Contrarié en première période, l'OL Lyonnes a fini par prendre le meilleur sur le PSG samedi (6-1). Korbin Shrader a inscrit un triplé et offert une passe décisive.

Un premier test cette saison pour l'OL Lyonnes, qui dès la troisième journée de Première Ligue, recevait le PSG samedi. Après deux succès non convaincants face à Marseille (3-1) et Saint-Etienne (0-2), les joueuses de Jonatan Giraldez étaient à la recherche d'une bonne prestation pour lancer véritablement leur saison.

Que d'approximations en première période

Et pour cela, quoi de mieux qu'un départ en fanfare, avec une tête de Lindsey Heaps sauvée sur la ligne suite à un corner (3e). Dans la foulée, c'est Tarciane qui a trompé la défense adverse sur une phase de jeu similaire (1-0, 5e). Une belle entrée en matière, mais qui n'a pas eu de suite durant le premier acte.

Car approximations et maladresses se sont succédé dans le camp rhodanien, pendant que les Parisiennes relevaient un peu la tête. D'abord par phases, puis totalement, lorsque Selma Bacha, autrice de deux belles tentatives (15e, 26e), a joué trop facilement une passe près de sa surface. Cela a débouché sur un corner, et enfin à une main peu évidente de Marie-Antoinette Katoto. Une faute transformée par Romée Leuchter (34e, 1-1 sp).

Triplé 15 minutes pour Shrader

Pas très bien embarquée dans cette partie, les coéquipières de Wendie Renard ont nettement accéléré après la pause. Melchie Dumornay a déposé la défense francilienne, avant de centrer en retrait pour Jule Brand, qui a trop enlevé sa frappe face à la cage. Une action qui annonçait le déluge pour le PSG. Plus précise, Heaps a bonifié un excellent service de Korbin Shrader pour reprendre les devants avant l'heure de jeu (2-1, 58e). Le début du festival.

Passeuse, l'Américaine a fêté sa première titularisation avec son nouveau club d'une frappe lumineuse dans la lucarne sur un ballon en retrait de Tabitha Chawinga (3-1, 70e). La différence était faite pour les Lyonnaises, qui ont déroulé sur la fin de partie, avec le doublé de Shrader sur une remise d'Ada Hegerberg (4-1, 74e).

Elle s'offrira même un triplé en un quart d'heure (5-1, 85e), avant que Chawinga ne profite d'une erreur parisienne pour s'illustrer à son tour (6-1, 93e). Un second acte bien plus conforme à ce qu'on peut attendre de cette équipe, avec notamment une force offensive retrouvée.

Dernier arrêt à Lens avant la Ligue des champions

La lutte en tête de la D1 se poursuit entre l'OL Lyonnes (1er) et le Paris FC (2e), les deux formations ayant gagné leurs trois premières rencontres jusqu'ici. Objectif quatre sur quatre pour les tenantes du titre vendredi prochain à Lens (19 heures), ce qui permettra de se mettre en confiance avec le retour de la Ligue des champions. Car dès le 7 octobre, il faudra aller à Londres pour affronter Arsenal, un rendez-vous déjà très attendu.