Plusieurs changements notables dans la composition de l'OL Lyonnes face au PSG par rapport au derby du week-end passé (0-2). Wendie Renard et Marie-Antoinette Katoto réintègrent l'équipe.

Des choix intéressants dans l'équipe alignée par Jonatan Giraldez face au PSG ce samedi soir (21 heures, 3e journée de D1). L'Espagnol n'a pas entièrement revu sa copie par rapport au déplacement à Saint-Etienne la semaine dernière (0-2). Mais il a tout de même procédé à quatre changements, au moins un dans chaque ligne.

En défense, Wendie Renard retrouve Ingrid Engen pour former l'axe central. Sur les côtés, nous avons toujours la Brésilienne Tarciane et l'internationale française Selma Bacha. Quatre joueuses qui protégeront Christiane Endler.

Retour de Diani à droite de l'attaque

Au milieu, Lindsey Heaps enchaîne une troisième titularisation consécutive, aux côtés de Melchie Dumornay et de sa compatriote Korbin Shrader. Remplaçante face aux Vertes, l'Américaine vivra sa première dans le 11 à l'occasion de ses retrouvailles avec son ancien club. C'est Lily Yohannes qui en fait les frais, elle qui avait entamé les deux premières affiches.

Les modifications offensives concernent Ada Hegerberg, qui laisse sa place à Marie-Antoinette Katoto en pointe, et Liana Joseph, dans le couloir. L'ex-Parisienne avait commencé sur le banc dans le Forez. La jeune attaquante est remplacée par Kadidiatou Diani, de retour elle aussi. Jule Brand conserve sa place.

Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Engen, Renard, Bacha - Shrader, Heaps, Dumornay - Diani, Katoto, Brand

Le banc : Belhadj, Nelhage, Lawrence, Egurrola, Yohannes, Chawinga, Hegerberg

Hors du groupe convoqué : Micah, Svava et Becho