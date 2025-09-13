Cris : "Je vois un OL qui a faim et ne triche pas"

Président de l'OL Légendes, Cris garde un regard assidu sur le club lyonnais. Le Policier se félicite du début de saison de l'OL où il voit des joueurs qui ne trichent pas.

Que vous inspire la nouvelle équipe de l’OL, après un début de saison "rêvé" ?

Cris : C'est bien pour tout le monde que l’OL commence bien. Ils sont une bonne dynamique, ça fait plaisir de revoir le club comme ça après tous les problèmes qu’ils ont eu avant le championnat. C'est le bon moment de relancer l'association OL Légendes.

Que vous inspire cette nouvelle génération ?

On verra dans la durée mais c’est un effectif qui a faim de montrer sa qualité, sa performance, donc pourquoi pas de démarrer assez bien comme ça et d’y aller jusqu'au bout.

Est-ce que vous sentez qu’il y a des valeurs coïncidant entre l’OL Légendes et cette version 2025 ?

Quand on voit les matchs, on voit qu’il n’y a pas de tricheurs. On voit des mecs qui ont envie de jouer et qui font du bon boulot. Je pense que Paulo Fonseca fait un bon travail aussi même s’il n’est pas sur le terrain. Il va revenir bientôt mais c'est un coach qui a des valeurs et qui croit en son équipe. Le plus important, ce sont les joueurs et ils se donnent tous sur le terrain.