De Carvalho et Sulc titulaires pour Utrecht - OL

Pour cette première série de trois matchs en quelques jours, Paulo Fonseca a choisi de mixer entre titulaires habituels et chance donnée à des remplaçants. Ruben Kluivert, Mathys De Carvalho et Pavel Sulc intègrent le onze de l'OL à Utrecht.

Le parfum de l'Europe est enfin de retour à l'OL. Six mois après la désillusion d'Old Trafford, le club lyonnais retrouve la Ligue Europa ce jeudi soir du côté d'Utrecht. Un premier rendez-vous qui doit permettre de confirmer les belles dispositions en Ligue 1 sur la scène européenne. C'est un tout autre contexte, certes. Seulement, la formation rhodanienne est loin de s'avancer complètement remodelée par rapport à celle qui avait débuté face à Angers vendredi dernier. Mercredi, en conférence de presse, Paulo Fonseca avait laissé entendre qu'il y aurait "trois ou quatre changements" dans l'équipe de départ. Le Portugais n'a pas menti puisque ce sont quatre nouveaux joueurs qui débuteront aux Pays-Bas.

Un milieu changé en totalité

Depuis vingt-quatre heures, la titularisation de Ruben Kluivert ne faisait plus aucun doute. Restait à savoir à quel poste et ce sera à la place d'Ainsley Maitland-Niles sur le côté droit de la défense. Une petite retouche défensive alors que l'entrejeu de l'OL a été renouvelé à 100%. Suspendu en Ligue 1, Tyler Morton retrouve sa place et remplace Corentin Tolisso, exclu en avril dernier à Manchester United. Malgré sa bonne dynamique, Tanner Tessmann souffle un peu pour une première titularisation de Mathys De Carvalho. Enfin, sans réelle surprise, Pavel Sulc profite, lui aussi, de sa bonne entrée contre Angers pour occuper un rôle de meneur dans le 4-2-3-1 lyonnais.

La composition de l'OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, De Carvalho - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano