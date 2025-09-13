Actualités
Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Rennes - OL : près d'un millier de Lyonnais au Roazhon Park

  • par Antoine Lio
  2 Commentaires

    • En marge de la deuxième rencontre à l'extérieur de cette saison, le parcage du Roazhon Parc sera garni de près d'un millier de supporters de l'OL.

    Cela témoigne du solide début de saison négocié par les joueurs de l'OL. Trois matchs, trois victoires. La nouvelle mentalité affichée par les joueurs de Paulo Fonseca plaît aux supporters. La preuve, pour le deuxième déplacement de la saison, le parcage sera à nouveau bien garni, après celui à Lens. L'OL entend maintenir cette synergie en parallèle de ses performances en championnat et Ligue Europa dans les prochains jours.

    Dans la lignée du déplacement à Lens

    Avant l'entame des futures échéances, l'OL se déplace sur la pelouse d'un Stade Rennais en difficulté dans ce début de saison. Les hommes d'Habib Beye cherchent à lancer leur saison. Aux Lyonnais de rester lucides et de ne pas tomber dans le piège du Roazhon Park. En remportant un quatrième match, les Rhodaniens pourraient égaler la performance de 1981 et les quatre succès inauguraux à la suite.

    En tout cas, les coéquipiers de Corentin Tolisso pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Près d'un millier (900) feront le déplacement de Décines jusqu'à la ville de Bretagne. Le destin est désormais entre les mains de l'effectif lyonnais. Prouver que ce mois d'août n'était pas anecdotique et que l'OL peut être un candidat sérieux du haut de tableau.

    2 commentaires
    1. Avatar
      leroilyon - sam 13 Sep 25 à 8 h 20

      Bonjour.

      Franchement dans le monde du supporterisme lyonnais c'est quelques choses de nouveaux (2 ou 3ans pas plus) de se déplacer en masse partout et ça me fait plaisir.

      A mon époque un match à Rennes on etait un car, maximum deux, alors 900 personnes à Rennes un dimanche soir c'est tres fort!
      Bravo!

      
    2. Avatar
      brad - sam 13 Sep 25 à 8 h 33

      Les vrais de vrais ! Ce sont ces mêmes qui ont accéléré le départ de Textor.......bravo aux Bad gones toutes tribunes confondues.
      Bonne journée !

      

