Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
Téo Barisic lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Lille - OL : retour de Corentin Tolisso, Téo Barišić laisse sa place

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Groupe sans surprise pour l'OL à Lille dimanche (17h15). Corentin Tolisso remplace numériquement Teo Barišić.

    Paulo Fonseca et son staff n'ont pas eu trop à se creuser les méninges pour composer le groupe lyonnais qui voyage à Lille. Pour le match de dimanche, à 17h15, l'OL peut s'appuyer sur le retour de Corentin Tolisso, qui était suspendu en coupe d'Europe, à Utrecht (0-1) cette semaine.

    Pour le reste, aucune surprise, puisque les vingt-et-joueurs convoqués étaient plus ou moins connus. C'est Teo Barišić qui doit céder sa place dans l'effectif au capitaine rhodanien. Mais les Rhodaniens ne sont pas au complet pour autant. Les absents notables sont les quatre blessés : Rémy Descamps, Abner, Orel Mangala et Ernest Nuamah.

    Des absents à Lille

    Du côté du LOSC, le contingent de footballeurs à l'infirmerie est plus important. Bruno Genesio a fait un point à la mi-journée ce samedi. On y retrouve le gardien, Berke Özer, les défenseurs Alexsandro, Thomas Meunier, Romain Perraud ou encore le leader Benjamin André dans l'entrejeu.

    Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Konan - Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann - Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano, Gomes Rodriguez

    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    À Lille, l'OL devra être vigilant jusqu'au bout
    2 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - sam 27 Sep 25 à 18 h 56

      Quand est-ce qu'on joue Monaco? Parce que quelque chose me dit qu'ils ne vont pas tarder à changer d'entraineur...

      Signaler
    2. Avatar
      MIMI38 - sam 27 Sep 25 à 19 h 08

      1er week end de Janvier , dernière journée des matches aller, sans notre charnière centrale qui sera logiquement a la CAN....pas de chance

      Signaler

