L'OL réalise son meilleur début de saison depuis 2009-2010

  • par Gwendal Chabas
    • Vainqueur de cinq de ses six premiers matchs toutes compétitions confondues, l'OL réalise jusqu'ici un très bon parcours. Il part sur les bases de son meilleur début de saison depuis 16 ans.

    C'est une statistique qui dit beaucoup de ce que réalisent actuellement les joueurs de l'OL. Depuis le début de la saison, ils ont gagné cinq de leurs six rencontres, toutes compétitions confondues. Seule la défaite à Rennes (3-1), dans les circonstances que nous connaissons, vient un peu ternir le bilan. Globalement, la version 2025-2026 démarre bien, avec en plus un succès en Ligue Europa pour commencer.

    Les joueurs de Paolo Fonseca sont ainsi les premiers à obtenir de tels résultats depuis l'exercice 2009-2010. Il y a seize ans, les Lyonnais avaient même poussé la belle période encore plus loin, en remportant dix de leurs douze premières sorties, ajoutant à cela deux matchs nuls, entre la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    D'autres bonnes entames de saison

    Entre aujourd'hui et la fin de la décennie 2010, le club a réussi d'autres débuts prometteurs. En 2012-2013 par exemple, il avait remporté quatre de ses six premières affiches, dont un nul au Trophée des Champions, qu'il a finalement soulevé. En 2013-2014, les Rhodaniens empochent les quatre premières parties, avant de perdre les quatre suivantes.

    Enfin, en 2022-2023, l'OL s'était imposé à quatre reprises au cours de ses cinq échéances d'ouverture, avant de tomber à Lorient (3-1), puis de vivre une série négative (quatre revers de rang). À Lille dimanche (17h15) l'Olympique lyonnais tentera de maintenir cette belle dynamique qui le porte pour l'instant sur cette entame de campagne.

    Des heurts entre hooligans d'Utrecht et de l'OL en marge du match
      Gonedamien38 - ven 26 Sep 25 à 12 h 57

      Mais oui, quel début de saison, du jamais vu depuis de longues années
      Profitez les gars, perso je kiff

