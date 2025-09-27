Actualités
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

Plus fringuant après la pause, l'OL Lyonnes bat largement le PSG (6-1)

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Contrarié en première période, l'OL Lyonnes a fini par prendre le meilleur sur le PSG samedi (6-1). Korbin Shrader a inscrit un triplé et offert une passe décisive.

    Un premier test cette saison pour l'OL Lyonnes, qui dès la troisième journée de Première Ligue, recevait le PSG samedi. Après deux succès non convaincants face à Marseille (3-1) et Saint-Etienne (0-2), les joueuses de Jonatan Giraldez étaient à la recherche d'une bonne prestation pour lancer véritablement leur saison.

    Que d'approximations en première période

    Et pour cela, quoi de mieux qu'un départ en fanfare, avec une tête de Lindsey Heaps sauvée sur la ligne suite à un corner (3e). Dans la foulée, c'est Tarciane qui a trompé la défense adverse sur une phase de jeu similaire (1-0, 5e). Une belle entrée en matière, mais qui n'a pas eu de suite durant le premier acte.

    Car approximations et maladresses se sont succédé dans le camp rhodanien, pendant que les Parisiennes relevaient un peu la tête. D'abord par phases, puis totalement, lorsque Selma Bacha, autrice de deux belles tentatives (15e, 26e), a joué trop facilement une passe près de sa surface. Cela a débouché sur un corner, et enfin à une main peu évidente de Marie-Antoinette Katoto. Une faute transformée par Romée Leuchter (34e, 1-1 sp).

    Triplé 15 minutes pour Shrader

    Pas très bien embarquée dans cette partie, les coéquipières de Wendie Renard ont nettement accéléré après la pause. Melchie Dumornay a déposé la défense francilienne, avant de centrer en retrait pour Jule Brand, qui a trop enlevé sa frappe face à la cage. Une action qui annonçait le déluge pour le PSG. Plus précise, Heaps a bonifié un excellent service de Korbin Shrader pour reprendre les devants avant l'heure de jeu (2-1, 58e). Le début du festival.

    Passeuse, l'Américaine a fêté sa première titularisation avec son nouveau club d'une frappe lumineuse dans la lucarne sur un ballon en retrait de Tabitha Chawinga (3-1, 70e). La différence était faite pour les Lyonnaises, qui ont déroulé sur la fin de partie, avec le doublé de Shrader sur une remise d'Ada Hegerberg (4-1, 74e).

    Elle s'offrira même un triplé en un quart d'heure (5-1, 85e), avant que Chawinga ne profite d'une erreur parisienne pour s'illustrer à son tour (6-1, 93e). Un second acte bien plus conforme à ce qu'on peut attendre de cette équipe, avec notamment une force offensive retrouvée.

    Dernier arrêt à Lens avant la Ligue des champions

    La lutte en tête de la D1 se poursuit entre l'OL Lyonnes (1er) et le Paris FC (2e), les deux formations ayant gagné leurs trois premières rencontres jusqu'ici. Objectif quatre sur quatre pour les tenantes du titre vendredi prochain à Lens (19 heures), ce qui permettra de se mettre en confiance avec le retour de la Ligue des champions. Car dès le 7 octobre, il faudra aller à Londres pour affronter Arsenal, un rendez-vous déjà très attendu.

    6 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 27 Sep 25 à 23 h 00

      Même pas sur que Paris se retrouve dans les quatre pour jouer les playoff...
      Vivement le match contre Arsenal qu'on voit le vrai niveau des fenottes cette saison.
      En tout cas très bonne réaction du coach pour les remplacements.

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - sam 27 Sep 25 à 23 h 42

        @JUNi DU 36 : contre Arsenal, je serai très curieux de connaître la compo et l'approche stratégique recherchée par l'entraineur

        Pour l'instant, je ne suis même pas certain qu'il ait un 11 titulaire en tête ...

        Signaler
    2. dede74
      dede74 - sam 27 Sep 25 à 23 h 05

      Pour une fessée, c'est une fessée et, heureusement que Ada rate son tir, sinon, les parisiennes, n'auraient pas eu une valise assez grande 🤣

      Signaler
    3. isabielle
      isabielle - sam 27 Sep 25 à 23 h 35

      Moi j'préconise de faire aussi un remplacement de l'arbitre ... à la mi-temps ! ... surtout quand elle est trop partisane.

      Signaler
    4. j.f.ol
      j.f.ol - sam 27 Sep 25 à 23 h 44

      😂😂😂😂😂😂
      Score de tennis, Excellent

      Signaler
    5. Avatar
      Poupette38 - sam 27 Sep 25 à 23 h 51

      Ada rate son tir + Jule, seule devant le but, comment elle a fait pour le mettre au-dessus 🤔

      Shrader, l'ex parisienne a bien fêté ses buts, pas de retenue 😉

      Pénible ces parisiennes qui n'arrêtent pas de faire des fautes d'anti jeu, notamment la nana avec les cheveux bleus, pas des fautes pour valoir un carton jaune, mais vu le nombre de faute qu'elle a fait, elle l'aurait mérité son jaune 😠

      Les fenottes veulent que le public vienne nombreux, mais franchement en voyant cette première mi-temps, j'avais de la peine pour eux, heureusement ils se sont éclatés en deuxième 🤩

      Bonne soirée, quelle déculottée . La même chose demain à Lille 🙏

      Signaler

