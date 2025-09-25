Un OL pas aussi expérimental qu’espéré à Utrecht ?

Pour sa 38e campagne européenne, l’OL se déplace à Utrecht ce jeudi soir (21h). Face à la formation néerlandaise, Paulo Fonseca a promis des changements qui seront moins conséquents qu’espéré.

Entre l’OL et la Coupe d’Europe, c’est une histoire qui dure. Fondé il y a 75 ans, le club lyonnais a passé la moitié de sa vie à écumer les routes européennes. Ce jeudi soir, il lancera officiellement sa 38e campagne sur le Vieux Continent. S’il n’a plus goûté à la Ligue des champions depuis 2019-2020, il revit les soirées européennes depuis deux saisons grâce à la Ligue Europa. Un moindre mal qui cette saison doit permettre à la formation rhodanienne de gagner en expérience. Car, cet OL 2025-2026 n’a pratiquement rien à voir avec celui de la saison passée.

Le souvenir d’Old Trafford "ne s’oubliera jamais" pour Paulo Fonseca, mais ils sont peu nombreux à l’avoir vécu dans l’effectif actuel. "L’an dernier, nous avions plus de joueurs expérimentés dans cette compétition, aujourd’hui, nous sommes plus en construction avec des jeunes joueurs, qui pour certains vivent leur premier match en Ligue Europa." De là à revoir des ambitions à la baisse ? L’entraîneur portugais assure que l’OL "va attaquer cette compétition et ce match avec ambition, mais je ne vois pas plus loin que le match d’après." Quand vient l’heure de la musique des soirées enivrantes en Europe, l’OL a toujours eu cette capacité à se surpasser, même avec des moyens limités.

Les jeunes finalement en salle d'attente ?

Il tentera de confirmer cette tendance dès ce jeudi soir à Utrecht. Pour ce faire et alors que se posait la question d’un large turnover en vue du choc contre Lille dimanche (17h15), Fonseca a "assuré ne pas réfléchir en fonction du LOSC". Le club nordiste joue également ce jeudi soir en Ligue Europa, mais cela sous-entend peut-être que l’OL se présentera avec une équipe bien plus compétitive que ce qu’on aurait pu imaginer aux Pays-Bas. En annonçant "trois ou quatre changements" dans son onze titulaire, le coach lyonnais a livré un premier indice.

Or, entre la suspension de Corentin Tolisso, très certainement remplacé par Tyler Morton, et l’annonce de la titularisation de Ruben Kluivert, cela ne laisse place qu’à deux autres mouvements au maximum. On peut logiquement penser que Pavel Sulc profitera de sa bonne entrée face à Angers pour occuper un rôle de numéro 10. L’ultime changement d’un OL qui ne sera pas aussi expérimental qu’annoncé ?

La composition probable de l’OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec (ou Molebe), Sulc, Fofana - Satriano