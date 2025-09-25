Utrecht - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 1re journée de Ligue Europa entre Utrecht et l’OL.

Avant match

C’est le grand soir. Six mois après la terrible désillusion d’Old Trafford, l’OL retrouvera la Ligue Europa pour une nouvelle campagne. Sera-t-elle couronnée d’autant de succès ? Malgré la soirée cauchemardesque, la formation lyonnaise avait réussi un parcours convaincant, laissant encore en plus de regrets. En un semestre, bien des choses ont joué entre Rhône et Saône et le groupe qui se présente à Utrecht n’a pratiquement rien à avoir avec celui qui s’est incliné à Manchester.

C’est un OL new-look qui se présente pour cette nouvelle édition de Ligue Europa, avec beaucoup de jeunesse. Trop pour bien figurer dans cette compétition ? Le début de parcours en dira sûrement plus sur les ambitions que pourra avoir l’OL. Quoi qu’il en soit, ce jeudi soir, Paulo Fonseca va devoir innover face aux différentes absences. Corentin Tolisso purge sa suspension, mais le Portugais peut se satisfaire de compter sur Rachid Ghezzal, initialement non qualifié pour cette phase de ligue, tandis que Tyler Morton fait son retour dans le groupe.

À quelle heure se joue Utrecht - OL ?

Si la première journée de Ligue Europa a débuté mercredi avec notamment la première ratée de Nice face à la Roma (1-2), l’OL clôturera ce premier round avec un match à 21h. Le Stadion Galgenwaard devrait être bien garni et au moment du coup d’envoi donné par Mr Feșnic, les Lyonnais seront poussés par près 700 supporters qui auront fait le déplacement jusqu’aux Pays-Bas.

Sur quelle chaîne voir Utrecht - OL ?

Comme la saison passée, Canal Plus est le diffuseur officiel de la Ligue Europa. Il faudra donc se brancher sur la chaîne principale. Paul Tchoukriel sera assisté par Sidney Govou, tandis que Margot Dumont sera en bord de terrain. Une équipe à forte identité lyonnaise.