Utrecht - OL (0-1) : plus de 500 000 abonnés devant la rencontre

L'entrée en matière de l'OL en Ligue Europa a réuni près de 520 000 téléspectateurs sur Canal + jeudi. Il s'agit de la 7e meilleure audience de la soirée.

Il n'est pas certain que ce match reste dans les mémoires très longtemps. Évidemment, la splendide réalisation de Tanner Tessmann a marqué les esprits avec cette frappe lumineuse de 25 mètres. Pour le reste, le succès 1 à 0 de l'OL à Utrecht n'a pas accouché d'une rencontre endiablée ou rythmée, mais plutôt accrochée.

Cependant, le plus important pour l'Olympique lyonnais était de bien lancer sa campagne européenne par un bon résultat. Ce qu'il a fait, tout en ménageant les temps de jeu. Le reste compte nettement moins, d'autant plus dans une phase de classement.

3,1 % de part d'audience

Diffusée par le groupe Canal +, la partie entre les Utrechtois et les Rhodaniens a réuni 520 600 abonnés de la chaîne cryptée, selon Médiametrie. Une information partagée par le compte X En Pleine Lucarne, spécialiste du sujet. Cela représente 3,1 % de la part d'audience du jeudi 25 septembre.

C'est surtout la 7e meilleure audience télévisuelle de la soirée. Rappelons que la prochaine affiche en Ligue Europa pour les hommes de Paolo Fonseca aura lieu le jeudi 2 octobre. Ils recevront le RB Salzburg à 21 heures.