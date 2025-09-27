Actualités
Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas) @UEFA

Lille - OL : une bataille de gauche ?

  • par Gwendal Chabas

    • Lille et l'OL, qui s'affrontent dimanche (17h15), sont les deux formations attaquant le plus dans le couloir gauche. Celui, pour les Lyonnais, de Nicolas Tagliafico et Malick Fofana.

    Ce duel entre Lille et l'OL promet plusieurs petites histoires dans la grande. La meilleure attaque du championnat - avec Monaco - face à la défense la plus imperméable de la ligue, par exemple. Le duel entre Bruno Genesio et Paulo Fonseca également. Mais pas seulement car les statistiques nous montrent que ces deux formations sont celles usant le plus du côté gauche pour attaquer.

    À 41,7 % pour le LOSC, et à 41 % pour l'Olympique lyonnais. Un chiffre qui est assez logique pour les Rhodaniens, puisque c'est le couloir occupé par Malick Fofana, l'arme offensive numéro une de cette équipe. Et derrière le Belge, nous retrouvons Abner ou Nicolas Tagliafico. Deux latéraux tout à fait en mesure d'aborder le danger dans la surface adverse.

    Maitland-Niles aura du travail

    Du côté lillois, on retrouve dans ce secteur Félix Correia, l'un des pourvoyeurs les plus prolifiques du championnat (trois passes). Le défenseur qui l'accompagne est Romain Perraud, qui a lui aussi un profil offensif (une offrande et un but). Mais ce dernier est incertain après une blessure à la cheville survenue au cours du derby perdu face à Lens (3-0).

    Dans cette zone, on peut y voir traîner Matías Fernández-Pardo, autre élément à surveiller. Pour l'OL, et particulièrement Ainsley Maitland-Niles, il faudra se montrer particulièrement vigilant. Mais ce sera avant tout un travail collectif.

