Corentin Tolisso (OL) contre Lille
Corentin Tolisso (OL) contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL peut-il mettre fin à cette grosse série de Lille ?

  • par Gwendal Chabas

    • Lille n'est peut-être pas au top de sa forme avant de recevoir l'OL dimanche (17h15), mais cela reste une belle formation de Ligue 1. Surtout à domicile, où elle ne cesse de marquer.

    Il faudra préserver Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors de la séance d'entraînement avant d'aller à Lille. Ou du moins éviter toute blessure. Car dimanche, les deux défenseurs centraux devront relever un sacré défi. Ils ne seront pas seuls, mais on constate qu'ils feront face à la meilleure attaque de Ligue 1, avec Monaco. Comme l'ASM, le LOSC a inscrit treize buts en cinq journées.

    Les Lyonnais, eux, peuvent se féliciter d'avoir la meilleure défense, ce qui nous promet un très beau duel de style. Et pour l'OL, il faudra se montrer plus solide que jamais, car à domicile, les Lillois savent y faire pour manœuvrer leurs adversaires.

    L'OL avait trouvé la parade pour ne pas perdre

    En effet, ils restent sur 60 rencontres consécutives, toutes compétitions confondues, avec au moins une réalisation dans leur antre de Pierre-Mauroy. La dernière équipe à ne pas avoir cédé à Villeneuve-d'Ascq est le Clermont Foot le 1er février 2023 (0-0).

    Cela ne veut pas dire que les hommes de Bruno Genesio ont remporté toutes leurs parties à la maison sur ce laps de temps. Cependant, ils ont perdu seulement à cinq reprises. Mais l'OL a la formule, car on se souvient du match fou du 6 mai 2024 qu'il a remporté 4 à 3 chez les Dogues. Et la saison passée, il avait aussi tenu tête à son rival (1-1). À voir si ce bref historique sera respecté dimanche en fin d'après-midi.

