La Ligue Europa, une manne financière pour l'OL

Ce jeudi, l’OL lance sa nouvelle campagne en Ligue Europa. Une compétition qui doit rapporter quelques millions d’euros au club, d’autant plus avec les sanctions négociées ces dernières semaines avec l’UEFA.

Ce n’est pas la coupe aux grandes oreilles, mais c’est un apport financier sur lequel l’OL ne peut pas cracher. La qualification acquise lors de la dernière journée de Ligue 1 en mai dernier a été vue comme un soulagement au sein du club lyonnais, même si cela n’a pas effacé tous les problèmes financiers. D’ailleurs, l’OL et l’UEFA ont négocié un accord afin de pouvoir participer à cette nouvelle campagne, contre une forte amende et des objectifs à respecter pour les saisons à venir. Quoi qu’il en soit, cette Ligue Europa reste une manne financière qui doit permettre à la direction rhodanienne de rentrer au mieux dans les clous. Un bon parcours aidera logiquement avec des primes de performances qui dépendent des résultats acquis. Pour être dans la phase de ligue, l’OL a déjà touché 4,31 millions d’euros, comme l’ensemble des clubs qualifiés.

Sept millions pour les finalistes

Si les joueurs de Paulo Fonseca viennent à gagner ce jeudi soir à Utrecht, l’OL empochera 450 000€ supplémentaires. Ce sera le cas à chaque succès alors qu’un nul ne rapporte "que" 150 000€. Le classement à l'issue de la phase de ligue permet d'engranger entre 75 000 euros et 2,7 millions d'euros supplémentaires. Et ce, sans compter le bonus de 300 000 euros pour les clubs qualifiés en play-offs, et de 600 000 euros pour ceux directement qualifiés en huitièmes de finale. Une victoire finale rapportera six millions d’euros, en plus de tous les millions accumulés lors de la phase finale. Mais, l’OL n’en est pas encore là.