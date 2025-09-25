Actualités
Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
Tanner Tessmann lors de FCSB – OL en Ligue Europa (@UEFA)

La Ligue Europa, une manne financière pour l'OL

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce jeudi, l’OL lance sa nouvelle campagne en Ligue Europa. Une compétition qui doit rapporter quelques millions d’euros au club, d’autant plus avec les sanctions négociées ces dernières semaines avec l’UEFA.

    Ce n’est pas la coupe aux grandes oreilles, mais c’est un apport financier sur lequel l’OL ne peut pas cracher. La qualification acquise lors de la dernière journée de Ligue 1 en mai dernier a été vue comme un soulagement au sein du club lyonnais, même si cela n’a pas effacé tous les problèmes financiers. D’ailleurs, l’OL et l’UEFA ont négocié un accord afin de pouvoir participer à cette nouvelle campagne, contre une forte amende et des objectifs à respecter pour les saisons à venir. Quoi qu’il en soit, cette Ligue Europa reste une manne financière qui doit permettre à la direction rhodanienne de rentrer au mieux dans les clous. Un bon parcours aidera logiquement avec des primes de performances qui dépendent des résultats acquis. Pour être dans la phase de ligue, l’OL a déjà touché 4,31 millions d’euros, comme l’ensemble des clubs qualifiés.

    Sept millions pour les finalistes

    Si les joueurs de Paulo Fonseca viennent à gagner ce jeudi soir à Utrecht, l’OL empochera 450 000€ supplémentaires. Ce sera le cas à chaque succès alors qu’un nul ne rapporte "que" 150 000€. Le classement à l'issue de la phase de ligue permet d'engranger entre 75 000 euros et 2,7 millions d'euros supplémentaires. Et ce, sans compter le bonus de 300 000 euros pour les clubs qualifiés en play-offs, et de 600 000 euros pour ceux directement qualifiés en huitièmes de finale. Une victoire finale rapportera six millions d’euros, en plus de tous les millions accumulés lors de la phase finale. Mais, l’OL n’en est pas encore là.

    à lire également
    Maéline Mendy à l'entraînement de l'OL
    Mercato : Mendy prolonge à l’OL Lyonnes mais file au Paris FC
    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 25 Sep 25 à 14 h 24

      Les sommes évoquées me paraissent faibles. Est-ce que celles-ci ont diminués par rapport aux années précédentes ?

      Signaler
    2. Avatar
      YoGG - jeu 25 Sep 25 à 14 h 25

      C'est pas très logique leur montant pour les qualifs play offs ou directement en 8eme
      le club qualifié en play offs peut cumuler 300 000€ + 2 victoires à 450 000€ soit 1,2M€ alors que la qualif direct est à 600 000€... Après il est certains que 180 minutes en moins pour nos joueurs ne seront pas du luxe au vue du manque de doublures à certains postes

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 25 Sep 25 à 14 h 30

        Je ne suis pas sûr de ça, les bonus de victoires ne s'appliquent qu'aux matchs de qualifications il me semble. Par contre il y a aussi les droits TV. Qui dit plus de matchs devraient vouloir dire plus de droits TV.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    La Ligue Europa, une manne financière pour l'OL 14:15
    Maéline Mendy à l'entraînement de l'OL
    Mercato : Mendy prolonge à l’OL Lyonnes mais file au Paris FC 13:25
    Les supporters de l'OL contre Manchester United à Old Trafford
    Utrecht - OL : 700 supporters lyonnais attendus 12:35
    Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht
    Utrecht avec Min ou Haller en pointe contre l’OL ? 11:45
    La déception des joueurs de l'OL à Manchester
    L’OL et le "souvenir impossible à effacer" de Manchester United 11:00
    Jean-Michel Aulas, président de l'OL
    Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon 10:15
    Ruben Kluivert, défenseur néerlandais passé par le FC Utrecht
    Kluivert (OL) : "Revenir à Utrecht me donne des frissons" 09:30
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Utrecht - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Un OL pas aussi expérimental qu’espéré à Utrecht ? 08:00
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant Utrecht - OL : "Jouer avec ambition et confiance" 07:32
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Utrecht - OL : Kluivert titulaire, "trois ou quatre changements" attendus 24/09/25
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Utrecht - OL : Morton de retour, Ghezzal qualifié 24/09/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Descamps continue à s'entraîner, même blessé 24/09/25
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue Europa : Ghezzal va finalement profiter du nouveau règlement 24/09/25
    Victor Jensen, buteur du FC Utrecht
    Ligue Europa : sans Jensen, Utrecht a une arme offensive en moins contre l'OL 24/09/25
    Chaîne YouTube TKYDG
    OL - Médias : nouveau logo et nom… abonnez-vous à notre chaîne YouTube 24/09/25
    Maitland-Niles (OL) contre Reims en Ligue 1
    Face à Angers, Maitland-Niles (OL) a joué son 300e match en carrière 24/09/25
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Téo Barisic (OL) retenu avec les Espoirs croates 24/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut