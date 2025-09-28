Champion la saison passée et auteur d'un début de championnat presque parfait, le club d'Al-Ittihad s'est pourtant séparé de Laurent Blanc samedi.

Au vu des résultats, l'annonce peut paraître surprenante. Pourtant, samedi soir, Al-Ittihad a bien fait le choix de limoger Laurent Blanc de son poste d'entraîneur. Il se trouvait sur le banc de la formation saoudienne depuis l'été 2024 (46 rencontres) et entamait tout juste son deuxième exercice à la tête de l'équipe.

Vainqueur du championnat la saison passé, ainsi que de la coupe, le club de Karim Benzema et Houssem Aouar ou encore N'Golo Kanté était en plus bien parti pour défendre son titre. Il avait remporté ses trois premières rencontres. Mais vendredi, il a chuté pour la première fois devant l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, lors du choc de la Saudi Pro League (0-2).

35 victoires en 46 rencontres

Le revers de trop visiblement pour les dirigeants, qui ont poussé l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais (octobre 2022 - septembre 2023) dehors. Son bilan paraissait néanmoins assez positif, avec 35 victoires, 5 nuls et 6 revers en quatorze mois. "Le conseil d'administration du club exprime ses sincères remerciements et le remercie pour les efforts fournis durant la période écoulée, et lui souhaite plein succès dans leurs futures collaborations", est-il écrit dans le communiqué confirmant le départ du staff technique.

À 59 ans, Laurent Blanc se relancera-t-il dans un nouveau projet ? Il s'agissait en tout cas de sa première expérience après la fin de son mandat à l'OL. Pour le remplacer, Al-Ittihad a choisi un duo d'intérimaires : Hassan Khalifa, adjoint de l'ex-défenseur, et Ivan Carrasco.