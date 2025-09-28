À l'OL, les leaders emmènent tout le monde dans leur sillage 

À l'image d'un Corentin Tolisso ou d'un Moussa Niakhaté excellents depuis le début de la saison, l'OL peut compter sur ses cadres. Et cela rejaillit sur leurs coéquipiers.

Nicolas Puydebois, notre consultant, le répète régulièrement sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones. Dans l'effectif actuel de l'OL, nous ne retrouvons pas de star. Évidemment, Corentin Tolisso, par son passé de champion du monde et son statut de capitaine, attire les regards, tout comme Malick Fofana pour son potentiel. Cet aspect moins clinquant n'est pas pour déplaire à l'ancien gardien, trois fois vainqueur du championnat avec les Rhodaniens (2003-2005).

Car de ce que l'on voit et de ce que l'on ressent de cette formation, il se dégage un élan collectif lui permettant de dépasser certaines limites, notamment offensives. Plus de solidarité, des dépassements de fonction, pour déboucher sur un bilan de cinq victoires en six sorties, le tout sans prendre de but.

De la confiance engrangée au fil des matchs

Un signe aussi que les cadres du vestiaire font visiblement véhiculer les bons messages et donnent l'exemple. "Ça vient des caractéristiques des joueurs, qui savent qu'il est primordial de travailler pour l'équipe. La mentalité et le leadership dans le groupe du capitaine et des autres hommes d'expérience aident beaucoup également, appuie Paulo Fonseca. Notre présaison et les premières journées apportent de la confiance."

Avant d'aller à Lille ce dimanche (17h15), l'Olympique lyonnais sait qu'il peut miser sur un collectif avec certes "moins de qualités individuelles" en attaque, mais d'autres arguments à faire valoir. "Ils croient en ce processus, ils comprennent notre manière de jouer, ce qui se passe sur le terrain", ajoute le Portugais.

Des leaders moteurs pour le groupe

Même s'il a perdu des éléments majeurs au cours de l'été, l'OL bâti aujourd'hui sur un socle incarné par Clinton Mata, Mousa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso, les quatre principaux meneurs. "C'est très important d'avoir des garçons comme Clinton et Moussa. Ils savent gérer ces passages sous pression. Ce sont des magnifiques leaders. Ils sont expérimentés, commandent l'équipe, comme "Nico" et "Coco", souligne leur entraîneur. Tactiquement, ils sont vraiment importants parce que parfois, il est difficile de parler avec les joueurs pendant le match. Ils ont une attitude active dans ces moments-là."

Et dans leur sillage, d'autres se révèlent, à l'image d'un Tanner Tessmann ou d'un Tyler Morton, qui a rapidement pris les clés du camion dans l'entrejeu. Jusqu'ici, la recette fonctionne. "Quand on observe les rencontres, on remarque que personne ne triche, apprécie Cris, l'ex-défenseur. On voit des mecs qui ont envie de jouer et qui font du bon boulot. Je pense que Paulo Fonseca fait un bon travail aussi même s’il n’est pas sur le terrain. Il va revenir bientôt mais c'est un coach qui a des valeurs et qui croit en son groupe. Le plus important, ce sont les footballeurs et ils se donnent tous sur le terrain."

Bien sûr, cet "état de grâce" ne sera pas éternel. Les Rhodaniens traverseront sans doute des zones de turbulence. Et ce sera aussi dans ces périodes creuses que le rôle des cadres sera déterminant. Mais en attendant, c'est un Olympique lyonnais plutôt ambitieux qui se déplace à Villeneuve-d'Ascq ce 28 septembre, avec une possible deuxième place de Ligue 1 en ligne de mire.