L'OL "n'est pas obsédé par l'idée de ne pas prendre de but"

Réfutant l'idée d'avoir une formation seulement défensive, Paolo Fonseca insiste sur les velléités offensives de son équipe.

C'est un statut qu'il ne s'attendait peut-être pas à avoir après cinq journées. En ce 27 septembre 2025, l'OL est la meilleure défense de Ligue 1, avec trois réalisations concédées. Toutes à Rennes (3-1), pour le seul accroc de la saison jusqu'à présent, qui plus est en infériorité numérique.

Les progrès dans ce domaine sont d'ailleurs assez impressionnants en comparaison à l'exercice précédent. "Nous ne sommes pas obsédés par l'idée de ne pas prendre de but, temporise Paolo Fonseca. Mais cette situation nous apporte de la confiance. Nous avons beaucoup travaillé sur l'organisation défensive, nous avons progressé, et l'équipe a compris qu'il était important de faire les choses ensemble. Lorsqu'on défend bien, nous sommes plus proches de gagner."

"Nous ne sommes pas seulement une équipe défensive"

L'entraîneur rhodanien réfute néanmoins de caricaturer son groupe à ce seul aspect. "Puisque nous n'encaissons pas, il est normal de parler de notre jeu défensif. Mais nous ne sommes pas seulement une équipe défensive, ou qui passe beaucoup de temps à défendre, affirme-t-il. On est une formation offensive, qui domine ses adversaires. On veut jouer près de la surface adverse."

Reste à matérialiser ça en poussant la balle au fond des filets. Ce que l'OL a parfois du mal à faire. Il est question à la fois d'un manque à la création, mais aussi de réalisme (déficit de quatre buts par rapport aux expected goals attendus). Cette statistique ne dit évidemment pas tout, mais elle donne une indication. "On peut améliorer cet aspect, créer plus d'occasions, marquer plus de buts. On bosse afin de s'améliorer là-dessus", a glissé Paolo Fonseca.