Fonseca avant Utrecht - OL : "Jouer avec ambition et confiance"

De retour sur le banc de l’OL ce jeudi soir, Paulo Fonseca ne veut pas laisser la Ligue Europa de côté. Malgré un effectif moins expérimenté, le Portugais veut que son équipe joue avec ambition.

Quel est l’objectif de l’OL avec ce premier match contre Utrecht ?

Paulo Fonseca : Nous arrivons ici avec beaucoup d’ambitions. Nous voulons bien commencer l’Europa League. Nous jouerons avec une équipe forte, la meilleure possible pour affronter cet adversaire. Mais c’est vrai que nous avons l’absence de Corentin (Tolisso). Nous pouvons changer quelques joueurs. Nous avons aussi un autre match important ce week-end. Je veille toujours à faire jouer les joueurs avec beaucoup de confiance. Sans courage, il est impossible de jouer notre jeu. Je pense que les joueurs savent que j’ai beaucoup confiance en eux.

Le calendrier va s’accélérer. Y a-t-il déjà un gestion des efforts et de la fatigue ?

La compétition a commencé récemment. C’est une période où nous allons commencer à avoir plus de matchs. Nous sommes une équipe différente de l’année dernière, mais nous avons la volonté de faire mieux. J’ai confiance en tous les joueurs. Nous aurons la possibilité de faire des changements, mais je crois beaucoup en notre équipe, en nos joueurs, en notre façon de jouer, en notre identité. C’est aussi une opportunité de montrer que nous pouvons changer quelques joueurs sans que notre style de jeu ne change.

Quel regard portez-vous sur Utrecht ?

J’ai regardé beaucoup de matchs, et je suis surpris par la qualité d’Utrecht. C’est une équipe qui joue bien et qui cherche à contrôler tous les moments du jeu. Ils ont la deuxième meilleure défense du championnat et beaucoup de bons joueurs. C’est une équipe de qualité. Nous devrons être au niveau européen pour faire un bon match.