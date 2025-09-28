Lille - OL : des Lyonnais à nouveau sans avant-centre ?

Après les deux titularisations consécutives de Martin Satriano, l'OL pourrait à nouveau évoluer sans numéro 9 contre Lille ce dimanche (17h15).

À quelques heures du coup d'envoi de la rencontre entre Lille et l'OL (17h15), il réside a priori peu de doutes sur la composition de l'Olympique lyonnais. Hormis une grosse surprise concoctée par Paolo Fonseca, le 11 se rapprochera de celui qui s'est dégagé sur les premières journées. Notamment en défense, où Dominik Greif sera protégé par Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico.

Au milieu de terrain, nous devrions retrouver la paire Tanner Tessmann - Tyler Morton, qui a donné satisfaction jusqu'à présent. L'Anglais revient en Ligue 1 après sa suspension face à Angers (1-0). Il en est de même pour Corentin Tolisso, absent lui à Utrecht en milieu de semaine pour des raisons similaires.

Merah et Tolisso en faux numéro 9 ?

Sur les ailes, pourraient démarrer Adam Karabec et Malick Fofana, qui étaient tous les deux titulaires jeudi aux Pays-Bas (0-1). La question est surtout devant, puisque Khalis Merah, remplaçant en Ligue Europa, serait parti pour occuper le poste de faux numéro 9, en alternance avec Tolisso.

Titulaire lors des deux dernières sorties, l'Uruguayen Martin Satrino s'assiérait alors sur le banc. Paolo Fonseca assure que l'attaquant "peut enchaîner, qu'il est prêt à jouer." Mais il faut se souvenir qu'il vient de vivre une saison presque blanche à Lens, et qu'il a en quelques jours doublé son temps de jeu par rapport à 2024-2025.

Le 11 probable de l'OL face à Lille : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Tolisso, Fofana