L’OL et le "souvenir impossible à effacer" de Manchester United

Ce jeudi, l’OL lance une nouvelle campagne en Ligue Europa. Six mois après la désillusion d’Old Trafford et cette élimination au gout amer contre Manchester United.

Avec 292 matchs européens au compteur, l’OL est l’un des clubs français les plus expérimentés en Coupe d’Europe. Il a d’ailleurs longtemps tenu ce rôle de numéro 1 avant que le PSG ne le supplante la saison passée. Avec 294 rencontres, le club parisien fait la course en tête et il faudrait un très bon parcours lyonnais pour reprendre ce fauteuil. Là n’est pas l’ambition rhodanienne, qui va avant tout chercher à bien figurer dans sa nouvelle campagne de Ligue Europa. Les choses sérieuses débutent ce jeudi soir (21h) à Utrecht. Avec douze points sur quinze possibles en Ligue 1, l’OL veut poursuivre sa bonne dynamique sur le Vieux Continent. Ce retour des soirées européennes intervient six mois après la fin de la dernière campagne.

"Les équipes sont différentes en six mois"

Il y a des dates qui marquent et chaque supporter du club septuple champion de France se rappelle exactement ce qu’il faisait ou du moins ce qu’il a ressenti le 17 avril dernier. Dans une soirée où les sentiments sont allés tout en haut pour finir tout en bas, l’OL avait pris la porte en quarts de finale, après un scénario rocambolesque à Old Trafford contre Manchester United (défaite 5-4 après avoir mené 4-2 à treize minutes de la fin).

Bien des choses ont changé dans le groupe lyonnais, mais la cicatrice est toujours là chez Paulo Fonseca. "C’est impossible d’oublier Manchester United. Seulement, nous avons aujourd’hui une équipe différente. Nous étions plus expérimentés la saison passée dans cette compétition. Entre Manchester et Utrecht, ce sont des moments différents, mais l’ambition reste la même." Si le regret est toujours bien présent, l’OL espère faire aussi bien, voire mieux dans cette nouvelle campagne.