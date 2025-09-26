Rémy Vercoutre reste amer vis-à-vis de l'OL

Ancien entraîneur des gardiens de l'OL, Rémy Vercoutre a quitté le club en janvier dernier, comme Pierre Sage. Une fin d'aventure qu'il a du mal à digérer.

Comme il l'avait lui-même confié en mars dernier, Rémy Vercoutre est une "victime collatérale" de l’éjection de Pierre Sage. Avec l'arrivée de Paolo Fonseca, l'ex-entraîneur des gardiens a lui aussi quitté ses fonctions fin janvier 2025. Il était présent sur le banc rhodanien depuis juin 2021. Après trois et demi dans le staff, c'était la fin d'une aventure intense pour l'ancien portier professionnel.

"Je suis parfois presque content lorsqu'il perd"

Ce qu'il a eu du mal à digérer, il ne le cache pas. "C'est très difficile de me situer émotionnellement par rapport à l'OL. Je vois énormément de matchs bien entendu. Il y a encore beaucoup de joueurs avec qui j'ai travaillé. J'avoue que je suis parfois très heureux quand il gagne, et parfois presque content lorsqu'il perd, a-t-il raconté au média CAPTE. Parce que je me dis que ce n'est pas comme ça que j'aurais aimé que ça se passe une rencontre : le coaching, les idées développées... Je n'aurais pas fait comme ça."

Très amer, donc, l'homme de 45 ans tient tout de même à mettre les choses au clair. "Il en ressort que de manière générale, je suis quand même relativement supporter de l'équipe", a-t-il insisté. Toujours en attente d'un nouveau projet, Vercoutre est aujourd'hui consultant pour la plateforme Ligue 1+, et a donc pu observer le bon début de saison de son ex-club, et d'Antonio Ferreira, son successeur aux côtés des gardiens.