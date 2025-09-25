De Carvalho et Sulc titulaires pour Utrecht - OL

Pour cette première série de trois matchs en quelques jours, Paulo Fonseca a choisi de mixer entre titulaires habituels et chance donnée à des remplaçants. Ruben Kluivert, Mathys De Carvalho et Pavel Sulc intègrent le onze de l'OL à Utrecht.
Le parfum de l'Europe est enfin de retour à l'OL. Six mois après la désillusion d'Old Trafford, le club lyonnais retrouve la Ligue Europa ce jeudi soir du côté d'Utrecht. Un premier rendez-vous qui doit permettre de confirmer les belles dispositions en Ligue 1 sur la scène européenne. C'est un tout autre contexte, certes. Seulement, la formation rhodanienne est loin de s'avancer complètement remodelée par rapport à celle qui avait débuté face à Angers vendredi dernier. Mercredi, en conférence de presse, Paulo Fonseca avait laissé entendre qu'il y aurait "trois ou quatre changements" dans l'équipe de départ. Le Portugais n'a pas menti puisque ce sont quatre nouveaux joueurs qui débuteront aux Pays-Bas.
Un milieu changé en totalité
Depuis vingt-quatre heures, la titularisation de Ruben Kluivert ne faisait plus aucun doute. Restait à savoir à quel poste et ce sera à la place d'Ainsley Maitland-Niles sur le côté droit de la défense. Une petite retouche défensive alors que l'entrejeu de l'OL a été renouvelé à 100%. Suspendu en Ligue 1, Tyler Morton retrouve sa place et remplace Corentin Tolisso, exclu en avril dernier à Manchester United. Malgré sa bonne dynamique, Tanner Tessmann souffle un peu pour une première titularisation de Mathys De Carvalho. Enfin, sans réelle surprise, Pavel Sulc profite, lui aussi, de sa bonne entrée contre Angers pour occuper un rôle de meneur dans le 4-2-3-1 lyonnais.
La composition de l'OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, De Carvalho - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano
Certains vont pouvoir - devoir - saisir leur chance, allez l'OL !
de coach frileux , voila qu'il progresse et prend des risques .
pas loin de la compo que j'aurais mise , avec l'association de Carvalho morton .
Tessman avait joué tous les matchs , parfait lui et tolisso seront frais dimanche .
Devant il remet Satriano , logique , il doit prendre du rythme , AGR et Molebe devront attendre
Sulc remplace merah comme prévu , et kluivert amn
il faudra faire entrer moreira et préserver fofana pour dimanche
Qui connaît De Carvalho ? Tout le reste est tout ce que j'attendais pour ce soir.
Il a fait une très bonne prépa, et une bonne entrée contre Angers. Il est mature, solide. Un futur bon MD.
Franchement de ce que j'ai vu de l'OL cette saison, j'apprécie ce que fait Fonseca depuis août, je vais pas mentir.
J'aimerais juste qu'il fasse pour de bon un mea culpa sur sa gestion chaotique de la fin de saison dernière (MU, ASSE, Monaco) et son arrogance en confs (où il mettait ça sur le dos de Sage) et comme ça je pourrais enfin tourner la page et passer à autre chose avec PF.
Là j'ai toujours du mal à vibrer pour ce qu'il fait car j'ai toujours ce sale goût en bouche.
Bref allez l'OL !
Compo attendu, mais je pensais pas qu'il se priverait de tessmann , au moins pour 65 min
Grosse confiance en de carvalho
Le voilà le quatrième
Lille, perte de balle, action super rapide de Brann Bergen 1 - 1
J'aurais fait la même composition à l'exception de Fofana que j'aurais laissé au repos,quitte à le faire rentrer en fin de match si besoin.
Toujours pas convaincu par le fait que Kluivert va jouer à droite, mais peut-être aura-t-on une bonne surprise avec lui dans ce registre. De Carvalho je paye pour voir, il m'a fait bonne impression à chaque fois que je l'ai vu et content de voir - enfin - Sulc en 10 derrière Satriano en 9, j'espère qu'ils vont performer, j'y crois pas mal à ce duo, même si ce n'est pas pour tous les matchs.
Bon match les gens ! Et aller l'OL !
j'aime bien cette équipe , c'est jeune mais ça aura de l'envie
Genesio a laissé 6 joueurs titulaires au repos...
Et nous on titularise Fofana d'entrée, notre atout numéro 1 offensif. c'est n'importe quoi.
Sympa la compo, j'ai hâte de voir ça.
Tessmann et Coco seront tout frais Dimanche ou une grosse bataille au milieu nous attends..
Curieux de voir le match Kluviert sur le côté, je savais pas qu'il pouvait jouer aux deux postes ?
Et Tessman sur le banc c'est surprenant aussi vu que Fonseca semble l'adorer depuis son arrivée, espérons que De Carvalho continue sur ce qu'on a aperçu contre Angers.
Fofana je suis pas trop convaincu, il est pas très en forme en ce moment donc un petit tour sur le banc lui aurait fait du bien et en joker de luxe ça aurait pu faire mal aussi, j'aurais bien aimé voir Moreira titulaire.
victoire lille grace à Giroud 39 ans , un local ici sur grenoble , il a son portrait géant sur un immeuble du quartier ou il a grandi
Il venait d'entrer Giroud et paf une tête sur un centre de Santos, un revenant il me semble, mais comment lui résister, il dégage de la puissance
le jeu de tête d'un avant centre , c'est une arme capitale qui n'est plus trop développée chez les jeunes aujourd'hui