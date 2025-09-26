OL académie : le programme du week-end

Sans la réserve, mais avec les U19 et les U17. Les jeunes de l'OL auront à nouveau fort à faire ce week-end, avec deux rencontres prévues samedi.

Il fallait bien que cela arrive un jour ou l'autre. Invaincus sur les quatre premières journées - trois succès et un nul - les U19 et U17 de l'OL ont chuté le week-end passé. Deux revers à l'extérieur, respectivement à Auxerre et Metz, à chaque fois sur le score de 2 à 0.

Il y a des explications à ces défaites, notamment des absences sur le plan offensif qui ont obligé à des surclassements. Ils sont aussi tombés face à de bonnes équipes de leur poule. Maintenant, le tout est de savoir rebondir.

Des adversaires de milieu de tableau

Ce samedi, les protégés de Florent Balmont (U19) et Samy Saci (U17) accueilleront Troyes et le FC Annecy, tous deux à 15 heures. Le mimétisme entre ces formations est même poussé jusqu'à l'adversaire, qui est 9e des différents classements.

Objectif, une réaction à domicile donc, avec la perspective éventuelle de grimper un peu dans la hiérarchie. Les plus jeunes se classent aujourd'hui 5es, contre 4es pour leurs aînés, à deux et trois longueurs de la tête.

La réserve jouera lundi

Quant à la réserve, elle jouera lundi à 14h30 face au Paris FC, dans le cadre du challenge qui est organisé par la Fédération. Elle visera la passe de deux après sa victoire aux tirs au but en ouverture contre Marseille (2-2, 4-3 tab).

Le programme des Lyonnais en U19 et U17 ce week-end :