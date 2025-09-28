Face à Lille, l'OL a inversé la tendance ces dernières années

Pendant six ans, l'OL a échoué à battre Lille (2016-2022). Mais sur les dernières confrontations, il a largement renversé la table en gagnant trois des quatre précédentes parties.

C'est un jeu assez courant chez les supporters lyonnais. Chercher qui est la bête noire actuelle de l'OL. Durant de nombreuses saisons, ce statut revenait largement à Lille, qui avait la recette pour embêter, voire dominer les Rhodaniens. Ils n'ont ainsi pas battu une seule fois le LOSC entre le 18 novembre 2016 et le 30 octobre 2022, soit presque six ans et douze matchs.

Il faut tout de même ressortir de cette statistique la qualification acquise aux tirs au but pour la finale de la Coupe de la Ligue en janvier 2020. Pour le reste, on recense six revers et cinq nuls. Mais cette tendance s'est largement inversée au cours des derniers exercices.

L'OL n'a pas perdu à Lille depuis 2020

Depuis la victoire d'octobre 2022, l'OL a gagné quatre des huit dernières confrontations entre les deux formations. Il s'est en plus qualifié à ses dépens pour les quarts de finale de la Coupe de France en février 2023 (2-2, 4-2 t.a.b). Cinq résultats très positifs, légèrement contrebalancés par les deux partages des points en Ligue 1 et le revers 2-0 à domicile en novembre 2023.

Sur les quatre affrontements les plus récents, l'Olympique lyonnais en a même remporté trois. On ajoutera qu'il est invaincu du côté de Lille depuis mars 2020 (1-0), soit cinq déplacements stade Pierre-Mauroy. Aux coéquipiers de Corentin Tolisso de poursuivre cette série.