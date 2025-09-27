Actualités
Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
Tanner Tessmann buteur lors d’Utrecht – OL (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Utrecht - OL (0-1) : plus de 500 000 abonnés devant la rencontre

  • par Gwendal Chabas

    • L'entrée en matière de l'OL en Ligue Europa a réuni près de 520 000 téléspectateurs sur Canal + jeudi. Il s'agit de la 7e meilleure audience de la soirée.

    Il n'est pas certain que ce match reste dans les mémoires très longtemps. Évidemment, la splendide réalisation de Tanner Tessmann a marqué les esprits avec cette frappe lumineuse de 25 mètres. Pour le reste, le succès 1 à 0 de l'OL à Utrecht n'a pas accouché d'une rencontre endiablée ou rythmée, mais plutôt accrochée.

    Cependant, le plus important pour l'Olympique lyonnais était de bien lancer sa campagne européenne par un bon résultat. Ce qu'il a fait, tout en ménageant les temps de jeu. Le reste compte nettement moins, d'autant plus dans une phase de classement.

    3,1 % de part d'audience

    Diffusée par le groupe Canal +, la partie entre les Utrechtois et les Rhodaniens a réuni 520 600 abonnés de la chaîne cryptée, selon Médiametrie. Une information partagée par le compte X En Pleine Lucarne, spécialiste du sujet. Cela représente 3,1 % de la part d'audience du jeudi 25 septembre.

    C'est surtout la 7e meilleure audience télévisuelle de la soirée. Rappelons que la prochaine affiche en Ligue Europa pour les hommes de Paolo Fonseca aura lieu le jeudi 2 octobre. Ils recevront le RB Salzburg à 21 heures.

    à lire également
    Warmed Omari lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Warmed Omari revient sur son passage dans le Rhône

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Warmed Omari lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Warmed Omari revient sur son passage dans le Rhône 11:00
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : plus de 500 000 abonnés devant la rencontre 10:10
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL : un nouveau style qui permet de voyager ? 09:25
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Ligue 1 : Lorient - OL aura lieu le 7 décembre à 20h45 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Corentin Tolisso, Tanner Tessmann... À l'OL, les meilleurs buteurs sont milieux 08:00
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Ada Hegerberg (OL Lyonnes) : "Le PSG ? Il faut les battre à chaque fois" 07:30
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Ligue Europa : les futurs adversaires de l'OL n'ont pas brillé 26/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL académie : le programme du week-end 26/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    L'OL peut-il mettre fin à cette grosse série de Lille ? 26/09/25
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre reste amer vis-à-vis de l'OL 26/09/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    Lille - OL : Paulo Fonseca a-t-il la recette face à Bruno Genesio ? 26/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Première Ligue : l'OL Lyonnes recevra Nantes le samedi 18 octobre 26/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : la France U17 avec Kenan Doganay en octobre 26/09/25
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L'OL réalise son meilleur début de saison depuis 2009-2010 26/09/25
    Des heurts entre hooligans d'Utrecht et de l'OL en marge du match 26/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL accueillera le FC Nantes le dimanche 30 novembre (20h45) 26/09/25
    Olivier Giroud à Lille
    Avant de recevoir l'OL, Lille s'en remet à Olivier Giroud 26/09/25
    Malick Fofana face à Utrecht
    L'OL réussit encore une fois son entrée européenne 26/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut