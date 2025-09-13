Rennes - OL : près d'un millier de Lyonnais au Roazhon Park

En marge de la deuxième rencontre à l'extérieur de cette saison, le parcage du Roazhon Parc sera garni de près d'un millier de supporters de l'OL.

Cela témoigne du solide début de saison négocié par les joueurs de l'OL. Trois matchs, trois victoires. La nouvelle mentalité affichée par les joueurs de Paulo Fonseca plaît aux supporters. La preuve, pour le deuxième déplacement de la saison, le parcage sera à nouveau bien garni, après celui à Lens. L'OL entend maintenir cette synergie en parallèle de ses performances en championnat et Ligue Europa dans les prochains jours.

Dans la lignée du déplacement à Lens

Avant l'entame des futures échéances, l'OL se déplace sur la pelouse d'un Stade Rennais en difficulté dans ce début de saison. Les hommes d'Habib Beye cherchent à lancer leur saison. Aux Lyonnais de rester lucides et de ne pas tomber dans le piège du Roazhon Park. En remportant un quatrième match, les Rhodaniens pourraient égaler la performance de 1981 et les quatre succès inauguraux à la suite.

En tout cas, les coéquipiers de Corentin Tolisso pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Près d'un millier (900) feront le déplacement de Décines jusqu'à la ville de Bretagne. Le destin est désormais entre les mains de l'effectif lyonnais. Prouver que ce mois d'août n'était pas anecdotique et que l'OL peut être un candidat sérieux du haut de tableau.