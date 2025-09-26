Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL académie : la France U17 avec Kenan Doganay en octobre

  • par Gwendal Chabas

    • Un seul Lyonnais évoluera avec l'équipe de France U17 au mois d'octobre. Capitaine des U19 de l'OL, Kenan Doganay est de nouveau convoqué en sélection.

    Au printemps prochain, il espère bien vivre un premier Euro avec l'équipe de France. Si les U17 se qualifient, Kenan Doganay devraient faire partie du groupe qui voyagera en Estonie fin mai, puisqu'il est un élément important de la sélection. Mais avant de se projeter, il faut déjà composter son billet pour le tournoi.

    En octobre, du 8 au 14, ils joueront trois rencontres qualificatives pour le deuxième tour des éliminatoires. Les Bleuets de José Alcocer défieront l'Azerbaïdjan (08/10), la Roumanie (11/10) et Israël (14/10) dans les Landes. A priori, cette étape est à la mesure des Français, puisqu'il faut terminer à l'une des deux premières places de la poule pour poursuivre l'aventure.

    Deux matchs de l'OL U19 sur cette période

    Les coéquipiers du milieu de terrain, soit dix-neuf autres membres de la génération 2009, ont rendez-vous dès le 2 octobre pour se préparer. Sur ce laps du temps, les U19 de l'OL, dont Doganay est capitaine, ont deux rencontres au programme. Ils doivent se déplacer à Dijon le 5, puis recevoir Saint-Priest le 12.

    À noter que l'autre joueur rhodanien souvent retenu, Adil Hamdani, est absent de la liste. L'ailier de 16 ans est revenu diminué du voyage de la réserve en Corse le week-end passé (2-2).

    OL Académie : Jason Nkelenda appelé avec l'équipe de France U16

    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
