesse à ce poste d'arrière-droit, auraient éventuellement pu laisser leur place. Mais ici, les choix donnent raison à Fonseca.

    Malick Fofana lors d'OL - Auxerre
    Ligue 1 : l’OL ira à Auxerre le 23 novembre (15h)
    6 commentaires
    1. Avatar
      Gonedamien38 - ven 26 Sep 25 à 8 h 48

      Franchement,  ça a été laborieux, on s'est fait bouger, grosse intensité en face à domicile, mais on a gagné 
      on est sur un nuage, pourvu que ça dure 
      ​​​​​​​bravo et félicitation à tous, coach staff joueur et supporters,  allez l'ol !!

      Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - ven 26 Sep 25 à 8 h 49

      4 changement, du rarement vu
      Bien aimé la rentrée de moreira

      Signaler
    3. Avatar
      Gonedamien38 - ven 26 Sep 25 à 9 h 07

      C'est énorme ce qu'on arrive a faire avec notre effectif, mais quel début de saison !!
      des jeunes prometteurs encadré par quelques cadres expérimenté 
      des transferts à 4 ou 5 m, sulc a 7,5 et morton à 10 pour les plus gros
      On est pas comme certains gros club a poser des 60 80 m pour des transferts voir plus
      Quand tu vois Liverpool lacher 140 m sur 1 joueur, mais c'est complètement dingue et indécent 
      on en est loin, on fait avec nos moyens, mais ça a bien bossé 
      Les résultats sont la, et nous supporter, nous sommes aux anges, pourvu que ça dure

      Signaler
    4. ShinSekai - ven 26 Sep 25 à 9 h 10

      6 matchs joués, 5 victoires, 3 buts encaissés en infériorité numérique... L'attaque laisse encore à désirer mais ça reste tout de même un sacré début de saison compte tenu du contexte estival! Chapeau à tout le monde au club !

      Signaler
    5. j.f.ol
      j.f.ol - ven 26 Sep 25 à 9 h 19

      Bon coaching de Fonseca qui a su renforcer l'équipe au bon moment pour aller gagner le match

      Signaler
    6. Avatar
      regard01 - ven 26 Sep 25 à 9 h 22

      A ce jour, beau taux de réussite chez les jeunes déjà lancés. Merah, Carvalho, Moreira; seul Kluivert fait problème, mais a un poste qui n’est pas le sien. J’attends avec impatience Barisic, Molebe et AGR.
      Je reste très optimiste pour la suite et les ressources nécessaires pour jouer 3 compétitions.

      Signaler

