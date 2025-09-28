Lille - OL : des Lyonnais à nouveau sans avant-centre ?

Après les deux titularisations consécutives de Martin Satriano, l'OL pourrait à nouveau évoluer sans numéro 9 contre Lille ce dimanche (17h15).
À quelques heures du coup d'envoi de la rencontre entre Lille et l'OL (17h15), il réside a priori peu de doutes sur la composition de l'Olympique lyonnais. Hormis une grosse surprise concoctée par Paolo Fonseca, le 11 se rapprochera de celui qui s'est dégagé sur les premières journées. Notamment en défense, où Dominik Greif sera protégé par Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico.
Au milieu de terrain, nous devrions retrouver la paire Tanner Tessmann - Tyler Morton, qui a donné satisfaction jusqu'à présent. L'Anglais revient en Ligue 1 après sa suspension face à Angers (1-0). Il en est de même pour Corentin Tolisso, absent lui à Utrecht en milieu de semaine pour des raisons similaires.
Merah et Tolisso en faux numéro 9 ?
Sur les ailes, pourraient démarrer Adam Karabec et Malick Fofana, qui étaient tous les deux titulaires jeudi aux Pays-Bas (0-1). La question est surtout devant, puisque Khalis Merah, remplaçant en Ligue Europa, serait parti pour occuper le poste de faux numéro 9, en alternance avec Tolisso.
Titulaire lors des deux dernières sorties, l'Uruguayen Martin Satrino s'assiérait alors sur le banc. Paolo Fonseca assure que l'attaquant "peut enchaîner, qu'il est prêt à jouer." Mais il faut se souvenir qu'il vient de vivre une saison presque blanche à Lens, et qu'il a en quelques jours doublé son temps de jeu par rapport à 2024-2025.
Le 11 probable de l'OL face à Lille : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Tolisso, Fofana
Sans avant centre ? on fera a nouveau sans, en marquant le seul et unique but de la partie......foi de lyonnais !
Si Fonseca avait l'intention de jouer avec un avant-centre à Lille, il n'aurait jamais laissé Satriano disputer l'intégralité de la rencontre face à Utrecht. On se dirige vers un milieu à 4 avec Morton Tessmann Tolisso Merah, ces deux derniers se projetant vers l'avant en phase de possession.
A l'extérieur contre Lille ok pourquoi pas, mais ça c'était pour dépanner suite au départ soudain de.mikau
je ne l'espère pas, du tout
Greif
Amn, mata, niakhate, taglia
Morton, tessmann
Karabec, tolisso, fofana
Satriano
très très bien sans 9 ! vu les centraux lillois c est parfait ! les projections de tolisso vont faire mal
J'aimerai bien voir ce que donne Sulc dans ce système qd il est alimenté en ballon par un milieu Morton Tessman Tolisso, il pourrait se concentrer un peu plus sur le but vu qu'il se perd beaucoup quand il est dans le coeur du jeu... Tout le monde le décrit comme un 9 1/2 qui fait beaucoup d'appel et frappe bien, ça pourrait être une bonne solution de secours si on joue sans buteur!