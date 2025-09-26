Actualités
Malick Fofana face à Utrecht
Malick Fofana face à Utrecht (@UEFA)

L'OL réussit encore une fois son entrée européenne

  par Gwendal Chabas
  8 Commentaires

    • L'OL reste invaincu pour un premier match européen depuis 2007, hors tours préliminaires. Une série de 14 matchs consécutifs qui symbolise bien l'ADN du club.

    Au-delà du premier quart d'heure étouffant d'Utrecht, l'OL n'a jamais vraiment frôlé la défaite lors de la rencontre de jeudi aux Pays-Bas (0-1). Le nul n'est pas passé loin, mais comme il en a pris l'habitude cette saison, il a encore rendu une copie blanche défensivement, ce qui, contrairement aux écoliers, est une excellente chose. Un succès minimal sur un éclair de Tanner Tessmann, et voilà comment l'Olympique lyonnais lance sa campagne en Ligue Europa.

    Une habitude, pourrions-nous dire, tant le club est coutumier de ses débuts positifs en coupe d'Europe. En effet, sur ses 14 dernières participations à des phases de poules ou de classement en compétitions européennes, il n'a jamais perdu. Une série d'invincibilité qui comprend évidemment la C3, mais aussi la Ligue des champions. Seuls les tours préliminaires sont exclus.

    8 victoires et 6 nuls

    Avec huit victoires et six partages des points au compteur, les Rhodaniens montrent qu'ils savent y faire sur le Vieux-Continent. Une équipe fait mieux néanmoins, et pas n'importe laquelle. Le Bayern Munich n'a pas perdu une première affiche dans ces épreuves sur ses 23 dernières campagnes.

    Pour l'OL, il faut remonter à l'exercice 2007-2008. À l'époque, Juninho et ses coéquipiers s'étaient rendus au Camp Nou pour défier le FC Barcelone de Lionel Messi, Ronaldinho ou encore Thierry Henry. Sans pitié, les Espagnols s'étaient imposés sur le score de 3 à 0. Ce qui n'avait pas empêché les partenaires d'un certain Karim Benzema de se qualifier pour les 8es. Ils tomberont de peu, encore, contre Manchester United (1-1 et 1-0).

    Olivier Giroud à Lille
    Avant de recevoir l'OL, Lille s'en remet à Olivier Giroud
    8 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 26 Sep 25 à 9 h 31

      Yes ne jamais lâcher cette culture de la coupe d'Europe, c'est ça qui fait aussi notre force depuis des décennies.
      Cette saison risque d'être plus dur que les précédentes car on a une équipe relativement moyenne, mais nos joueurs grâce à l'Europe vont engrangé de l'expérience, et je ne serais pas surpris d'en voir 2 ou 3 devenir bons.

      Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - ven 26 Sep 25 à 9 h 32

      @ certains, qui sont très critiques
      Non mais vous vous souvenez d'où on revient ??
      Mais quel début de saison, du jamais vu depuis bien longtemps
      On est on fire, pourvu que ça dure
      On enchaine les victoires, que demander de plus
      La l'olympique lyonnais est une formidable raison d'être heureux !!

      Signaler
    3. Avatar
      Gonedamien38 - ven 26 Sep 25 à 9 h 48

      Et la, tanner tessmann fut , les étoiles, omg !!

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - ven 26 Sep 25 à 10 h 00

      On a enfin une équipe solide , avec de bonnes bases défensives , reste l'animation offensive qui n'est pas au niveau .

      Le débat sur le poste de gardien est clos , Greif a mis tout le monde d'accord je pense , c'est dur pour Descamps , mais le joueur slovaque est quand même un ton au dessus , il est moins hésitant , meilleur au pied , etc ...

      Les 4 titulaires sont bons ( et je mettrai abner dans les 4 ) , mais en doublure on est mal .
      Kluivert n'a pas le niveau , et on a personne en DC .
      C'est très très juste pour faire toute la saison , il ne faudra pas de blessé !

      Signaler
    5. Toitoi
      Toitoi - ven 26 Sep 25 à 10 h 07

      Bonjour,

      Hier soir, il y a d'abord eu l'arrivée du Tanner avant qu'il y ait un éclair pour nous. Sans lui, on se dirigeait vers un 0-0 qui n'aurait pas été illogique.

      N'empêche que c'est grâce à lui qu'on gagner les deux derniers matchs. Cette saison, il a gagné le droit aux yeux des supporteurs d'être un titulaire légitime au milieu, alors que c'était plus discutable celle d'avant.

      Son doigt sur la bouche suite à son but, c'est clairement pour dire qu'il a fait taire les critiques à son encontre.

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - ven 26 Sep 25 à 10 h 24

        "Son doigt sur la bouche suite à son but, c'est clairement pour dire qu'il a fait taire les critiques à son encontre."

        Pas certain, d'ailleurs, même ici, peu trouve à redire sur Tessman avec son bon début de saison...

        N'empêche, il a bien fêté son anniversaire avec ses 2 buts ...

        Signaler
        1. Avatar
          GoNL - ven 26 Sep 25 à 10 h 47

          J'ai cru qu'il rendait hommage à Toko-Ekambi

    6. Olympien First
      Olympien First - ven 26 Sep 25 à 10 h 18

      C'était juste un flash... Faut pas s'emballer. Sinon la foudre pourrait s'abattre sur nous, pauvres supporters....
      Et ça pourrait nous tanner le cuir...

      Bon, j'arrête là, mais j'ai apprécié le calembour approximatif...

      Signaler

