Actualités
Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
Les joueurs de l’OL après la victoire face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Face à Rennes, l'OL pourrait égaler un record de 1981

  • par Antoine Lio

    • En battant Rennes dimanche, l'OL enchaînerait une quatrième victoire depuis le début du championnat. Un départ plus vu depuis 1981.

    En 1981, l'OL battait Nancy (2-0), Valenciennes (1-0), Nice (1-0) et Tours (2-1) lors des quatre premiers matchs de Ligue 1. Quarante-quatre ans plus tard, les hommes de Paulo Fonseca ont enchaîné avec Lens (1-0), Metz (3-0) et Marseille (1-0) pour le plus grand plaisir du club et de ses supporters après un été qui a bien failli devenir hiver. Il reste encore Rennes et l'OL égaleraient sa série de 1981. Une époque où Serge Chiesa et Sima Nikolić arboraient le maillot lyonnais. Toutefois, malgré ce départ en fanfare de la formation lyonnaise, la suite avait été bien chaotique avec une seizième place acquise à l'issue de l'exercice 1981/1982.

    Un meilleur classement après cette saison 2025-2026 ?

    Cela prouve aussi que même si une équipe démarre par quatre succès, aucune d'entre elles n'est assurée de bien terminer dans le classement final en Ligue 1. Espérons pour cet OL version 2025 une différente finalité qu'il y a plus de 40 ans. Pour cela, il faudra conserver un certain rythme tout au long de la saison. Le tout, en parallèle des différentes compétitions. À savoir la Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France. Avec l'arrivée de neuf nouveaux éléments mais certains postes où la concurrence est légère, Paulo Fonseca va devoir gérer au mieux les rotations pour éviter des pépins inutiles. Mais avant de penser aussi loin, il y a d'abord Rennes dimanche soir pour tenter d'égaler 1981…

    à lire également
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Face à Rennes, l'OL pourrait égaler un record de 1981 18:30
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Challenge Espoirs : la réserve de l'OL lance bien sa campagne face à l'OM 17:45
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL 17:00
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi 16:11
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Niakhaté, Ghezzal et Satriano aptes pour Rennes - OL 15:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant" 14:45
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 14:00
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL 13:08
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL 11:48
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    "Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ? 11:00
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah (OL) pépite du mois d'août ? 10:15
    Martin Satriano à l'OL
    Mercato : l’OL toujours en quête d’un 9 mais… 09:30
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Rennes - OL : Tagliafico, ou Abner, qui occupera le couloir gauche ? 08:45
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana 08:00
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots 07:29
    Romain Faivre lors de Brest - OL
    Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun 11/09/25
    Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
    Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes 11/09/25
    OL Académie
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat 11/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut