Actualités
Laurent Blanc lors d'OL - PSG
Laurent Blanc lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Mercato : première défaite et limogeage pour Laurent Blanc (ex-OL) à Al-Ittihad

  • par Gwendal Chabas

    • Champion la saison passée et auteur d'un début de championnat presque parfait, le club d'Al-Ittihad s'est pourtant séparé de Laurent Blanc samedi.

    Au vu des résultats, l'annonce peut paraître surprenante. Pourtant, samedi soir, Al-Ittihad a bien fait le choix de limoger Laurent Blanc de son poste d'entraîneur. Il se trouvait sur le banc de la formation saoudienne depuis l'été 2024 (46 rencontres) et entamait tout juste son deuxième exercice à la tête de l'équipe.

    Vainqueur du championnat la saison passé, ainsi que de la coupe, le club de Karim Benzema et Houssem Aouar ou encore N'Golo Kanté était en plus bien parti pour défendre son titre. Il avait remporté ses trois premières rencontres. Mais vendredi, il a chuté pour la première fois devant l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, lors du choc de la Saudi Pro League (0-2).

    35 victoires en 46 rencontres

    Le revers de trop visiblement pour les dirigeants, qui ont poussé l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais (octobre 2022 - septembre 2023) dehors. Son bilan paraissait néanmoins assez positif, avec 35 victoires, 5 nuls et 6 revers en quatorze mois. "Le conseil d'administration du club exprime ses sincères remerciements et le remercie pour les efforts fournis durant la période écoulée, et lui souhaite plein succès dans leurs futures collaborations", est-il écrit dans le communiqué confirmant le départ du staff technique.

    À 59 ans, Laurent Blanc se relancera-t-il dans un nouveau projet ? Il s'agissait en tout cas de sa première expérience après la fin de son mandat à l'OL. Pour le remplacer, Al-Ittihad a choisi un duo d'intérimaires : Hassan Khalifa, adjoint de l'ex-défenseur, et Ivan Carrasco.

    à lire également
    Johann Lepenant lors de Manchester United - OL
    Lepenant (ex-OL) qualifie Laurent Blanc de "grand monsieur"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Laurent Blanc lors d'OL - PSG
    Mercato : première défaite et limogeage pour Laurent Blanc (ex-OL) à Al-Ittihad 13:30
    Lille : Genesio souligne la "solidité" de l'OL, mais espère du "spectacle" 12:40
    Face à Lille, l'OL a inversé la tendance ces dernières années 11:50
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Lille - OL : des Lyonnais à nouveau sans avant-centre ? 11:00
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    L'OL s'attend à être bousculé par le pressing de Lille 10:10
    Olivier Giroud à Lille
    Lille - OL : 8 blessés au LOSC, la menace Olivier Giroud 09:25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    À l'OL, les leaders emmènent tout le monde dans leur sillage  08:40
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL académie : un samedi offensif pour les U17 et U19 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Plus fringuant après la pause, l'OL Lyonnes bat largement le PSG (6-1) 27/09/25
    Wendie Renard savourant ce nouveau titre
    OL Lyonnes - PSG : Renard et Katoto font leur retour dans le 11 27/09/25
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Lille - OL : retour de Corentin Tolisso, Téo Barišić laisse sa place 27/09/25
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    À Lille, l'OL devra être vigilant jusqu'au bout 27/09/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : Paolo Fonseca évoque les cas Corentin Tolisso et Martin Satriano 27/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
    L'OL "n'est pas obsédé par l'idée de ne pas prendre de but" 27/09/25
    Paulo Fonseca, ancien entraîneur de Lille au Parc OL
    OL : les confidences de Paolo Fonseca sur son retour à Lille et Olivier Giroud 27/09/25
    Lille sans son gardien ni son capitaine face à l'OL 27/09/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : aucun nouvel absent avant Lille 27/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut