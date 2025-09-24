Actualités
Tyler Morton (OL) face à Metz
Utrecht - OL : Morton de retour, Ghezzal qualifié

  • par David Hernandez

    • Pour le retour de la Ligue Europa au calendrier, Paulo Fonseca doit composer avec des absences. Toutefois, l’entraîneur de l’OL peut compter sur le retour de Tyler Morton, suspendu en Ligue 1 vendredi dernier, et la qualification de Rachid Ghezzal.

    S’il faudra patienter encore une semaine pour retrouver l’odeur européenne à Décines, l’OL lance sa campagne européenne ce jeudi soir aux Pays-Bas. Pour premier rendez-vous en Coupe d’Europe, Paulo Fonseca ne pourra pas disposer de tout son effectif. La faute à des blessures pour Rémy Descamps, Orel MangalaAbner et Ernest Nuamah, ou de suspension pour Corentin Tolisso. Débarqué le 5 septembre, Rachid Ghezzal était arrivé trop tard pour pouvoir être inscrit sur les différentes listes. Mais le nouveau règlement suite à une grosse blessure lui permet d'être finalement disponible pour ce rencontre, comme annoncé par Olympique-et-Lyonnais un peu plus tôt.

    Soir de première pour de nombreux joueurs ?

    Si les absences sont logiquement handicapantes pour l’OL et Fonseca, l’entraîneur portugais peut compter sur un renfort de poids par rapport au match face à Angers, vendredi dernier. Suspendu en Ligue 1 après son rouge à Rennes, Tyler Morton signe son retour dans le groupe lyonnais. Cette escapade néerlandaise sera l’occasion pour de nombreux joueurs de connaitre une première en Coupe d’Europe. Que ce soit en débutant sur le banc ou dans le onze titulaire que couchera Fonseca sur la feuille de match.

    Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Konan - Barisic, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann - Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano, Gomes Rodriguez

