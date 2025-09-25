Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon

Après des mois à laisser planer le suspense, Jean-Michel Aulas a officialisé sa candidature aux municipales de Lyon au printemps 2026. L’ancien président de l’OL a présenté le nom de son mouvement "Cœur lyonnais".
Il n’y avait plus de suspense depuis bien longtemps, mais il restait encore à officialiser la chose. Depuis des mois, Jean-Michel Aulas menait officieusement une campagne en vue des municipales pour la mairie de Lyon. S’il a repoussé à plusieurs reprises l’officialisation, l’ancien président de l’OL a enfin rendu public sa candidature pour briguer un mandat à la mairie de Lyon au printemps 2026. "C’est à vous, Lyonnaises et Lyonnais, que je présente ma candidature pour devenir maire de notre ville", a-t-il écrit dans une lettre distribuée à de nombreux habitants de la métropole lyonnaise.
Des soutiens venus de la droite
Désormais candidat déclaré face à Grégory Doucet, maire sortant, Jean-Michel Aulas fera campagne sous la bannière du mouvement "Cœur lyonnais", comme il l’a dévoilé ce jeudi 25 septembre. Depuis plusieurs semaines et alors qu’il n’avait pas encore acté sa présence aux municipales, l’homme d’affaires de 76 ans avait déjà reçu quelques soutiens. On pense notamment à Laurent Wauquiez et Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement qui a accepté de se mettre en retrait dans cette course pour soutenir Aulas. Lundi, le patron du parti Renaissance, Gabriel Attal, avait également annoncé qu’il soutiendrait Jean-Michel Aulas pour cette course.
On ne parle pas que de FOOT, ici ?
Oui, mais peut-on passer sous silence la candidature de l'ancien président de l'OL ?
Les médias sportifs traitent cette info : https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Jean-michel-aulas-officiellement-candidat-a-la-mairie-de-lyon-en-2026-ma-candidature-ne-sera-pas-celle-d-un-parti-mais-celle-d-un-lyonnais-qui-s-engage-pour-sa-ville/1596416
Non Gérard sinon ce serait ennuyeux, si le site tient depuis 20 ans c'est parce qu'il y a aussi de temps en temps cette liberté d'articles un peu hors-sujet. D'ailleurs en dehors des commentaires sur l'article du jour du match ce sont ceux hors-sujet qui cartonnent le plus en coms.
Dans quelques années article sur "Textor candidat à l'election présidentielle au Brésil" 🤪
"Désormais candidat déclaré à Grégory Doucet maire sortant, Jean-Michel Aulas "...il doit manqué un mot dans le phrase...
"candidat déclaré face à" , "opposé à"....
Ou "Désormais candidat à l'élection municipale face au maire sortant Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas fera campagne sous la bannière du mouvement...."
Une candidature qui n'est pas celle d'un parti mais avec le soutien de gaby , wauquiez par exemple .
Il aura 82 ans à l'issue de son mandat .
ça fait penser à un bayrou qui veut être candidat aux présidentielles , comme candidat des jeunes ( ce n'est pas une blague ) .
La soif de pouvoir de ces gens , est inextinguible , c'est dans leur Adn.