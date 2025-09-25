Kluivert (OL) : "Revenir à Utrecht me donne des frissons"

Passé par le centre de formation d’Utrecht, Ruben Kluivert retrouve son ancien club, ce jeudi soir (21h). Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le défenseur a appris qu’il jouera son premier match européen dans son ancien stade.

Avec l’enchaînement des matchs, Paulo Fonseca allait certainement être amené à faire quelques changements dans son onze de départ face à Utrecht, ce jeudi soir. Même s’il assure ne pas penser à Lille qui se profile dimanche, le Portugais a une occasion parfaite avec la Ligue Europa de donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont besoin. Pour Ruben Kluivert, la Coupe d’Europe arrive à point nommé, après seulement dix minutes de jeu en trois matchs de Ligue 1.

Des débuts mitigés, à l’image de cette entrée ratée à Rennes, qui ont poussé le défenseur "à se bouger un peu. J’ai pu voir que le niveau de la Ligue 1 est assez élevé." Celui de la Ligue Europa le sera tout autant, voire plus, qui plus est pour un novice dans la compétition. Seulement, Kluivert a pu appréhender ce moment avec recul puisqu’il a rapidement appris qu’il allait connaitre une première titularisation avec l’OL.

"Je n'ai pas pu m'exprimer comme il faut ici"

Une première et pas n’importe où. S’il était présent mercredi en conférence de presse, ce n’est pas seulement parce qu’il est l’unique Néerlandais du groupe lyonnais. Sa présence s’explique aussi par son lien avec le FC Utrecht. Un adversaire d’un soir qui a été le club formateur du défenseur et celui de ses premiers pas en professionnels. "J’étais dans le stade et j’ai regardé autour de moi. Ça m’a donné des frissons d’être ici. Je suis content, même si cette première sera contre Utrecht".

Après seulement 16 matchs, Ruben Kluivert a rapidement mis les voiles. Mercredi, il est revenu sur les raisons de ce départ en 2023. "Je n’ai pas pu exprimer complètement mon talent à Utrecht. C’est pour ça que je suis parti, afin de montrer ce dont je suis capable. J’avais l’impression qu’il fallait que je parte pour pouvoir vraiment m’épanouir. Ici, à l’OL, je me sens bien." À lui de le prouver sur le terrain dans un contexte émotionnel qui ne sera pas facile.