Face au récit d’un jeune supporter, mais aussi à l’utilisation de la vidéosurveillance, l’OL a prononcé une interdiction commerciale de stade de 18 ans à deux personnes, coupables d’avoir arraché le drapeau algérien lors d’OL - Angers.

L’OL n’a pas traîné pour s’occuper de cette énième affaire de tribunes. Mis au courant d’une potentielle action raciste dans le virage sud du Parc OL après un témoignage d’un jeune supporter dans les colonnes du Progrès, le club lyonnais n’a pas mis longtemps à prononcer une interdiction de stade, comme avancé par nos confrères de RMC. Si le mineur a déposé plainte, l’OL a prononcé deux interdictions commerciales de stade d’une durée de 18 moins, le maximum possible dans ce genre de sanction. Le club a pu compter sur les images de vidéosurveillance du Parc OL pour identifier les principaux suspects, coupable d’avoir arraché le drapeau algérien du jeune supporter et d’être partis avec.

Des interdictions qui ne servent à rien ?

Néanmoins, bien qu’il y ait sanction, cela pourrait ne pas empêcher les deux individus de supporters l’OL dès les prochains matchs à Décines. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’une interdiction commerciale n’oblige pas à pointer les jours de match et surtout que la reconnaissance faciale à l’entrée de l’enceinte reste une pratique interdite en France, tandis que les clubs ne contrôlent pas plus les identités. Grâce à l’aide de complices, ils pourront très bien s’offrir des places sans rentrer leur nom et ainsi accéder au Parc OL ou au parcage à l’extérieur. Reste à voir ce que donnera la plainte déposée.