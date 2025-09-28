Actualités

Lille : Genesio souligne la "solidité" de l'OL, mais espère du "spectacle"

  • par Gwendal Chabas

    • Nouvelles retrouvailles pour Bruno Genesio avec l'OL. L'entraîneur lillois, conscient de la force défensive de son adversaire, souhaite amener le match dans un scénario très ouvert.

    Un rapport de forces devrait s'établir ce dimanche entre Lille et l'OL (17h15). Le premier cité possède actuellement la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Son rival du jour dispose lui de la meilleure défense de la compétition. Une certaine opposition de style, même si Bruno Genesio et Paulo Fonseca partagent quelques préceptes en commun.

    Samedi, à la veille de retrouver son club formateur, le premier l'ayant lancé comme entraîneur, le technicien français a rappelé les performances défensives de son adversaire. "C’est une équipe qui a, si on prend ses Xg contre (les buts qu’elle aurait dû prendre), les mêmes statistiques que nous (un peu moins en réalité : 6.16 à 9.15). C'est-à-dire qu’elle a concédées autant d’occasions que nous, mais elle a encaissé seulement trois réalisations, et c’est quand elle était à dix."

    Un OL "plus concentré" que les Lillois ?

    Genesio a ainsi comparé les prestations des deux rivaux dans ce domaine. "Ils ont subi plus de tirs que nous (67 contre 54), mais ils ont été plus efficaces défensivement. Cela traduit une certaine solidité. Ça veut dire également peut-être plus de concentration, et parfois aussi plus de réussite sur certains matchs", a-t-il développé.

    Visiblement, l'objectif du coach lillois est d'emmener cette affiche dans un rythme élevé, qui pourrait l'avantager. Il espère ainsi "des buts et du spectacle", voyant un duel "équilibré". "Lyon est une très bonne formation, bien organisée, a-t-il poursuivi. On est chez nous. On a l’avantage d’avoir notre public et on lui doit une grosse revanche par rapport à la dernière journée (défaite à Lens, 3-0)."  

    Face à Lille, l'OL a inversé la tendance ces dernières années

