Plusieurs changements notables dans la composition de l'OL Lyonnes face au PSG par rapport au derby du week-end passé (0-2). Wendie Renard et Marie-Antoinette Katoto réintègrent l'équipe.
Des choix intéressants dans l'équipe alignée par Jonatan Giraldez face au PSG ce samedi soir (21 heures, 3e journée de D1). L'Espagnol n'a pas entièrement revu sa copie par rapport au déplacement à Saint-Etienne la semaine dernière (0-2). Mais il a tout de même procédé à quatre changements, au moins un dans chaque ligne.
En défense, Wendie Renard retrouve Ingrid Engen pour former l'axe central. Sur les côtés, nous avons toujours la Brésilienne Tarciane et l'internationale française Selma Bacha. Quatre joueuses qui protégeront Christiane Endler.
Retour de Diani à droite de l'attaque
Au milieu, Lindsey Heaps enchaîne une troisième titularisation consécutive, aux côtés de Melchie Dumornay et de sa compatriote Korbin Shrader. Remplaçante face aux Vertes, l'Américaine vivra sa première dans le 11 à l'occasion de ses retrouvailles avec son ancien club. C'est Lily Yohannes qui en fait les frais, elle qui avait entamé les deux premières affiches.
Les modifications offensives concernent Ada Hegerberg, qui laisse sa place à Marie-Antoinette Katoto en pointe, et Liana Joseph, dans le couloir. L'ex-Parisienne avait commencé sur le banc dans le Forez. La jeune attaquante est remplacée par Kadidiatou Diani, de retour elle aussi. Jule Brand conserve sa place.
Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Engen, Renard, Bacha - Shrader, Heaps, Dumornay - Diani, Katoto, Brand
Le banc : Belhadj, Nelhage, Lawrence, Egurrola, Yohannes, Chawinga, Hegerberg
Hors du groupe convoqué : Micah, Svava et Becho
Je ne comprends même pas pourquoi Tarciane est dans le onze ou Katoto. Je trouve que le staff ne comunique pas assez concernant les joueuses, Sombath est blessée ou?
Salut les fidèles,
Une bonne fessée au Qatar pour terminer ma belle journée, avant le retour sur le continent.
ALLEZ LES FENOTTES ! ❤️💙
épicepatou!...
Composition plutôt logique. Katoto plus décisive et plus sûre qu'Hegerberg en ce moment. Becho a fait un bon match, mais Diani reste au-dessus. Tarciane enchaîne à gauche. Engen confirme son statut. Shrader remplace Yohannes, pour plus d'impact physique au milieu, ou alors Yohannes manque d'expérience pour un tel match ?
Bof, si il voulait plus d'expérience au milieu, il aurait mis Damaris.
En tout cas, et sauf blessure, l'absence de Sombath est curieuse...
Ah oui alors, très curieuse, d'autant plus que Tarciane en LD est bien trop lente et, si elle monte trop, elle ne reviendra pas si l'attaquante est rapide et, au PSG il y en a ! je ne comprends pas le coach !
Alice a toujours eu du mal a enchaîner les matchs à haute intensité ... dixit les coachs précédents...
J'espère donc qu'elle sera dans le groupe face à Arsenal.
Tarciane en latérale? ... elle doit sans doute continuer ses games ! .... ou alors on ne nous dit pas tout 🥴
Je crains les fautes stupides... surtout avec les flèches parisiennes et "zébulonne la plongeuse" 😇
Tarciane peut dépanner en latéral si Lawrence ou Sombath ont des pépins physiques (voire même Svava en fait), sinon je ne vois pas ce qu'elle fait là, surtout sur un tel match. Au milieu, j'aurais préféré Damaris pour distribuer les ballons, mais Korbin pourquoi pas on verra. Le reste ça me va !