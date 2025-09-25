Actualités
Mercato : Mendy prolonge à l’OL Lyonnes mais file au Paris FC

  • par David Hernandez
    • Barrée par la concurrence au milieu, Maéline Mendy a néanmoins prolongé d’une saison avec l’OL Lyonnes. Cependant, la jeune Lyonnaise ira s’aguerrir du côté du Paris FC pour cet exercice 2025-2026.

    Les places sont chères à l’OL Lyonnes et forcément, c'est avant tout la jeunesse qui en fait les frais. Il y a quelques jours, Julie Swierot a été prêtée au FC Nantes, après avoir passé déjà une saison dernière du côté du Stade de Reims. L’internationale U19 n’est pas la seule à avoir plié bagage ces derniers temps. Malgré un prêt concluant à Strasbourg lors du dernier exercice, Maéline Mendy a vite été rattrapé par la concurrence de l’entrejeu lyonnais durant l’été. Entre Korbin Schrader, Lily Yohannes ou encore le repositionnement de Melchie Dumornay, le milieu de l’OL Lyonnes s’est fortement renforcé.

    Plus de chance de jouer dans la capitale ?

    À seulement 18 ans, Mendy a donc fait le choix d’un projet dans lequel elle aura certainement un peu plus de minutes. Suite à sa prolongation de contrat dans la capitale des Gaules jusqu’en juin 2028, la meilleure joueuse de l’Euro U17 a été prêtée dans la foulée au Paris FC. Un concurrent certes où les places sont aussi chères, mais qui devrait permettre à Mendy de goûter également à la Ligue des champions.

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 25 Sep 25 à 13 h 29

      Je ne connais pas trop le niveau du PFC, mais je vois qu'elles sont deuxième derrière OL Lyonnes (après 2 journées).
      A 18 ans elle aura beaucoup de temps de jeu dans ce club ?

      

