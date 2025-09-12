Face à Rennes, l'OL pourrait égaler un record de 1981

En battant Rennes dimanche, l'OL enchaînerait une quatrième victoire depuis le début du championnat. Un départ plus vu depuis 1981.

En 1981, l'OL battait Nancy (2-0), Valenciennes (1-0), Nice (1-0) et Tours (2-1) lors des quatre premiers matchs de Ligue 1. Quarante-quatre ans plus tard, les hommes de Paulo Fonseca ont enchaîné avec Lens (1-0), Metz (3-0) et Marseille (1-0) pour le plus grand plaisir du club et de ses supporters après un été qui a bien failli devenir hiver. Il reste encore Rennes et l'OL égaleraient sa série de 1981. Une époque où Serge Chiesa et Sima Nikolić arboraient le maillot lyonnais. Toutefois, malgré ce départ en fanfare de la formation lyonnaise, la suite avait été bien chaotique avec une seizième place acquise à l'issue de l'exercice 1981/1982.

Un meilleur classement après cette saison 2025-2026 ?

Cela prouve aussi que même si une équipe démarre par quatre succès, aucune d'entre elles n'est assurée de bien terminer dans le classement final en Ligue 1. Espérons pour cet OL version 2025 une différente finalité qu'il y a plus de 40 ans. Pour cela, il faudra conserver un certain rythme tout au long de la saison. Le tout, en parallèle des différentes compétitions. À savoir la Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France. Avec l'arrivée de neuf nouveaux éléments mais certains postes où la concurrence est légère, Paulo Fonseca va devoir gérer au mieux les rotations pour éviter des pépins inutiles. Mais avant de penser aussi loin, il y a d'abord Rennes dimanche soir pour tenter d'égaler 1981…