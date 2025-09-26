Actualités
Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l’OL (crédit : David Hernandez)

Rémy Vercoutre reste amer vis-à-vis de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Ancien entraîneur des gardiens de l'OL, Rémy Vercoutre a quitté le club en janvier dernier, comme Pierre Sage. Une fin d'aventure qu'il a du mal à digérer.

    Comme il l'avait lui-même confié en mars dernier, Rémy Vercoutre est une "victime collatérale" de l’éjection de Pierre Sage. Avec l'arrivée de Paolo Fonseca, l'ex-entraîneur des gardiens a lui aussi quitté ses fonctions fin janvier 2025. Il était présent sur le banc rhodanien depuis juin 2021. Après trois et demi dans le staff, c'était la fin d'une aventure intense pour l'ancien portier professionnel.

    "Je suis parfois presque content lorsqu'il perd"

    Ce qu'il a eu du mal à digérer, il ne le cache pas. "C'est très difficile de me situer émotionnellement par rapport à l'OL. Je vois énormément de matchs bien entendu. Il y a encore beaucoup de joueurs avec qui j'ai travaillé. J'avoue que je suis parfois très heureux quand il gagne, et parfois presque content lorsqu'il perd, a-t-il raconté au média CAPTE. Parce que je me dis que ce n'est pas comme ça que j'aurais aimé que ça se passe une rencontre : le coaching, les idées développées... Je n'aurais pas fait comme ça."

    Très amer, donc, l'homme de 45 ans tient tout de même à mettre les choses au clair. "Il en ressort que de manière générale, je suis quand même relativement supporter de l'équipe", a-t-il insisté. Toujours en attente d'un nouveau projet, Vercoutre est aujourd'hui consultant pour la plateforme Ligue 1+, et a donc pu observer le bon début de saison de son ex-club, et d'Antonio Ferreira, son successeur aux côtés des gardiens.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    L'OL peut-il mettre fin à cette grosse série de Lille ?
    7 commentaires
    1. Mouss
      Mouss - ven 26 Sep 25 à 16 h 24

      Cet individu confirme son immaturité, son ego bien gonflé et sa politique de la république des copains avec cette déclaration assez lunaire. Bon au moins, il ne fait pas de langue de bois et est honnête c'est déjà ça.
      Bien content qu'il ne soit plus là pour ma part. Bonne route, Rémy.

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - ven 26 Sep 25 à 16 h 24

      Une sangsue en moins au club. Bon débarras

      Signaler
    3. Avatar
      Briand - ven 26 Sep 25 à 16 h 44

      J'espère si Sage revient un jour à l'OL qu"il le ramène- car si on le juge pour son caractère bien trempé- les portugais du staff nous ont montré qu'ils n'avaient rien à lui envier en plus d'être menteurs concernant l'affaire Beye
      Pas mon habitude de casser les mecs une fois parti- il a fait son job et personne ne trouvait à redire

      Signaler
    4. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - ven 26 Sep 25 à 16 h 45

      Ah bah s'il est "relativement" supporter de l'équipe tout va bien !

      Ce n'est pas comme s'il avait passé 16 ans au club (dont 12 en tant que joueur).

      Avoir de la rancune comme ça c'est triste.

      Signaler
    5. Avatar
      dandan - ven 26 Sep 25 à 16 h 46

      Un peu de respect pour Vercoutre.
      Le mec a consacré sa carrière a l'OL, la plupart du temps comme gardien remplacant.
      C'était le premier a défendre ses coéquipiers, son club.
      La manière dont il est parti, en meme temps que Sage..
      Il s'est fait virer comme un malpropre par Textor du club qu'il aime alors qu'il faisait plutôt du bon travail sous l'ere Sage (Sage l'avait responsabilisé, il gérait les coup de pieds arrêtés, dirigeait des entraînements, etc..)

      N'ayons pas la mémoire courte, c'est un vrai soldat du club, il aura tout donné sans jamais tricher.

      Signaler
    6. Avatar
      JNDzeFirst - ven 26 Sep 25 à 16 h 47

      Qu'il en veuille à des personnes au sein du club je peux le comprendre, qu'il en veuille au club et se satisfasse de nos défaites c'est juste incompréhensible en revanche.. Bon au moins cette année il n'a pas du prendre beaucoup de plaisir et c'est tant mieux pour nous !

      S'il pense pouvoir faire mieux que l'équipe actuelle du staff, qu'il n'hésite pas à passer ses diplômes !

      Bon vent à lui !

      Signaler
    7. Avatar
      olgoneforever - ven 26 Sep 25 à 16 h 54

      Un petit vent de rancune souffle à travers ses propos exprimés maladroitement pour moi puisque publiques.
      Dans le vie professionnelle et parfois dans la vie personnelle il faut avoir son destin en main et savoir partir.
      Le meilleur pour toi Rémy !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    L'OL peut-il mettre fin à cette grosse série de Lille ? 16:50
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre reste amer vis-à-vis de l'OL 16:00
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    Lille - OL : Paulo Fonseca a-t-il la recette face à Bruno Genesio ? 15:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Première Ligue : l'OL Lyonnes recevra Nantes le samedi 18 octobre 14:20
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : la France U17 avec Kenan Doganay en octobre 13:30
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L'OL réalise son meilleur début de saison depuis 2009-2010 12:40
    Des heurts entre hooligans d'Utrecht et de l'OL en marge du match 11:50
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL accueillera le FC Nantes le dimanche 30 novembre (20h45) 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Olivier Giroud à Lille
    Avant de recevoir l'OL, Lille s'en remet à Olivier Giroud 10:10
    Malick Fofana face à Utrecht
    L'OL réussit encore une fois son entrée européenne 09:25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Utrecht - OL (0-1) : un quadruple changement qui change tout 08:40
    Malick Fofana lors d'OL - Auxerre
    Ligue 1 : l’OL ira à Auxerre le 23 novembre (15h) 08:00
    Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
    Utrecht - OL (0-1) : Mathys De Carvalho applaudi par Paulo Fonseca 07:30
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 25/09/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Un missile de Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht (0-1) 25/09/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    De Carvalho et Sulc titulaires pour Utrecht - OL 25/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) sur le cinquième but de Manchester United
    Utrecht - OL : seulement six rescapés de la soirée à Old Trafford 25/09/25
    Les joueurs d'Utrecht à l'entraînement
    En affrontant l’OL, Utrecht va mettre fin à une disette de 15 ans 25/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut