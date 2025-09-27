OL : un nouveau style qui permet de voyager ?

Moins outillé qu'auparavant pour faire des différences offensives individuellement, l'OL adopte un autre style. Une solidité qui peut permettre de traverser les périodes de moins bien.

Cliché ou part de vérité ? En tout cas, l'adage sportif veut que "la défense remporte des titres", quand l'attaque ferait "seulement" vendre "des billets et remporter des matchs". Cet aphorisme attribué à un entraîneur américain, Paul Bryant, peut-il s'appliquer à l'OL ?

Ce serait un raccourci un peu gros, car avoir du talent offensif aide évidemment à glaner des trophées. Et puis, on est encore loin de voir l'Olympique lyonnais garnir son palmarès. Mais en attendant, la préparation et le début de saison nous montrent un nouveau visage de cette équipe, et cela peut surprendre.

Fonseca a insisté sur la défense cet été

Les hommes de Paolo Fonseca sont tout simplement la meilleure défense de Ligue 1. Ils viennent surtout de s'offrir cinq victoires en six sorties, toutes compétitions confondues, sans prendre le moindre but. Le fruit d'un gros travail tout au long de l'été, comme le répètent régulièrement les membres du groupe.

Bien sûr, tout n'est pas maîtrisé de bout en bout, et la partie de jeudi contre Utrecht en est l'illustration (0-1), comme a pu l'être le succès contre Angers (1-0). "Même dans les moments difficiles, on est restés calmes et équilibrés. J'aime beaucoup cette caractéristique de mon équipe, a loué le Portugais. C’est toujours important de pouvoir finir un match en défendant comme ça. Aujourd’hui (jeudi, NDLR) c’était une partie un peu différente de ce que nous avons en L1, mais je pense qu’on a bien su gagner, après 30 premières minutes délicates, où l’adversaire faisait beaucoup de pressing et mettait de l’agressivité."

L'OL a appris à souffrir sans ballon

Effectivement, on peut observer que contrairement à l'exercice précédent, l'OL "sait" souffrir sans concéder. Cela se joue parfois à peu, à un poteau, un arrêt salvateur du gardien, mais pour l'instant, ça tient pour les Rhodaniens. "On a bien résisté à la tempête dans un premier temps. On peut faire mieux et être plus dangereux avec le ballon, mais garder cette cage inviolée une fois de plus, c’est vraiment le fruit d’un gros effort de tout le monde, d’un grand dévouement", s'est réjoui Tanner Tessmann, le grand bonhomme des deux dernières sorties.

La question maintenant est de savoir si ce style moins détonnant, mais plus solide et collectif, tiendra sur la durée. Hormis contre Metz (3-0), l'Olympique lyonnais n'a jamais été tranquille en fin de rencontre. La faute à son inefficacité, ainsi qu'à ses difficultés, par séquences, à la création.

Une équipe qui ne panique pas

Mais on se dit qu'avec leurs armes du moment, les coéquipiers de Corentin Tolisso exploitent au mieux leur potentiel. Et nous ne sommes pas à l'abri d'une montée en puissance offensivement.

Alors, ils entendent bien s'appuyer là-dessus pour la suite, à commencer par le test qui se profile à Lille dimanche (17h15). "C'est la mentalité des joueurs, leur équilibre émotionnel. Cette équipe a la capacité de ne pas paniquer, de ne pas être en stress, de travailler ensemble, a insisté Paulo Fonseca. On a souffert, mais c'est bon aussi de gagner comme ça, ça démontre notre personnalité, notre caractère." Des qualités qui permettent assurément à un club d'avancer dans le bon sens.