Rémy Vercoutre reste amer vis-à-vis de l'OL

Ancien entraîneur des gardiens de l'OL, Rémy Vercoutre a quitté le club en janvier dernier, comme Pierre Sage. Une fin d'aventure qu'il a du mal à digérer.
Comme il l'avait lui-même confié en mars dernier, Rémy Vercoutre est une "victime collatérale" de l’éjection de Pierre Sage. Avec l'arrivée de Paolo Fonseca, l'ex-entraîneur des gardiens a lui aussi quitté ses fonctions fin janvier 2025. Il était présent sur le banc rhodanien depuis juin 2021. Après trois et demi dans le staff, c'était la fin d'une aventure intense pour l'ancien portier professionnel.
"Je suis parfois presque content lorsqu'il perd"
Ce qu'il a eu du mal à digérer, il ne le cache pas. "C'est très difficile de me situer émotionnellement par rapport à l'OL. Je vois énormément de matchs bien entendu. Il y a encore beaucoup de joueurs avec qui j'ai travaillé. J'avoue que je suis parfois très heureux quand il gagne, et parfois presque content lorsqu'il perd, a-t-il raconté au média CAPTE. Parce que je me dis que ce n'est pas comme ça que j'aurais aimé que ça se passe une rencontre : le coaching, les idées développées... Je n'aurais pas fait comme ça."
Très amer, donc, l'homme de 45 ans tient tout de même à mettre les choses au clair. "Il en ressort que de manière générale, je suis quand même relativement supporter de l'équipe", a-t-il insisté. Toujours en attente d'un nouveau projet, Vercoutre est aujourd'hui consultant pour la plateforme Ligue 1+, et a donc pu observer le bon début de saison de son ex-club, et d'Antonio Ferreira, son successeur aux côtés des gardiens.
Cet individu confirme son immaturité, son ego bien gonflé et sa politique de la république des copains avec cette déclaration assez lunaire. Bon au moins, il ne fait pas de langue de bois et est honnête c'est déjà ça.
Bien content qu'il ne soit plus là pour ma part. Bonne route, Rémy.
Une sangsue en moins au club. Bon débarras
J'espère si Sage revient un jour à l'OL qu"il le ramène- car si on le juge pour son caractère bien trempé- les portugais du staff nous ont montré qu'ils n'avaient rien à lui envier en plus d'être menteurs concernant l'affaire Beye
Pas mon habitude de casser les mecs une fois parti- il a fait son job et personne ne trouvait à redire
Ah bah s'il est "relativement" supporter de l'équipe tout va bien !
Ce n'est pas comme s'il avait passé 16 ans au club (dont 12 en tant que joueur).
Avoir de la rancune comme ça c'est triste.
Un peu de respect pour Vercoutre.
Le mec a consacré sa carrière a l'OL, la plupart du temps comme gardien remplacant.
C'était le premier a défendre ses coéquipiers, son club.
La manière dont il est parti, en meme temps que Sage..
Il s'est fait virer comme un malpropre par Textor du club qu'il aime alors qu'il faisait plutôt du bon travail sous l'ere Sage (Sage l'avait responsabilisé, il gérait les coup de pieds arrêtés, dirigeait des entraînements, etc..)
N'ayons pas la mémoire courte, c'est un vrai soldat du club, il aura tout donné sans jamais tricher.
Qu'il en veuille à des personnes au sein du club je peux le comprendre, qu'il en veuille au club et se satisfasse de nos défaites c'est juste incompréhensible en revanche.. Bon au moins cette année il n'a pas du prendre beaucoup de plaisir et c'est tant mieux pour nous !
S'il pense pouvoir faire mieux que l'équipe actuelle du staff, qu'il n'hésite pas à passer ses diplômes !
Bon vent à lui !
Un petit vent de rancune souffle à travers ses propos exprimés maladroitement pour moi puisque publiques.
Dans le vie professionnelle et parfois dans la vie personnelle il faut avoir son destin en main et savoir partir.
Le meilleur pour toi Rémy !