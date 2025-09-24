Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
Ruben Kluivert lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Utrecht - OL : Kluivert titulaire, "trois ou quatre changements" attendus

  • par David Hernandez

    • Présent en conférence de presse ce mercredi, Ruben Kluivert a appris de la bouche de Paulo Fonseca qu’il sera titulaire jeudi soir contre Utrecht. Si le mystère persiste sur sa position, le défenseur connaitra une première européenne contre son club formateur.

    C’est une première dont il se souviendra certainement longtemps. Reste à savoir si elle se terminera bien ou non. Quoi qu’il en soit, ce mercredi soir, Ruben Kluivert risque de penser pendant de longues minutes, voire de longues heures à cette première qui l’attend jeudi soir. De retour aux Pays-Bas, le défenseur va surtout retrouver son club formateur avec le FC Utrecht. Des retrouvailles particulières, d’autant plus qu’il connaitra sa première titularisation avec l’OL. En effet, Paulo Fonseca a confirmé que le défenseur prendra place dans le onze de départ lyonnais jeudi soir à 21h. "Oui, il jouera", a coupé le Portugais au moment d’une question d’un journaliste néerlandais pour Kluivert.

    Qui pour remplacer Tolisso ?

    Pour ce qui est de savoir si ce sera en qualité de défenseur central ou de latéral droit, Fonseca a laissé planer le suspense, afin de ne pas donner trop d’indices à son futur adversaire. "Vous verrez demain", a-t-il simplement répondu avec le sourire. Novice dans la compétition, Ruben Kluivert débutera donc face à son club formateur et devant sa famille pour un moment chargé d’émotion. L’ancien de Casa Pia ne sera pas le seul changement opéré par le coach rhodanien par rapport au onze de départ contre Angers. Avec la suspension de Corentin Tolisso et la titularisation du Néerlandais, Fonseca devrait effectuer "trois ou quatre changements". Deux sont déjà actés, reste à savoir quels seront les autres et surtout le nom des joueurs concernés.

    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Utrecht - OL : Morton de retour, Ghezzal qualifié

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
