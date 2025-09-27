Lille - OL : retour de Corentin Tolisso, Téo Barišić laisse sa place

Groupe sans surprise pour l'OL à Lille dimanche (17h15). Corentin Tolisso remplace numériquement Teo Barišić.

Paulo Fonseca et son staff n'ont pas eu trop à se creuser les méninges pour composer le groupe lyonnais qui voyage à Lille. Pour le match de dimanche, à 17h15, l'OL peut s'appuyer sur le retour de Corentin Tolisso, qui était suspendu en coupe d'Europe, à Utrecht (0-1) cette semaine.

Pour le reste, aucune surprise, puisque les vingt-et-joueurs convoqués étaient plus ou moins connus. C'est Teo Barišić qui doit céder sa place dans l'effectif au capitaine rhodanien. Mais les Rhodaniens ne sont pas au complet pour autant. Les absents notables sont les quatre blessés : Rémy Descamps, Abner, Orel Mangala et Ernest Nuamah.

Des absents à Lille

Du côté du LOSC, le contingent de footballeurs à l'infirmerie est plus important. Bruno Genesio a fait un point à la mi-journée ce samedi. On y retrouve le gardien, Berke Özer, les défenseurs Alexsandro, Thomas Meunier, Romain Perraud ou encore le leader Benjamin André dans l'entrejeu.

Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Konan - Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann - Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano, Gomes Rodriguez