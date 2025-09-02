Actualités
Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
Les joueurs de l’OL après la victoire face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : un départ plus vu en Ligue 1 depuis 1981

  • par Antoine Lio

    • Depuis 1981, l'OL n'avait plus enchaîné trois victoires à la suite pour commencer une saison dans l'élite. À l'époque, il avait poussé jusqu'à quatre.

    C'était l'objectif de l'OL, sans doute secret, avant de recevoir l'OM. Ce n'était pas imaginable forcément sur la ligne de départ, mais après trois semaines de compétition, les hommes de Paolo Fonseca comptent neuf points. Dimanche soir, les Rhodaniens ont pu fêter la victoire arrachée au bout de la nuit contre Marseille (1-0). Vainqueurs du choc des Olympiques, ils poursuivent leur série par une troisième victoire consécutive. Presque aussi bien qu'en 1981.

    Il faudra espérer que les Lyonnais fassent mieux néanmoins que lors de la saison 1981-1982, puisqu'ils avaient échoué à la 16e place de D1. Pourtant, ils avaient démarré avec quatre victoires consécutive face à Nancy, Valenciennes, Nice et Tour. Une preuve que cette entame très positive n'est gage de rien pour la suite. Corentin Tolisso et ses partenaires auront l'occasion d'égaler cette série, qui est la meilleure du club dans l'élite depuis 44 ans.

    Duel à Rennes le 14 septembre

    Rendez-vous donc le 14 septembre prochain, à Rennes, pour un possible quatre à la suite. Une confrontation qui s'annonce délicate cependant, même si l'OL a engrangé de la confiance avec ses résultats. Après Lens (1-0), Metz (3-0) et l'OM (1-0), le Stade Rennais sera-t-il la quatrième victime des septuples champions de France (2002-2008) ? Ce serait une sacrée performance pour une équipe proche de la Ligue 2 en juillet.

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Ligue 1 - Ligue Europa : le menu de l'OL en septembre

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Ligue 1 - Ligue Europa : le menu de l'OL en septembre 17:35
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : un départ plus vu en Ligue 1 depuis 1981 16:50
    Fofana, OL - Nantes
    OL : Malick Fofana présent avec la Belgique 16:00
    Michael Gerlinger, directeur général de L'OL
    OL - Mercato : les dirigeants vont s'exprimer ce mercredi 15:10
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL - OM (1-0) : Tolisso et le "rôle ingrat" d'avant-centre 14:20
    Lucas Tousart, milieu de l'Union Berlin
    Mercato : Lucas Tousart (ex-OL) s'engage avec Brest 13:30
    Ballon OL à l'entraînement
    OL - Mercato : que peut-il se passer désormais ? 12:40
    Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers)
    Ligue 1 : l'OL recevra Angers en ouverture de la 5e journée 11:50
    d'heure en heure
    OL - Mercato : une balance des transferts positive de presque 70 M€ 11:00
    Georges Mikautadze, attaquant de l'OL
    Mercato : pour Mikautadze, l'OL devra quelques millions à Metz 10:10
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Mercato : l'OL aurait refusé des avances du FC Séville pour Molebe 09:25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    OL : la grande inconnue offensive 08:40
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Les chiffres de la bonne dynamique défensive de l'OL 08:00
    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL : Moussa Niakhaté se dit "très triste" du départ de Georges Mikautadze 07:30
    Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL)
    OL - Mercato : Paul Akouokou à Saragosse, c'est officiel 01/09/25
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    L'OL boucle son mercato avec quelques trous 01/09/25
    Tanner Tessmann (OL)
    L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9 01/09/25
    Martin Satriano
    Mercato : Satriano s'engage en prêt avec l'OL 01/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut