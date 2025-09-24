OL : Descamps continue à s'entraîner, même blessé

Touché à la main contre Rennes, Rémy Descamps doit observer une convalescence d’un mois. Toutefois, le gardien continue de s’entraîner avec le reste des portiers de l’OL.

Ce mercredi après-midi, il n’a pas pris part au décollage de l’avion qui doit mener les joueurs de l’OL jusqu’à Utrecht. Il n’est pas le seul dans ce cas puisque Corentin Tolisso ou encore Rachid Ghezzal n’ont pas pris la direction des Pays-Bas, au même titre que Rémy Descamps. Tous trois étaient pourtant bien présents ce mercredi matin pour la dernière séance collective avant le début de la Ligue Europa. Avec le rituel instauré par Paulo Fonseca, pas de mise à l’écart en veille de Coupe d’Europe. Bien que blessé, Descamps a pu se mettre de façon limitée dans le mode de la compétition européenne.

Du travail au pied avant tout

Touché à la main lors du déplacement à Rennes, le gardien doit observer un repos forcé pour quatre à cinq semaines. Cela ne l’empêche pas pour autant de participer aux séances collectives. Ce mercredi matin, l’ancien Nantais avait pris place au milieu du groupe des gardiens, avec une activité certes limitée. Protection à la main, le portier garde le rythme, mais se contente avant tout d’être une aide à António Ferreira, l’entraîneur des gardiens, avec simplement du jeu au pied pour les exercices de Dominik Greif, Lassine Diarra et Yvann Konan. Quand on connait l'importance mise par Fonseca sur cet aspect, cela a au moins le mérite de le garder dans le moule et dans l’ambiance du vestiaire.