Utrecht - OL : seulement six rescapés de la soirée à Old Trafford

Dans le groupe retenu par Paulo Fonseca ce jeudi pour affronter le FC Utrecht, ils ne sont que six à avoir connu la désillusion d’Old Trafford. Symbole d’un effectif largement remanié cet été.

Ils auraient pu être neuf sans la suspension de Corentin Tolisso et les blessures de Rémy Descamps et Abner. Seulement, ils ne seront que six rescapés de la terrible soirée du 17 avril dernier à Old Trafford. Sur un groupe de 21 éléments, cela ne fait pas épais, mais ce jeudi soir à Utrecht, peu auront connu la désillusion du quart de finale de la dernière Ligue Europa contre Manchester United. C’est d’ailleurs simple, sur ces six joueurs, seule l’arrière-garde de l’OL était titulaire dans le "Théâtre des Rêves".

Un OL new-look

Quand Nicolas Tagliafico, Moussa Niakhaté, Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles avaient débuté ce Manchester United - OL, Malick Fofana et Tanner Tessmann avaient commencé sur le banc. À l’heure de s’interroger sur les ambitions européennes du club lyonnais dans cette nouvelle campagne, le nombre de rescapés montre le large remue-ménage qu’a connu l’OL sur les six derniers mois. Cette élimination semble remonter à hier. Pourtant, en comparant les deux effectifs, l’impression est celle que ce match à Old Trafford s’est tenu il y a une éternité.