En affrontant l’OL, Utrecht va mettre fin à une disette de 15 ans

Malgré un effectif plutôt jeune, l’OL a l’habitude des soirées européennes. Ce qui n’est pas le cas d’Utrecht, qui n’a plus été en Coupe d’Europe depuis la saison 2010-2011.

Au moment de rentrer sur la pelouse, il n’y aura pas la mythique musique de la Ligue des champions. L’OL aimerait bien l’entendre de nouveau, mais il faudra encore patienter au minimum une saison. En 2025-2026, le club lyonnais doit se contenter de la petite sœur qu’est la Ligue Europa, mais le prestige des soirées européennes est toujours bien présent, que ce soit dans le groupe rhodanien que chez les supporters. Personne ne galvaude une participation à la Coupe d’Europe, surtout pas après avoir dû faire une croix dessus pendant trois saisons. Ce jeudi, il y aura des joueurs qui découvriront la Ligue Europa comme Ruben Kluivert, mais aussi des joueurs d’expérience à l’image de Clinton Mata ou même Pavel Sulc, qui a brillé avec le Sparta Prague.

Des rendez-vous ratés en qualification

Au Stadion Galgenwaard, l’OL sera loin d’être un novice, du haut de ses 292 matchs en Coupe d’Europe. Pour le FC Utrecht, ce rendez-vous sera forcément spécial. Le club néerlandais n’est pas du calibre du PSV ou de l’Ajax et participer aux soirées européennes n’est pas forcément un dû, surtout depuis le début des années 2000. Si Utrecht arrive à accrocher des places européennes avec l’Eredivisie, il n’arrive pas à le faire fructifier ensuite. Avant cette campagne 2025-2026, les Néerlandais n’avaient plus connu de phase de groupe depuis la saison 2010-2011. Ils avaient terminé derniers d’un groupe qui comprenait le Napoli, Liverpool et le Steaua Bucarest.