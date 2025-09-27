Actualités
Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

À Lille, l'OL devra être vigilant jusqu'au bout

  par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Lille a de bons résultats à domicile, où il est invaincu depuis mars. Surtout, il a obtenu ses derniers succès dans les ultimes minutes des matchs.

    Il faudra sans doute une grosse performance de l'OL pour faire tomber Lille chez lui dimanche (17h45). En effet, les hommes de Bruno Genesio n'y ont plus perdu, toutes compétitions confondues, depuis mars 2025, lors du 8e de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (1-2). Ce qui nous donne sept matchs sans revers à domicile pour les Dogues, dont six succès.

    Et même si les Lyonnais tiennent un résultat assez positif, ils devront absolument se méfier, et ce, jusqu'au bout des 90 minutes. Voir plus. On remarque que lors des trois dernières réceptions, le LOSC a gagné en prenant les devants dans les ultimes instants.

    Deux victoires dans le temps additionnel cette saison

    Face à Reims lors du précédent exercice, Chuba Akpom a converti le penalty du 2-1 à la 86e. Puis cette saison, Olivier Giroud a offert la victoire aux siens à la 91e minute contre Monaco. Le retour était encore plus fulgurant face à Toulouse le 14 septembre (2-1). Menés, les Nordistes ont égalisé à la 90e, avant de prendre la tête à la 98e par Ethan Mbappé.

    Même dans le temps additionnel, Clinton Mata et ses partenaires devront se montrer vigilants. On l'a dit, ce voyage au stade Pierre-Mauroy sera un véritable test pour le groupe rhodanien après son bon début de campagne.

    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Lille - OL : retour de Corentin Tolisso, Téo Barišić laisse sa place
    5 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - sam 27 Sep 25 à 17 h 54

      Lille est ultra favori, un nul serait un bon résultat, alors ne nous enflammons pas trop quand même 😅
      Notre trio d’attaque est quand même vachement faible, trop faible pour nous déplacer sereinement.
      c’est une sacrée montagne qui se dresse devant nous.

      Signaler
      1. Avatar
        alain.taulin@orange.fr - sam 27 Sep 25 à 18 h 40

        Lens leur a mis une belle volée ! ….Ne pas les sous estimer ni les surestimer !

        Signaler
        1. Tongariro
          Tongariro - sam 27 Sep 25 à 18 h 51

          Après faut dire aussi que Lens a un coach exceptionnel.

    2. Monark
      Monark - sam 27 Sep 25 à 18 h 39

      Je suis moins fébrile que toi Cavé . D ‘une part le losc a beaucoup de joueurs clés qui sont forfaits . Par ailleurs , avec le retour de Coco dans ce groupe qui a pris de la confiance à Utrecht , on doit pouvoir leur tenir la dragée haute.

      Signaler
    3. Avatar
      pathetikOL - sam 27 Sep 25 à 19 h 19

      pas qu'à Lille ... se souvenir d'Old Trafford, je n'ai pas oublié !

      Signaler

