Actualités
Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
Les joueurs de l’OL à l’entraînement avant Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Un OL pas aussi expérimental qu’espéré à Utrecht ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour sa 38e campagne européenne, l’OL se déplace à Utrecht ce jeudi soir (21h). Face à la formation néerlandaise, Paulo Fonseca a promis des changements qui seront moins conséquents qu’espéré.

    Entre l’OL et la Coupe d’Europe, c’est une histoire qui dure. Fondé il y a 75 ans, le club lyonnais a passé la moitié de sa vie à écumer les routes européennes. Ce jeudi soir, il lancera officiellement sa 38e campagne sur le Vieux Continent. S’il n’a plus goûté à la Ligue des champions depuis 2019-2020, il revit les soirées européennes depuis deux saisons grâce à la Ligue Europa. Un moindre mal qui cette saison doit permettre à la formation rhodanienne de gagner en expérience. Car, cet OL 2025-2026 n’a pratiquement rien à voir avec celui de la saison passée. 

    Le souvenir d’Old Trafford "ne s’oubliera jamais" pour Paulo Fonseca, mais ils sont peu nombreux à l’avoir vécu dans l’effectif actuel. "L’an dernier, nous avions plus de joueurs expérimentés dans cette compétition, aujourd’hui, nous sommes plus en construction avec des jeunes joueurs, qui pour certains vivent leur premier match en Ligue Europa." De là à revoir des ambitions à la baisse ? L’entraîneur portugais assure que l’OL "va attaquer cette compétition et ce match avec ambition, mais je ne vois pas plus loin que le match d’après." Quand vient l’heure de la musique des soirées enivrantes en Europe, l’OL a toujours eu cette capacité à se surpasser, même avec des moyens limités.

    Les jeunes finalement en salle d'attente ?

    Il tentera de confirmer cette tendance dès ce jeudi soir à Utrecht. Pour ce faire et alors que se posait la question d’un large turnover en vue du choc contre Lille dimanche (17h15), Fonseca a "assuré ne pas réfléchir en fonction du LOSC". Le club nordiste joue également ce jeudi soir en Ligue Europa, mais cela sous-entend peut-être que l’OL se présentera avec une équipe bien plus compétitive que ce qu’on aurait pu imaginer aux Pays-Bas. En annonçant "trois ou quatre changements" dans son onze titulaire, le coach lyonnais a livré un premier indice.

    Or, entre la suspension de Corentin Tolisso, très certainement remplacé par Tyler Morton, et l’annonce de la titularisation de Ruben Kluivert, cela ne laisse place qu’à deux autres mouvements au maximum. On peut logiquement penser que Pavel Sulc profitera de sa bonne entrée face à Angers pour occuper un rôle de numéro 10. L’ultime changement d’un OL qui ne sera pas aussi expérimental qu’annoncé ?

    La composition probable de l’OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec (ou Molebe), Sulc, Fofana - Satriano

    à lire également
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant Utrecht - OL : "Jouer avec ambition et confiance"
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 25 Sep 25 à 8 h 30

      C'est ce à quoi je m'attendais. On a beau dire qu'il faut faire tourner, on ne peut pas se permettre de ne pas jouer à fond l'Europa League.

      Rien que d'un point de vue motivation, si on commence à mettre des jeunes, et autres joueurs moins expérimentés dans cette compétition, c'est perdu d'avance. Essayez quelques joueurs oui, mais ne surtout pas déséquilibrer l'équipe. Et si possible, faire tourner les titulaires avant la fin du match, en vue du match du week-end, même si cela reste secondaire finalement.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Un OL pas aussi expérimental qu’espéré à Utrecht ? 08:00
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant Utrecht - OL : "Jouer avec ambition et confiance" 07:32
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Utrecht - OL : Kluivert titulaire, "trois ou quatre changements" attendus 24/09/25
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Utrecht - OL : Morton de retour, Ghezzal qualifié 24/09/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Descamps continue à s'entraîner, même blessé 24/09/25
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue Europa : Ghezzal va finalement profiter du nouveau règlement 24/09/25
    Victor Jensen, buteur du FC Utrecht
    Ligue Europa : sans Jensen, Utrecht a une arme offensive en moins contre l'OL 24/09/25
    Chaîne YouTube TKYDG
    OL - Médias : nouveau logo et nom… abonnez-vous à notre chaîne YouTube 24/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maitland-Niles (OL) contre Reims en Ligue 1
    Face à Angers, Maitland-Niles (OL) a joué son 300e match en carrière 24/09/25
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Téo Barisic (OL) retenu avec les Espoirs croates 24/09/25
    Trophée de la Ligue Europa
    Ligue Europa : un adversaire en moins pour l’OL ? 24/09/25
    Ruben Kluivert lors de Hambourg - OL
    Utrecht - OL : retrouvailles particulières pour Kluivert 24/09/25
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL : une dernière séance matinale à Décines avant de se rendre à Utrecht 24/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Morton juge son rouge lors de Rennes - OL 24/09/25
    Supporters de l'OL
    OL : les supporters autorisés à Lille, mais encadrés 24/09/25
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    OL : en Ligue Europa, un subtil dosage à trouver 24/09/25
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    OL : Aulas salue le sauvetage de Kang 24/09/25
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    Mercato : l’OL Lyonnes prête Swierot à Nantes 24/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut