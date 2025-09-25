Actualités
Les joueurs d'Utrecht à l'entraînement
Les joueurs d’Utrecht à l’entraînement (@fcutrecht)

En affrontant l’OL, Utrecht va mettre fin à une disette de 15 ans

  • par David Hernandez

    • Malgré un effectif plutôt jeune, l’OL a l’habitude des soirées européennes. Ce qui n’est pas le cas d’Utrecht, qui n’a plus été en Coupe d’Europe depuis la saison 2010-2011.

    Au moment de rentrer sur la pelouse, il n’y aura pas la mythique musique de la Ligue des champions. L’OL aimerait bien l’entendre de nouveau, mais il faudra encore patienter au minimum une saison. En 2025-2026, le club lyonnais doit se contenter de la petite sœur qu’est la Ligue Europa, mais le prestige des soirées européennes est toujours bien présent, que ce soit dans le groupe rhodanien que chez les supporters. Personne ne galvaude une participation à la Coupe d’Europe, surtout pas après avoir dû faire une croix dessus pendant trois saisons. Ce jeudi, il y aura des joueurs qui découvriront la Ligue Europa comme Ruben Kluivert, mais aussi des joueurs d’expérience à l’image de Clinton Mata ou même Pavel Sulc, qui a brillé avec le Sparta Prague.

    Des rendez-vous ratés en qualification

    Au Stadion Galgenwaard, l’OL sera loin d’être un novice, du haut de ses 292 matchs en Coupe d’Europe. Pour le FC Utrecht, ce rendez-vous sera forcément spécial. Le club néerlandais n’est pas du calibre du PSV ou de l’Ajax et participer aux soirées européennes n’est pas forcément un dû, surtout depuis le début des années 2000. Si Utrecht arrive à accrocher des places européennes avec l’Eredivisie, il n’arrive pas à le faire fructifier ensuite. Avant cette campagne 2025-2026, les Néerlandais n’avaient plus connu de phase de groupe depuis la saison 2010-2011. Ils avaient terminé derniers d’un groupe qui comprenait le NapoliLiverpool et le Steaua Bucarest.

    à lire également
    Le virage sud au Parc OL
    OL - Angers : deux interdictions de stade suite à l’épisode du drapeau algérien

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs d'Utrecht à l'entraînement
    En affrontant l’OL, Utrecht va mettre fin à une disette de 15 ans 15:55
    Le virage sud au Parc OL
    OL - Angers : deux interdictions de stade suite à l’épisode du drapeau algérien 15:05
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    La Ligue Europa, une manne financière pour l'OL 14:15
    Maéline Mendy à l'entraînement de l'OL
    Mercato : Mendy prolonge à l’OL Lyonnes mais file au Paris FC 13:25
    Les supporters de l'OL contre Manchester United à Old Trafford
    Utrecht - OL : 700 supporters lyonnais attendus 12:35
    Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht
    Utrecht avec Min ou Haller en pointe contre l’OL ? 11:45
    La déception des joueurs de l'OL à Manchester
    L’OL et le "souvenir impossible à effacer" de Manchester United 11:00
    Jean-Michel Aulas, président de l'OL
    Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert, défenseur néerlandais passé par le FC Utrecht
    Kluivert (OL) : "Revenir à Utrecht me donne des frissons" 09:30
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Utrecht - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Un OL pas aussi expérimental qu’espéré à Utrecht ? 08:00
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant Utrecht - OL : "Jouer avec ambition et confiance" 07:32
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Utrecht - OL : Kluivert titulaire, "trois ou quatre changements" attendus 24/09/25
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Utrecht - OL : Morton de retour, Ghezzal qualifié 24/09/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Descamps continue à s'entraîner, même blessé 24/09/25
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue Europa : Ghezzal va finalement profiter du nouveau règlement 24/09/25
    Victor Jensen, buteur du FC Utrecht
    Ligue Europa : sans Jensen, Utrecht a une arme offensive en moins contre l'OL 24/09/25
    Chaîne YouTube TKYDG
    OL - Médias : nouveau logo et nom… abonnez-vous à notre chaîne YouTube 24/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut