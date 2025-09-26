Ligue Europa : les futurs adversaires de l'OL n'ont pas brillé

Si l'OL a fait le travail en gagnant 1 à 0 du côté d'Utrecht jeudi, ce n'est pas le cas de ses futurs adversaires. Aucun n'a gagné, et nous recensons même quatre défaites.

Finalement, c'est un peu une victoire en patron qu'a obtenue l'OL face à Utrecht jeudi (1-0). Certes, tout ne fut pas maîtrisé de A à Z, loin de là. Le début et la fin de la partie ont été difficiles. Mais malgré une formation peu expérimentée en Coupe d'Europe, hormis Nicolas Tagliafico et Clinton Mata, les Lyonnais ont trouvé la faille sur une de leurs rares opportunités grâce au héros ce ces derniers jours, Tanner Tessmann.

Voilà trois points qui ne sont plus à prendre pour les hommes de Paolo Fonseca, dans une course à la qualification, voire au top 8 avec un peu d'ambition. Ce que n'ont pas su faire ses futurs adversaires. En effet, on remarque qu'aucune des sept équipes au programme des Rhodaniens n'a gagné mercredi ou jeudi pour la première journée de Ligue Europa.

Salzburg et Bâle ont perdu

Prenons dans l'ordre. Le 2 octobre, le RB Salzburg viendra à Décines. Avant cela, les Autrichiens ont perdu à 1 à 0 contre Porto, s'inclinant en fin de match devant l'un des favoris. Ensuite, place à Bâle, qui a chuté à l'extérieur, à Fribourg (2-1). L'OL recevra les Suisses le 23 octobre.

Dans un des chocs de cette phase de classement de la C3, le Real Betis, opposant a priori le plus coriace pour Corentin Tolisso et ses partenaires, a fait nul contre Nottingham Forest à domicile (2-2). La confrontation face aux Espagnols est pour le 6 novembre. Pas de vainqueur non plus entre le Maccabi Tel-Aviv et le PAOK (0-0). Les Lyonnais défieront ces deux écuries les 27 novembre et le 29 janvier 2026.

Les Youngs Boys balayés par le Pana

Enfin, terminons avec Go Ahead Eagles et les Youngs Boys, défaits par le FCSB (0-1) et le Panathinaïkós (1-4). Un dernier résultat qui apparaît assez surprenant, puisque les Grecs n'avaient pas gagné en championnat jusqu'à là, après trois journées. Mais avant de croiser le fer avec les Néerlandais (11/12) et les Suisses (22/01), les Rhodaniens ont encore le temps de voir venir