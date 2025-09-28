Actualités
Olivier Giroud à Lille
Olivier Giroud à Lille (@UEFA)

Lille - OL : 8 blessés au LOSC, la menace Olivier Giroud

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Loin d'être au complet, Lille compte ses blessés au moment de recevoir l'OL. Mais son attaquant Olivier Giroud est bien là, et c'est une menace.

    Si offensivement, Lille a des atouts à faire valoir, c'est moins le cas de son secteur défensif, qui sera déplumé à l'heure d'affronter l'OL ce dimanche (17h15). Car il lui manquera son portier, Berke Özer, son défenseur central, Alexsandro, ainsi que ses latéraux Romain Perraud et Thomas Meunier.

    Nous pouvons même ajouter à ce constat l'absence forcément préjudiciable du capitaine et milieu récupérateur Benjamin André. L'infirmerie lilloise est presque pleine, puisque s'y trouve par ailleurs Marc-Aurèle Caillard (gardien), Ousmane Touré (défenseur) et Ugo Raghouber (milieu). Bruno Genesio a donc moins de choix sous la main.

    Une attaque au complet

    Mais ces huit forfaits n'impactent pas vraiment l'attaque, qui, sur le papier, a de quoi impressionner. Félix Correia, Hamza Igamane et Matías Fernández-Pardo sont capables avec peu de débloquer des situations. Hákon Haraldsson est dans le creux, mais il lui arrive de porter le brassard en l'absence d'André. Surtout, l'indémodable Olivier Giroud est toujours là.

    Préservé en milieu de semaine, le champion du monde 2018, qui recroisera la route de Corentin Tolisso, devrait être titulaire. Et même avec moins de temps de jeu, il est encore très précieux, comme le prouve son but face à Brann jeudi (2-1). Paolo Fonseca le respecte autant qu'il s'en méfie, et il a sans doute raison.

    Attention aux duels aériens

    Les Nordistes ont en effet gagné presque 60 % de leurs duels aériens cette saison en Ligue 1, plus que n'importe qui. Et l'avant-centre n'y est par pour rien. Autour de lui, des garçons comme Ayyoub Bouaddi et Nabil Bentaleb ont un rôle majeur dans l'entrejeu. C'est en tout cas une belle bataille qui attend les Lyonnais au stade Pierre-Mauroy.

    Le groupe de Lille : Bodart, Sajous, Merzouk - Santos, Mbemba, Mandi, Ngoy, Verdonk, Goffi - Mukau, Bouaddi, Haraldsson, Bentaleb, Gomes, E. Mbappé - Giroud, Fernandez-Pardo, Igamane, Broholm, Sahraoui, Correia

    1 commentaire
    1. Avatar
      pathetikOL - dim 28 Sep 25 à 9 h 56

      Il faut leur marcher dessus jusqu’à la dernière minute ! Olivier Létang un des derniers soutiens du Qatar à la LFP .

      Signaler

