À Lille, l'OL devra être vigilant jusqu'au bout

Lille a de bons résultats à domicile, où il est invaincu depuis mars. Surtout, il a obtenu ses derniers succès dans les ultimes minutes des matchs.

Il faudra sans doute une grosse performance de l'OL pour faire tomber Lille chez lui dimanche (17h45). En effet, les hommes de Bruno Genesio n'y ont plus perdu, toutes compétitions confondues, depuis mars 2025, lors du 8e de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (1-2). Ce qui nous donne sept matchs sans revers à domicile pour les Dogues, dont six succès.

Et même si les Lyonnais tiennent un résultat assez positif, ils devront absolument se méfier, et ce, jusqu'au bout des 90 minutes. Voir plus. On remarque que lors des trois dernières réceptions, le LOSC a gagné en prenant les devants dans les ultimes instants.

Deux victoires dans le temps additionnel cette saison

Face à Reims lors du précédent exercice, Chuba Akpom a converti le penalty du 2-1 à la 86e. Puis cette saison, Olivier Giroud a offert la victoire aux siens à la 91e minute contre Monaco. Le retour était encore plus fulgurant face à Toulouse le 14 septembre (2-1). Menés, les Nordistes ont égalisé à la 90e, avant de prendre la tête à la 98e par Ethan Mbappé.

Même dans le temps additionnel, Clinton Mata et ses partenaires devront se montrer vigilants. On l'a dit, ce voyage au stade Pierre-Mauroy sera un véritable test pour le groupe rhodanien après son bon début de campagne.