Martin Satriano lors d'OL - Angers
Martin Satriano lors d’OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL : en deux apparitions, Martin Satriano a plus joué qu'en 2024-2025

  • par Gwendal Chabas

    • Titulaire à deux reprises sur les derniers matchs, Martin Satriano a disputé 171 minutes avec l'OL. C'est plus du double de son temps de jeu la saison passée.

    Au moment de dévoiler son 11 face à Lille dimanche, ce sera l'un des choix du staff les plus observés. L'OL évoluera-t-il à nouveau sans vrai numéro 9 contre Bruno Genesio et sa bande ? Ou bien Paolo Fonseca fera-t-il encore confiance à Martin Satriano. Recruté en toute fin de mercredi le 1er septembre, l'avant-centre a été titularisé à deux reprises contre Angers (1-0) et Utrecht (0-1).

    L'Uruguayen n'a pas encore ouvert son compteur, et a besoin de trouver ses marques dans sa nouvelle équipe. Mais on remarque qu'il ne rechigne pas pour faire les efforts. Au vu de son maigre temps de jeu la saison dernière, il est d'ailleurs difficile d'en attendre plus pour l'instant.

    Même pas un match complet en 2024-2025

    Car l'ancien joueur de l'Inter Milan n'a pratiquement pas joué lors de l'exercice 2024-2025. Avec Lens, qui l'a prêté à l'Olympique lyonnais, il a participé à sept parties, pour seulement 81 minutes sur les terrains. La faute à une rupture des ligaments croisés survenue en septembre 2024.

    Est-il prêt à jouer trois matchs de suite aussi rapprochés

    Il n'est revenu qu'à la fin de la compétition, en mai 2025. Il lui faudra sans doute du temps avant de retrouver pleinement ses capacités. Pour cela, seul le rythme des matchs peut faire effet. Mais est-ce prudent de le faire démarrer trois fois en si peu de temps ?

    Avec 171 minutes, sans le temps additionnel, disputées sur les dernières rencontres, Satriano a plus que doublé son temps de jeu par rapport à l'an passé. Est-il en mesure physiquement d'enchaîner ? Nous aurons la réponse bien assez vite.

    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Lille - OL : une bataille de gauche ?

