OL : un départ plus vu en Ligue 1 depuis 1981

Depuis 1981, l'OL n'avait plus enchaîné trois victoires à la suite pour commencer une saison dans l'élite. À l'époque, il avait poussé jusqu'à quatre.

C'était l'objectif de l'OL, sans doute secret, avant de recevoir l'OM. Ce n'était pas imaginable forcément sur la ligne de départ, mais après trois semaines de compétition, les hommes de Paolo Fonseca comptent neuf points. Dimanche soir, les Rhodaniens ont pu fêter la victoire arrachée au bout de la nuit contre Marseille (1-0). Vainqueurs du choc des Olympiques, ils poursuivent leur série par une troisième victoire consécutive. Presque aussi bien qu'en 1981.

Il faudra espérer que les Lyonnais fassent mieux néanmoins que lors de la saison 1981-1982, puisqu'ils avaient échoué à la 16e place de D1. Pourtant, ils avaient démarré avec quatre victoires consécutive face à Nancy, Valenciennes, Nice et Tour. Une preuve que cette entame très positive n'est gage de rien pour la suite. Corentin Tolisso et ses partenaires auront l'occasion d'égaler cette série, qui est la meilleure du club dans l'élite depuis 44 ans.

Duel à Rennes le 14 septembre

Rendez-vous donc le 14 septembre prochain, à Rennes, pour un possible quatre à la suite. Une confrontation qui s'annonce délicate cependant, même si l'OL a engrangé de la confiance avec ses résultats. Après Lens (1-0), Metz (3-0) et l'OM (1-0), le Stade Rennais sera-t-il la quatrième victime des septuples champions de France (2002-2008) ? Ce serait une sacrée performance pour une équipe proche de la Ligue 2 en juillet.