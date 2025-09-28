L'OL s'attend à être bousculé par le pressing de Lille

Un peu comme ce fut le cas au cours du premier acte à Utrecht, l'OL devrait être "agressé" par le pressing lillois ce dimanche. Les Lyonnais chercheront à garder le cap.

Hormis dans les ultimes minutes de la rencontre, l'OL n'a joué aucun six mètres long face à Utrecht jeudi (0-1). Même durant les quinze premières minutes, quand les Néerlandais cherchaient à étouffer les coéquipiers de Moussa Niakhaté. Mais ces derniers sont restés fidèles à leurs principes, à savoir relancer court, attirer l'adversaire pour trouver des espaces entre les lignes et le prendre de vitesse. Ce sera pareil à Lille ce dimanche.

Car Paolo Fonseca et son staff s'attendent à voir le LOSC venir le gêner jusqu'aux abords de sa surface. "Je pense que c'est une des équipes qui presse le plus haut dans notre championnat. J'imagine que ce sera le cas sur ce match. On n'a pas de doute là-dessus, on affronte un adversaire agressif, qui presse très bien", a noté le Portugais.

"Le principal sera d'être bien équilibré"

Face à ça, les Lyonnais vont poursuivre sur ce qu'ils font depuis le début de la saison. Avec des ressorties de balle parfois très intéressante. Mais il faudra se montrer très juste techniquement. "On doit répondre par notre jeu, avec ce qu'on a préparé, a affirmé le coach rhodanien. Le principal sera d'être bien équilibré. Le début de la partie à Utrecht était difficile, mais l'équipe avait les capacités pour maintenir l'équilibre, notamment sur le plan émotionnel. Nous ne nous sommes pas affolés, nous avons gardé notre plan. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, et il faut encore travailler sur ce sujet."