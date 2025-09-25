Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon

Après des mois à laisser planer le suspense, Jean-Michel Aulas a officialisé sa candidature aux municipales de Lyon au printemps 2026. L’ancien président de l’OL a présenté le nom de son mouvement "Cœur lyonnais".

Il n’y avait plus de suspense depuis bien longtemps, mais il restait encore à officialiser la chose. Depuis des mois, Jean-Michel Aulas menait officieusement une campagne en vue des municipales pour la mairie de Lyon. S’il a repoussé à plusieurs reprises l’officialisation, l’ancien président de l’OL a enfin rendu public sa candidature pour briguer un mandat à la mairie de Lyon au printemps 2026. "C’est à vous, Lyonnaises et Lyonnais, que je présente ma candidature pour devenir maire de notre ville", a-t-il écrit dans une lettre distribuée à de nombreux habitants de la métropole lyonnaise.

Des soutiens venus de la droite

Désormais candidat déclaré face à Grégory Doucet, maire sortant, Jean-Michel Aulas fera campagne sous la bannière du mouvement "Cœur lyonnais", comme il l’a dévoilé ce jeudi 25 septembre. Depuis plusieurs semaines et alors qu’il n’avait pas encore acté sa présence aux municipales, l’homme d’affaires de 76 ans avait déjà reçu quelques soutiens. On pense notamment à Laurent Wauquiez et Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement qui a accepté de se mettre en retrait dans cette course pour soutenir Aulas. Lundi, le patron du parti Renaissance, Gabriel Attal, avait également annoncé qu’il soutiendrait Jean-Michel Aulas pour cette course.