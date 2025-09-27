OL : Warmed Omari revient sur son passage dans le Rhône

Actuellement prêté à Hambourg, Warmed Omari a retrouvé du temps de jeu en Allemagne. L'ancien défenseur lyonnais s'est montré fataliste sur son passage manqué à l'OL.

Début août, Warmed Omari s'est engagé sous la forme d'un prêt avec Hambourg. En cette entame de saison, le footballeur 25 ans retrouve le plaisir de jouer. Il a disputé en intégralité les cinq matchs de sa formation, entre le championnat et la coupe. Soit déjà plus qu'à l'Olympique lyonnais, où il a été transféré provisoirement lors de l'exercice 2024-2025.

L'international comorien n'a jamais trouvé sa place dans le Rhône (quatre apparitions). "J’ai été déçu de ne pas jouer à l’OL. Lyon est un club avec lequel j’ai grandi parce que j’étais un supporter quand j’étais plus jeune. Le fait de pouvoir être ici l’année dernière, c’était une opportunité pour moi et ma famille. On était tous des fans. J’étais heureux de les rendre fiers. Mais tout a été gâché, a-t-il regretté auprès de Foot Mercato. Je n’ai pas joué comme je l’aurais voulu. Bien sûr, je suis déçu. Mais je ne me sens pas trahi. Le football est comme ça."

"Sur ce que j’ai pu contrôler, j’ai fait de mon mieux"

Un temps de jeu famélique, qu'il pensait sans doute être nettement plus important à son arrivée. Mais ses prestations, et selon lui certains choix, n'ont pas joué en sa faveur. "Il y a peut-être des choses qui se passent plus haut et qu’on ne maîtrise pas. En tout cas, sur ce que j’ai pu contrôler sur le terrain, j’ai fait de mon mieux, affirmait-il. Je pense que je n’ai rien à regretter [...] Mes coéquipiers étaient assez contents de ce que j’ai pu apporter durant la saison, de comment j’ai pu être en tant qu’être humain."

En tout cas, il semble n'en tenir rigueur à personne, et garde un bon souvenir de Paolo Fonseca, qu'il qualifie de "grand homme". "Mes relations avec le coach et son staff étaient plutôt bonnes. Il n’y avait rien de plus. Quand ils sont arrivés, ils m’ont parlé et m’ont expliqué la situation. Moi, je leur ai expliqué la mienne. Quand on a une discussion, c’est beaucoup plus simple à accepter. Dans ma tête, j’étais beaucoup plus serein, a-t-il confié. Une fois qu’on a eu cet échange, qu’il m’a dit ce qu’il pensait et comment il voyait les choses pour la fin de la saison, j’étais plus tranquille et je pouvais m’entraîner avec sérénité."