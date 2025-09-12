Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant"

Satisfait du travail réalisé par la direction durant l’été, Paulo Fonseca regrette également l’absence d’une deuxième option sur le front de l’attaque. Si l’OL a encore la possibilité de recruter un joker ou un joueur libre, le Portugais sait que cette mission va s’avérer compliquée.

À l’image de l’Espagne championne d’Europe en 2012, l’OL va-t-il faire une saison sans attaquant de pointe ? Contre l’OM, Corentin Tolisso avait endossé ce rôle de faux numéro 9, pas vraiment dans ses cordes. Depuis ce match, le club lyonnais a signé en prêt Martin Satriano et ce dernier sera dans le groupe pour affronter Rennes dimanche soir (20h45). Seulement, l’Uruguayen est aujourd’hui le seul avant-centre de métier de cet effectif avec comme doublure Alejandro Gomes Rodriguez.

Si la chance peut être donnée aux jeunes, cela reste léger pour tenir toute une saison ou au moins un semestre jusqu’au mercato hivernal. Le seul point noir de ce mercato estival pour Paulo Fonseca. "Nous voulons prendre un joueur qui apportera plus de qualité au groupe. Nous devons atteindre les joueurs que nous voulons. Je pense que ça sera difficile maintenant de choisir un joueur en France, aussi parce que les autres clubs ne vont pas vendre, a déclaré le coach. Ce n'est pas une situation facile de faire signer quelqu’un à présent. On va voir."

"Nous avons compris la situation du club"

Comme sa direction, le Portugais ne souhaite pas prendre un joueur pour dire de prendre un joueur. Ayant pu travailler main dans la main avec Matthieu Louis-Jean et Benjamin Charier sur les profils ciblés durant tout l’été, Fonseca veut garder la dynamique positive au sein de son groupe. Un groupe peut-être plus uni que l’exercice précédent avec des joueurs de devoir. Pour le moment, la mayonnaise a bien pris et Paulo Fonseca a tenu à remercier sa direction. "La direction a tout fait pour apporter les joueurs dont nous avions besoin. Pour des raisons que nous ne pouvons pas contrôler, nous avions besoin d’un autre attaquant, mais ce n'était pas possible. Je pense que dès le premier jour, la direction a fait un magnifique travail. Nous comprenons la situation du club, mais je suis totalement satisfait." Ne reste plus qu'à espérer que les pépins physiques ne s'accumulent pas.