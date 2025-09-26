Première Ligue : l'OL Lyonnes recevra Nantes le samedi 18 octobre

Après un match de Ligue des champions le mercredi, l'OL Lyonnes aura rendez-vous le samedi 18 octobre face au FC Nantes. Ce match de la 5e journée de Première Ligue se disputera à 21 heures.

Pour les supporters de l'OL Lyonnes, la vision sur le calendrier de leur équipe favorite est moins lointaine que celle des garçons. Mais petit à petit, les organisateurs font des annonces. On a ainsi appris que les coéquipières de Wendie Renard défieront Lens le vendredi 3 octobre à 19 heures. Un match comptant pour la 4e journée de Première Ligue.

Il faudra ensuite patienter avant de retrouver le championnat. En effet, deux rencontres de Ligue des champions auront lieu entre temps, contre Arsenal (07/10) et face à St. Pölten (15/10). Puis, arrivera l'heure de la 5e journée de D1.

Dernier match avant la trêve

À cette occasion, les Fenottes accueilleront le FC Nantes. La rencontre se jouera à 21 heures le samedi 18 octobre. Une journée assez chargée pour l'Olympique lyonnais en général car le même jour, les hommes de Paolo Fonseca iront à Nice à 17 heures.

Pour les Rhodaniennes, ce sera la dernière partie avant une coupure liée à la trêve internationale. Un rendez-vous synonyme de Ligue des nations pour les joueuses appelées. Cette confrontation face aux Nantaises sera retransmise sur Canal + Foot.