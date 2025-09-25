Actualités
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

Fonseca avant Utrecht - OL : "Jouer avec ambition et confiance"

  • par David Hernandez

    • De retour sur le banc de l’OL ce jeudi soir, Paulo Fonseca ne veut pas laisser la Ligue Europa de côté. Malgré un effectif moins expérimenté, le Portugais veut que son équipe joue avec ambition.

    Quel est l’objectif de l’OL avec ce premier match contre Utrecht ?

    Paulo Fonseca : Nous arrivons ici avec beaucoup d’ambitions. Nous voulons bien commencer l’Europa League. Nous jouerons avec une équipe forte, la meilleure possible pour affronter cet adversaire. Mais c’est vrai que nous avons l’absence de Corentin (Tolisso). Nous pouvons changer quelques joueurs. Nous avons aussi un autre match important ce week-end. Je veille toujours à faire jouer les joueurs avec beaucoup de confiance. Sans courage, il est impossible de jouer notre jeu. Je pense que les joueurs savent que j’ai beaucoup confiance en eux.

    Le calendrier va s’accélérer. Y a-t-il déjà un gestion des efforts et de la fatigue ?

    La compétition a commencé récemment. C’est une période où nous allons commencer à avoir plus de matchs. Nous sommes une équipe différente de l’année dernière, mais nous avons la volonté de faire mieux. J’ai confiance en tous les joueurs. Nous aurons la possibilité de faire des changements, mais je crois beaucoup en notre équipe, en nos joueurs, en notre façon de jouer, en notre identité. C’est aussi une opportunité de montrer que nous pouvons changer quelques joueurs sans que notre style de jeu ne change.

    Quel regard portez-vous sur Utrecht ?

    J’ai regardé beaucoup de matchs, et je suis surpris par la qualité d’Utrecht. C’est une équipe qui joue bien et qui cherche à contrôler tous les moments du jeu. Ils ont la deuxième meilleure défense du championnat et beaucoup de bons joueurs. C’est une équipe de qualité. Nous devrons être au niveau européen pour faire un bon match. 

    à lire également
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Un OL pas aussi expérimental qu’espéré à Utrecht ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Un OL pas aussi expérimental qu’espéré à Utrecht ? 08:00
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant Utrecht - OL : "Jouer avec ambition et confiance" 07:32
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Utrecht - OL : Kluivert titulaire, "trois ou quatre changements" attendus 24/09/25
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Utrecht - OL : Morton de retour, Ghezzal qualifié 24/09/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Descamps continue à s'entraîner, même blessé 24/09/25
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue Europa : Ghezzal va finalement profiter du nouveau règlement 24/09/25
    Victor Jensen, buteur du FC Utrecht
    Ligue Europa : sans Jensen, Utrecht a une arme offensive en moins contre l'OL 24/09/25
    Chaîne YouTube TKYDG
    OL - Médias : nouveau logo et nom… abonnez-vous à notre chaîne YouTube 24/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maitland-Niles (OL) contre Reims en Ligue 1
    Face à Angers, Maitland-Niles (OL) a joué son 300e match en carrière 24/09/25
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Téo Barisic (OL) retenu avec les Espoirs croates 24/09/25
    Trophée de la Ligue Europa
    Ligue Europa : un adversaire en moins pour l’OL ? 24/09/25
    Ruben Kluivert lors de Hambourg - OL
    Utrecht - OL : retrouvailles particulières pour Kluivert 24/09/25
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL : une dernière séance matinale à Décines avant de se rendre à Utrecht 24/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Morton juge son rouge lors de Rennes - OL 24/09/25
    Supporters de l'OL
    OL : les supporters autorisés à Lille, mais encadrés 24/09/25
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    OL : en Ligue Europa, un subtil dosage à trouver 24/09/25
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    OL : Aulas salue le sauvetage de Kang 24/09/25
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    Mercato : l’OL Lyonnes prête Swierot à Nantes 24/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut