L'OL réussit encore une fois son entrée européenne

L'OL reste invaincu pour un premier match européen depuis 2007, hors tours préliminaires. Une série de 14 matchs consécutifs qui symbolise bien l'ADN du club.

Au-delà du premier quart d'heure étouffant d'Utrecht, l'OL n'a jamais vraiment frôlé la défaite lors de la rencontre de jeudi aux Pays-Bas (0-1). Le nul n'est pas passé loin, mais comme il en a pris l'habitude cette saison, il a encore rendu une copie blanche défensivement, ce qui, contrairement aux écoliers, est une excellente chose. Un succès minimal sur un éclair de Tanner Tessmann, et voilà comment l'Olympique lyonnais lance sa campagne en Ligue Europa.

Une habitude, pourrions-nous dire, tant le club est coutumier de ses débuts positifs en coupe d'Europe. En effet, sur ses 14 dernières participations à des phases de poules ou de classement en compétitions européennes, il n'a jamais perdu. Une série d'invincibilité qui comprend évidemment la C3, mais aussi la Ligue des champions. Seuls les tours préliminaires sont exclus.

8 victoires et 6 nuls

Avec huit victoires et six partages des points au compteur, les Rhodaniens montrent qu'ils savent y faire sur le Vieux-Continent. Une équipe fait mieux néanmoins, et pas n'importe laquelle. Le Bayern Munich n'a pas perdu une première affiche dans ces épreuves sur ses 23 dernières campagnes.

Pour l'OL, il faut remonter à l'exercice 2007-2008. À l'époque, Juninho et ses coéquipiers s'étaient rendus au Camp Nou pour défier le FC Barcelone de Lionel Messi, Ronaldinho ou encore Thierry Henry. Sans pitié, les Espagnols s'étaient imposés sur le score de 3 à 0. Ce qui n'avait pas empêché les partenaires d'un certain Karim Benzema de se qualifier pour les 8es. Ils tomberont de peu, encore, contre Manchester United (1-1 et 1-0).